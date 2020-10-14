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Экологи выясняют причину загрязнения реки Акбулак в Нур-Султане

13.10.2020 8803
Экологи выясняют причину загрязнения реки Акбулак в Нур-Султане
Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Жители столицы забили тревогу из-за загрязнения реки Акбулак - притока реки Есиль, передает Kazakhstan Today.
 

По сообщениям жителей столицы в социальных сетях, в районе Байконур наблюдается загрязнение реки Акбулак (приток Есиля). На основании обращения горожан на место загрязнения водного объекта выехала мобильная лаборатория РГП "Казгидромет" совместно с департаментом экологии для проведения внепланового отбора и анализа проб поверхностных вод на трех точках. Результаты анализов будут сообщены дополнительно", - сообщили в пресс-службе "Казгидромета".

 

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