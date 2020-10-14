Экологи выясняют причину загрязнения реки Акбулак в Нур-Султане

По сообщениям жителей столицы в социальных сетях, в районе Байконур наблюдается загрязнение реки Акбулак (приток Есиля). На основании обращения горожан на место загрязнения водного объекта выехала мобильная лаборатория РГП "Казгидромет" совместно с департаментом экологии для проведения внепланового отбора и анализа проб поверхностных вод на трех точках. Результаты анализов будут сообщены дополнительно", - сообщили в пресс-службе "Казгидромета".
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства