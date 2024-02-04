Эксперт рассказал, как спасти лебедей в Мангистауской области

Фото: кадр из видео

Рассказать друзьям

Актау. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат ветеринарных наук, доцент Адилкасым Жакипбаев из Астаны высказал свою точку зрения по поводу гибели лебедей на озере Караколь в Мангистауской области. Ветеринар и патологоанатом с опытом работы более 55 лет уверен, что причина массовой гибели лебедей не в птичьем гриппе или отравлении озера сточными водами, сообщает - Кандидат ветеринарных наук, доцент Адилкасым Жакипбаев из Астаны высказал свою точку зрения по поводу гибели лебедей на озере Караколь в Мангистауской области. Ветеринар и патологоанатом с опытом работы более 55 лет уверен, что причина массовой гибели лебедей не в птичьем гриппе или отравлении озера сточными водами, сообщает Lada.kz





Основной причиной было истощение. Это было доказано. И оно повторяется из года в год. Птичий грипп типа H5N1, вирус слабовирулентный, от него массового падежа лебедей не может быть. К тому же нет заболевания и падежа других видов птиц, и это доказывает, что птичий грипп тут ни при чем. Сточные воды также не являются причиной падежа", - считает кандидат ветеринарных наук.





Из всех версий, озвученных за полтора месяца орнитологами, зоозащитниками и экологами страны, Адилкасым Жакипбаев придерживается мнения заместителя начальника управления ветеринарии Мангистауской области Бердибека Мархабаева.





Я считаю, что его версия о том, что молодые особи, а их среди погибших явное большинство, умерли от холода и голода, верна. Для доказательства мы берем календарь температурных показателей за декабрь и январь месяцы, где ясно видно, что в середине декабря 2023 года и 24-25 января 2024 года были сильные морозы, которые послужили образованию ледовой корки на мелководном побережье озера Караколь, где в основном находятся места кормежки птицы. В середине озера, где глубоко и нет ледового покрова, взрослая птица могла достать подводный корм, в основном водоросли. Ее шея дотягивается до одного метра в глубину. А у молодняка - только 50-60 см, поэтому им меньше достается корма", - считает доцент.





Теория Адилкасыма Жакипбаева легко подтверждается, достаточно взвесить погибшие тела и сделать вскрытие.





Надо было взвешивать каждую павшую птицу и определять упитанность и степень истощения", - говорит доктор.





Павших птиц уже не спасти, однако будущие поколения избавить от подобной участи все же можно. Адилкасым Жакипбаев прописал несколько простых шагов для того, чтобы не допустить массовой гибели лебедей в будущем.





Необходима подкормка птиц из кормушек. Питаются лебеди зерноотходами, лучше птичьим комбикормом, нашинкованной капустой, морковью, водорослями, заготовленными со дна озера. Кроме этого, важно организовать разрушение ледовой корки на побережье озера Караколь", - заключил Адилкасым Жакипбаев.





Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.





Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека. 9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos.





На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.