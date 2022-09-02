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Эксперты управления рыбного хозяйства Мангистау не обнаружили следов массовой гибели кефали в Каспии

01.09.2022, 20:53 1041
АКТАУ. 1 СЕНТЯБРЯ - Сообщение о массовой гибели кефали на побережье Каспийского моря не подтвердилось, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информация, где сообщалось, что побережье Каспия усыпано мертвой рыбой, была распространена в социальных сетях 29 августа. В тот же день все группы экспертов, состоящих из сотрудников управления рыбной инспекции, природоохранной прокуратуры, местной полиции, экологов, акимата и других ведомств, для выяснения обстоятельств выехали на место, сообщает "Лада".
 

Место, где якобы обнаружена мертвая рыба, объездили на автомобилях, исследовав побережье Каспийского моря. Поскольку были зоны, недоступные для автотранспорта, было принято решение совершить вертолетный облет 31 августа. Так, рабочая группа на вертолете МИ-8 в течение нескольких часов исследовала территорию между нефтяными месторождениями Каражанбас и Комсомольское. Мертвая рыба обнаружена не была", - сообщил руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области Арман Молдашев.

 
Мониторинг пляжей Каспийского моря продолжается.
 
Ранее в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали распространившуюся в интернете информацию о якобы массовой гибели рыбы на побережье Каспийского моря.
 

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Массовую гибель рыбы на Каспии прокомментировали в Минэкологии РК

30.08.2022, 20:30 8311
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан прокомментировали распространившуюся в Интернете информацию о якобы массовой гибели рыбы на побережье Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты Комитета рыбного хозяйства с целью выявления мест возможной гибели рыбы прокомментировали ранее появившуюся информацию о якобы массовой гибели рыбы на Каспии. 
 
Видеоролик, на котором запечатлена мертвая рыба появился в Tik Tok 29 августа 2022 года. По словам автора видео, массовая гибель рыбы произошла в северной части Каспия. 
 
По данным комитета, согласно действующей схеме взаимодействия, в оперативном порядке о данном факте были оповещены все члены рабочей группы. 
 

В тот же день с целью выявления мест возможной гибели рыбы на обследование побережья Каспийского моря были оперативно направлены сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства", - говорится в сообщении

 
Как стало известно, по состоянию на 30 августа, инспекторским составом была обследована значительная часть подконтрольной акватории, однако на текущий момент место гибели рыбы не обнаружено.
 

В связи с тем, что дальнейшее обследование акватории моря и прибрежной части с применением автомобильного и водного транспорта не представляется возможным в силу цикличного отлива водных масс из-за сгонно-нагонных ветров, принято решение об использовании воздушного судна", - добавили в комитете.

 
Вылет самолета с членами рабочей группы на борту для продолжения обследования труднодоступной для автомобильного и водного транспорта акватории Каспийского моря запланирован на вторник в 17.00.
 
Напомним, ранее в Интернете появилось видео с тысячами тушек кефали на побережье Каспия. Автор ролика предположил, что кефаль погибла из-за резкого обмеления Каспия. 
 

Тысячи тушек кефали на побережье Каспия сняли на видео

30.08.2022, 16:25 9816
АКТАУ. 30 АВГУСТА - Пользователь интернета снял на видео большое количество тушек кефали на побережье Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За Каламкасом вода ушла резко. Миллиарды рыбы погибло, и сейчас эта рыба появится на базаре. Рыбу сейчас соберут, подморозят и начнут людей кормить. Это страшно", - цитирует автора видео региональная газета "Лада".

 
Сообщается, что кефаль на обмелевшем участке Каспия снята недалеко от месторождения Каламкас. Автор ролика предполагает, что кефаль погибла из-за резкого обмеления Каспия.
 
Пользователь Сети опасается, что ситуацией воспользуются любители легкой наживы.
 

Три резервата для сохранения каспийского тюленя планируют создать в Мангистауской области

29.08.2022, 16:47 12991
Три резервата для сохранения каспийского тюленя планируют создать в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 29 АВГУСТА - В Мангистау планируется создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время соответствующие работы проводятся с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций рассказала руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Динара Енсеген.
 
Как сообщают специалисты неправительственного учреждения "Эко Мангистау", результаты обследования обнаруженных трупов и останков тюленей на западном побережье полуострова Тупкараган, проведенного в рамках проекта по сбору морского мусора, показали, что рыболовные сети служат причиной гибели большинства ластоногих.
 

Морской мусор на побережье был также обнаружен в огромном количестве: каждый километр пути при обследовании шириной от 50 до 100 метров содержал в среднем 120 килограммов пластиковых бутылок и других твердых бытовых отходов", - сообщили в экологической организации.

 
В 2022 году в регионе проводится обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова Тупкараган. Помимо этого, очистят и прилегающие акватории залива Мангистау. Эксперты подчеркивают важность мероприятий по восстановлению островов Тюленьих в качестве местообитания каспийского тюленя и стабилизации его численности. Работы будут проводиться с 1 по 20 сентября 2022 года в рамках программы "Сохранение популяции каспийского тюленя", инициированного компанией ТОО "Тенгизшевройл". Исполнителем проекта является учреждение "Институт гидробиологии и экологии". В работу также будут вовлечены неправительственная организация "Эко Мангистау" и ТОО "ЭковестАктау", информирует региональное издание "Лада".
 

Исследования 2020 года показали, что на участке Тюленьих островов наиболее загрязненным участком является остров Кулалы, куда прибивается и сбрасывается большое количество сетей (почти 62 процента), среди четырех обследованных островов - Подгорный, Морской, Рыбачий, Кулалы. Следовательно, остров Кулалы служит "приемником" брошенных рыболовных сетей на осетровые виды рыб. И в 2021 году на этом острове было собрано более 53 килограммов морского мусора, из которого примерно 80 процентов представлено брошенными рыболовными сетями. Подавляющее большинство сетей являются крупноячеистыми, направленными на отлов осетровых видов рыб - квадратный километр прибрежной территории и побережья содержал в среднем 74,5 килограмма сетей (площадь обследованного прибрежья и побережья 57,88 квадратного километра)", - сообщают экологи.

 
Для разработки комплексной программы Актауского филиала научно-исследовательского института по проблемам Каспия из областного бюджета выделено 40 миллионов тенге.
 

Международный научный комплекс "Астана" разработал и завершил программу улучшения экологической обстановки в Мангистауской области до 2026 года. Эти 27 научно-прикладных исследовательских проектов программы направлены в соответствующие органы для реализации", - сказала Динара Енсеген.

 
В 2021 году, по словам специалиста, также была разработана дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Мангистауской области.
 

Пунктом 33 дорожной карты предусмотрено проведение научно-исследовательской работы, создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва. По итогам данного мероприятия планируется создание трех государственных природных резерватов республиканского значения. В настоящее время соответствующие работы проводятся с министерством", - добавила Динара Енсеген.

 
Напомним, с начала года общее количество мертвых тюленей, обнаруженных на участках Каражанбас и юго-западной оконечности полуострова Тюб-Караган, составило 220 штук.
 

Точные причины гибели определить не удалось в связи с сильными разложением обнаруженных туш. При этом возможными причинами гибели тюленей, по мнению ученых и компетентных государственных органов, могли быть истощение новорожденных щенков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК. 


Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области.    

Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог.    


По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.    

Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он. 


Почему умирает каспийский тюлень? 
 

Экологи назвали причины гибели рыбы на озере Большое Чебачье в Бурабае

25.08.2022, 08:25 21986
Экологи назвали причины гибели рыбы на озере Большое Чебачье в Бурабае
Фото: parkburabay.akmol.kz
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Дирекция ГНПП "Бурабай" получила результаты исследований гибели рыбы на озере Большое Чебачье от специалистов департамента экологии по Акмолинской области и северного филиала НПЦ рыбного хозяйств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно полученным отчетам, признаков воздействия человека на природу не обнаружено. Возможной причиной гибели рыбы может быть выброс природного газа со дна озера либо сезонное цветение водоема", - сообщили в нацпарке "Бурабай".

 
Напомним, 12 августа 2022 года инспекторским составом ГНПП "Бурабай" установлен факт частичной гибели рыбы на озере Большое Чебачье. С 14 по 20 августа по всей береговой линии озера Большое Чебачье сотрудниками ГНПП "Бурабай" было собрано и утилизировано около 250 кг погибшей рыбы, в основном - сиговых пород. 
 
14 августа был совершен совместный комиссионный осмотр места гибели рыб специалистами ГУ ГНПП "Бурабай", Акмолинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира МЭГиПР РК и департамента экологии по Акмолинской области. 
 

В пробах воды озера Улкен Шабакты, отобранных 14 августа 2022 года, установлено превышение нормативов ПДК по солевому составу, рН-среды, фторидам, ХПК (химическое потребление кислорода). В пробе воды озера Улкен Шабакты в месте замора рыбы и 300 метров слева от замора рН-среды составила 9,06-9,08; установленная ПДК от 6 до 9. ХПК составила 33-38 мгO2/л при норме 30 мгO2/л в месте замора рыбы и справа от замора. Содержание БПК также превышает норматив ПДК. Содержание фторидов составило 7,31 - 8,52 мг/л, в норме - 1,5мг/л, однако этот показатель природного характера и не может свидетельствовать о загрязнении водоема. Повышенное солесодержание также природного характера. Содержание растворенного кислорода находится в пределах нормы от 9,0 до 10,9мг/л (в норме - не менее 4мг/л). Содержание азота аммонийного также находится в пределах нормы от 1,40 до 1,98мг/л, норма ПДК 2мг/л. Повышенное содержание азота аммонийного, предположительно, может быть связано с цветением водоема в летний период. В пределах зоны замора рыбы антропогенного воздействия не обнаружено, в данном районе отсутствуют промышленные предприятия и населенные пункты", - сообщил руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Максим Шлымов.

 
По данным научного сотрудника СФ НПЦ РХ Дениса Буркова, в ходе обследования указанного водоема совместно с ихтиологом ГНПП "Бурабай" в трех точках на озере были проведены исследования с использованием прибора анализатора растворенного кислорода "Марк-302м" на предмет содержания растворенного кислорода, степень насыщения и температурного режима. 
 

На всех трех участках отбора показатели соответствовали норме и не достигали критических значений, которые могли бы послужить причиной гибели рыб. На месте проведены обследования погибших особей рыб на предмет обнаружения патологий жабр, внутренних органов и иных показателей, свидетельствующих о возможной причине гибели. У всех особей каких-либо видимых патологий не обнаружено, жабры розового цвета, внутренние органы (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и т.д.) без видимых изменений с наличием естественного характерного равномерного цвета и объемов. Принимая во внимание вышесказанное, учитывая отсутствие стока бытовых вод в водоем и тектоническое происхождение озера, можно предположить, что регулярные заморные явления, происходящие на водоеме, связаны с возможным выбросом природного газа со дна озера", - говорится в заключении научного сотрудника СФ НПЦ РХ.

 
Отмечается, что дирекция нацпарка "Бурабай" достигла договоренности о приезде в сентябре группы специалистов НПЦ РХ для более глубокого совместного изучения озера и проведения дополнительных исследований. 
 

Природоохранный мониторинг озер национального парка ведется инспекторским составом национального парка на постоянной основе. После случая с замором рыбы на озере Большое Чебачье - с повышенным вниманием. Новых фактов гибели рыбы нет", - сообщили в нацпарке.

 
Ранее сообщалось, что установлены причины замора рыбы на двух озерах в Северном Казахстане. 
 

В Северном Казахстане установили причины замора рыбы на двух озерах

23.08.2022, 15:06 30576
В Северном Казахстане установили причины замора рыбы на двух озерах
Фото: instagram.com/ecologysko
ПЕТРОПАВЛОВСК. 23 АВГУСТА - Департамент экологии Северо-Казахстанской области озвучил результаты работы межведомственной рабочей группы по фактам гибели рыбы на озерах Табунное и Соленое (Айтуар) в Жамбылском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Частичная гибель рыбы на озере Табунное Жамбылского района произошла вследствие высокой температуры окружающей среды и сильного прогревания водоема на протяжении длительного периода. На озере Соленое (Айтуар) Жамбылского района гибель рыбы произошла из-за процессов гниения растительности и содержания сероводорода в воде", - сообщили в департаменте экологи.

 
Рабочая группа вынесла рекомендацию арендаторам рыбохозяйственных водоемов вести постоянный мониторинг за состоянием водоемов, проводить мелиоративные работы по выкосу излишней растительности и аэрации для улучшения гидрохимического режима водоема.
 
Напомним, замор рыбы произошел на двух озерах в СКО в июле. Ранее массовая гибель рыбы неоднократно фиксировалась в водоемах региона. 
 

В Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков

23.08.2022, 12:25 33306
В Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Министерством экологии, геологии и природных ресурсов рассматривается возможность проведения спортивно-любительской охоты на сайгаков в следующем году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Минэкологии РК Сериккали Берекешев напомнил, что сейчас сайгак не является краснокнижным животным. Запрет на охоту на сайгу в Казахстане до 1 января 2023 года, поэтому рассматривается вопрос о разрешении проведения платной охоты.
 
При этом министр отметил, что окончательное решение еще не принято.
 

Мы сейчас рассматриваем предложения, которые поступили от общественности. Это и вопрос принудительного переселения сайгаков в другие регионы. Многие говорили, зачем делать изъятие, давайте будем их перегонять в другие области. Но, к сожалению, научным сообществом эти методы признаны неэффективными по причине риска гибели сайгаков при попытке перегона и высокой вероятности их возвращения на прежнее место жительства. Поэтому этот вопрос отклонен", - пояснил Брекешев.

 
Также были предложения по увеличению численности волков, что, по мнению министра, не приведет к одномоментному снижению численности сайгаков, поскольку волк изымает из стада больных и ослабленных животных.
 
Глава ведомства сообщил, что в стране рассматривается вопрос по агрострахованию на случай потравы пастбищ и посевов сайгаками.
 

На сегодняшний день вопросы и жалобы со стороны сельхозтоваропроизводителей Западно-Казахстанской области отпали, потому что, являясь мигрирующим животным, сайга перешла из этого региона по своим путям миграции. Поэтому такая проблема, как потрава сельхознасаждений, сейчас не стоит", - отметил министр.

 
Брекешев напомнил, что осенью будет изъято 500 особей сайгаков для проведения анализов.
 
Напомним, в июле глава государства объявил выговор Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
 
Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.
 

Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев. 

 
Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла".
 

Брекешев: с переводом Алматинской ТЭЦ на газ выбросы в атмосферу снизятся на 80% к 2025 году

23.08.2022, 11:30 33691
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - На заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев рассказал, что с переводом Алматинской ТЭЦ-2 на газ, количество загрязняющих выбросов в атмосферу к 2025 году снизится на 80%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках задачи по улучшению качества атмосферного воздуха предусматривается сокращение выбросов на 16 крупнейших промышленных предприятиях за 5 лет на 20% в 10 крупных городах. За 2021 год 16 предприятиями в атмосферный воздух фактически выброшено 655 тысяч тонн загрязняющих веществ, что на 3% ниже уровня 2020 года при лимите 803,8 тысячи тонн. За 6 месяцев этого года эмиссии предприятий составили 293,2 тысячи тонн, что на 6,7% ниже аналогичного периода 2021 года", - сказал глава МЭГПР в ходе рассмотрения реализации национального проекта "Жасыл Казахстан".

 
По его словам, показатель достигнут за счет проведения природоохранных мероприятий и повышения надежности оборудования. Для этого предприятиями выделено 15,4 млрд тенге собственных средств.
 
В частности, на стальном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау" проведена реконструкция пылеочистного оборудования корпусов бункеров агломерата, а также ремонт электрофильтров котлоагрегатов. Это позволило снизить выбросы на 1,1 тысячи тонн. Начаты работы по реконструкции газоотводящего тракта зоны спекания агломашин с установкой электрофильтров и реконструкции пылеочистного оборудования корпуса дробления известняка. Работы завершатся в этом году. В целом по предприятию до 2025 года прогнозируется снижение до 30%.
 
На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе ведутся работы по тонкой очистке дымовых газов каталитического крекинга и аминовой очистки топливного газа на установках, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 3,6%. В целом до 2030 года планируется снижение на 9,1%.
 
В области управления отходами в нацпроект включены 3 показателя и 16 мероприятий.
 

Для достижения показателей по доле переработки и утилизации ТБО и промышленных отходов приведены в соответствие экологическим нормам 639 полигонов из 3005. Приобретены и установлены 3876 контейнеров для раздельного сбора. Переработано 870 тысяч тонн гранулированного шлака в Жамбылской области. Построена площадка для складирования и переработки строительных отходов в Нур-Султане. В Павлодарской области проводятся мероприятия, направленные на локализацию исторического ртутного загрязнения территории озера Былкылдак", - проинформировал Брекешев.

 
Министр экологии обратил внимание на то, что регионах отсутствует комплексное видение текущей ситуации по управлению отходами и системного планирования развития отрасли с учетом иерархии отходов. В этой связи по предложению Минэкологии акиматы должны разработать программу по управлению коммунальными отходами, которая должна учитывать всю систему управления отходами в конкретном регионе и должна быть разработана с учетом территориальных особенностей региона.

Министр подытожил, что в 2021 году на реализацию задач нацпроекта было предусмотрено 89,3 млрд тенге, в том числе 27,6 млрд тенге - это средства республиканского бюджета, 15 млрд тенге - из местного бюджета, еще 46,7 млрд тенге - внебюджетные средства. В этом году на реализацию мероприятий нацпроекта предусмотрено порядка 161 млрд тенге.

Основные показатели, заверил Брекешев, по итогам 2021 года были достигнуты. По оперативным данным, за 1-е полугодие этого года также наблюдается достижение заявленных показателей. Не достигнут один показатель - по снижению объема забора свежей воды в промышленности из-за слабого внедрения промышленными предприятиями механизмов оборотного и повторного водоснабжения, добавили в пресс-службе правительства.

В Казахстане на крупных промышленных предприятиях внедрят автоматизированную систему мониторинга эмиссий.
 

В Казахстане на крупных промышленных предприятиях внедрят автоматизированную систему мониторинга эмиссий

23.08.2022, 09:31 34646
В Казахстане на крупных промышленных предприятиях внедрят автоматизированную систему мониторинга эмиссий
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Со следующего года вступает в силу норма о необходимости внедрения на крупных промышленных предприятиях автоматизированной системы мониторинга эмиссий, передает KAZAKHSTAN TODAY
 

Основные цели национального проекта "Жасыл Казахстан" - снижение загрязнения атмосферного воздуха, совершенствование системы управления отходами, водными ресурсами и лесного хозяйства. Для улучшения окружающей среды с 1 января следующего года вступает в силу норма о необходимости внедрения на крупных промышленных предприятиях автоматизированной системы мониторинга эмиссий. Данная мера направлена на получение оперативной и достоверной информации о выбросах каждого предприятия, это позволит проводить мониторинг и применять оперативные меры в случае завышения уровня выбросов", - сказал в ходе заседания правительства РК премьер-министр РК Алихан Смаилов.

 
Он напомнил, что по поручению главы государства реализуется масштабный проект по посадке 2 млрд деревьев в течение 5 лет.
 

В 2021 году проведена посадка деревьев площадью в 66 тысяч га (в количестве 138 млн деревьев). Однако в этом году существует риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования на местном уровне в ряде регионов", - отметил премьер-министр. 

 
По его словам, с прошлого года действует норма, когда экологические платежи обязаны быть направлены на меры по улучшению экологической обстановки.
 

Для этого Министерству экологии необходимо совместно с акиматами разработать планы мероприятий для улучшения экологической ситуации по каждому региону. Кроме того, в этом году Министерство индустрии начало разработку проектно-сметной документации полигонов твердо-бытовых отходов для населенных пунктов до десяти тысяч жителей", - сказал Смаилов. 

 
Он поручил Министерству экологии взять на особый контроль внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий на крупных промышленных предприятиях.
 

Второе. Акиматам Актюбинской и Западно-Казахстанской областей совместно с Министерством финансов в текущем году проработать вопрос финансирования запланированного объема посадки деревьев. Третье. Министерствам индустрии, финансов и экологии проработать вопрос выделения средств на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов твердо-бытовых отходов в крупных населенных пунктах", - распорядился Смаилов.

 

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