Геолог призвал власти РК остановить уничтожение рек в Актобе

Актобе. 3 марта. Kazakhstan Today - Геолог Петр Котик обратился к вице-министру экологии Ахметжану Примкулову с просьбой прекратить безобразие на реках в Актобе, передает Kazakhstan Today.

Старейший геолог Петр Котик обратился к вице-министру экологии Ахметжану Примкулову во время его приезда в Актобе, сообщает портал "Диапазон" .

По словам геолога, он дважды обращался к главе государства по поводу "безобразия с водными ресурсами в Актобе - речек Илек и Каргалы". Более года назад начали расширять их русла, вырубили сотни деревьев, речки обмелели. Работы обещали приостановить, но их ведут снова.

Котик также обратил внимание вице-министра экологии на проблему Кокжиде - уникального источника пресной воды в Темирском районе.

Там 1,5 млн кубов пресной золотой воды. Казмунайгаз, Туркмунай, СНПС-Актобемугайгаз закачивают эту воду в пласт для повышения пластового давления. Я считаю, это преступление века. Остановите это", - призвал геолог.

Ахметжан Примкулов ответил, что на Кокжиде идут работы по определению границ и объема воды, после них примут решение о судьбе источника. Что касается рек, проект приостановили. Его откорректируют, после этого проведут с жителями Актобе повторные общественные слушания.

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