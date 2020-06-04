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Гибель рыбы произошла в водохранилище в Актюбинской области

03.06.2020, 11:31 4915
Гибель рыбы произошла в водохранилище в Актюбинской области
Актобе. 3 июня. Kazakhstan Today - Актюбинцы сняли на видео мертвую рыбу в водохранилище, передает Kazakhstan Today.
 
Видео было снято в воде и на берегу Каргалинского водохранилища в Актюбинской области, сообщает портал "Мой город".
 
Видео быстро распространилось в соцсетях. Комментаторы предполагают, что мор произошел из-за сильной жары и из-за того, что в водохранилище очень мало воды.

 

Мы узнали о случившемся через Инстаграм, выехали на место, собрали рыбу, всего - 925 штук, сдали в ветлабораторию. Это мальки леща. Что произошло, мы не знаем. Также мы взяли пробы воды, результаты будут известны в начале следующей недели. Специалисты проверят рыбу на инфекционные и паразитарные болезни, сделают анализ воды", - сообщил руководитель отдела Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурболат Дуйсенов. 

 
По его словам, в Каргалинском водохранилище также водятся еще щука, лещ, окунь, карп. С ними все нормально. 
 

Водохранилище имеет 4 притока - Косестек, Жаман Каргалы, Шанды, Карабутак, их мы проверили тоже, вода там чистая. Остается ждать результатов исследования", - добавил Дуйсенов.

 

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