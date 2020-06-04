Гибель рыбы произошла в водохранилище в Актюбинской области

Актобе. 3 июня. Kazakhstan Today - Актюбинцы сняли на видео мертвую рыбу в водохранилище, передает Kazakhstan Today.

Видео было снято в воде и на берегу Каргалинского водохранилища в Актюбинской области, сообщает портал "Мой город"

Видео быстро распространилось в соцсетях. Комментаторы предполагают, что мор произошел из-за сильной жары и из-за того, что в водохранилище очень мало воды.





Мы узнали о случившемся через Инстаграм, выехали на место, собрали рыбу, всего - 925 штук, сдали в ветлабораторию. Это мальки леща. Что произошло, мы не знаем. Также мы взяли пробы воды, результаты будут известны в начале следующей недели. Специалисты проверят рыбу на инфекционные и паразитарные болезни, сделают анализ воды", - сообщил руководитель отдела Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурболат Дуйсенов.

По его словам, в Каргалинском водохранилище также водятся еще щука, лещ, окунь, карп. С ними все нормально.

Водохранилище имеет 4 притока - Косестек, Жаман Каргалы, Шанды, Карабутак, их мы проверили тоже, вода там чистая. Остается ждать результатов исследования", - добавил Дуйсенов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства