31.03.2024, 13:58 11666
Гибель тюленей на Каспии: выброс туш произошел из-за сильного шторма
Фото: gov.kz
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Актау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выброс туш каспийских тюленей произошел из-за сильного штормового ветра, сообщили в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды, сотрудниками ветеринарной станции произведен частичный отбор тканей внутренних органов, а Центром изучения и реабилитации каспийского тюленя произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований. У обнаруженных туш не выявлены физические повреждения. Выброс туш тюленей произошел в результате сильного штормового ветра", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены 62 туши мертвых тюленей.
В настоящее время местным исполнительным органам проводится сбор погибших морских животных для дальнейшей утилизации с соблюдением санитарных норм", - добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что на берегу Каспия были обнаружены 40 туш мертвых тюленей.
Биологи уже заявляли о критическом состоянии популяции каспийского тюленя. О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили и в Минэкологии.
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31.03.2024, 19:12 8951
Около 8 тысяч деревьев высохло в шымкентском дендропарке
Фото: Kazakhstan Today
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Шымкент. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В дендрологическом парке Шымкента погибло порядка восьми тысяч деревьев, передает корреспондент агентства.
Деревья пострадали из-за отсутствия должных поливов. Комиссия обнаружила около 8 тысяч высохших зеленых насаждений.
Проблема возникла из-за того, что при строительстве развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова обрезали трубы. Вопрос нехватки поливной воды обсуждали на общественном совете", - пишет региональное издание OTYRAR.
По словам члена общественного совета Шымкента Мырзахмета Сынабаева, главный городской сад уже три года страдает от нехватки живительной влаги.
Если в этом году там снова не будет полива, вероятно, деревья высохнут. Лето у нас жаркое. Нужно решить этот вопрос," - сказал он.
По словам директора дендрологического парка Гульнары Сапарымбет, главный канал, откуда поступает вода, несколько лет не ремонтировали. Кроме того, во время дорожного строительства проспекта Бадибек би и улицы Аргынбекова были отрезаны трубы. В этом году вопрос обещают решить.
Сейчас готовится документ, в рамках которого в дендрологическом парке Шымкента планируют провести поливную систему, которая охватит весь парк, а также увеличить генофонд редких деревьев.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области до конца года начнут строить новое водохранилище.
Напомним, в прошлом году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
29.03.2024, 16:06 23416
На берегу Каспия обнаружили 40 мертвых тюленей
Физических повреждений, ран и признаков насильственной смерти на тушах не обнаружено
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Актау. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространилось видео с тушками мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
На кадрах несколько нерп с поврежденными глазами лежат на берегу моря, сообщает издание Lada.kz.
Исполняющий обязанности руководителя рыбной инспекции по Мангистауской Андрей Руцкий сообщил, что специальная комиссия исследовала побережье на протяжении последних трех дней в связи со штормовой погодой. 29 марта на берегу в Тупкараганском районе между мысом Урдюк и Баутинской косой найдено 40 тушек тюленей.
По словам специалистов, после предварительного осмотра специалистов физических повреждений, ран и признаков насильственной смерти на тушах не обнаружено.
После шторма наши специалисты всегда исследуют берег моря в поисках выброшенных туш. Погибли они в другом месте, причины установит медэкспертиза. Глаза, вероятнее всего, были повреждены посмертно. Их выклевывают птицы у погибших животных", - сообщил Андрей Руцкий.
Ранее биологи заявили о критическом состоянии популяции каспийского тюленя. О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили в Минэкологии.
25.03.2024, 10:18 45986
Жителей нескольких крупных городов Казахстана предупредили о загрязненном воздухе
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики предупредили жителей четырех крупных городов Казахстана о загрязненном воздухе, сообщает РГП "Казгидромет".
25 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астане, Алматы, Актобе, Караганде", - проинформировали синоптики.
Напомним, неблагоприятные метеорологические условия могут быть вызваны частыми штилями, сильными и мощными температурными инверсиями, препятствующими рассеиванию загрязняющих веществ, выбрасываемых в первую очередь автотранспортом и предприятиями.
При наступлении НМУ происходит накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что неблагоприятно сказывается на состоянии атмосферы и здоровье людей.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
19.03.2024, 14:05 76671
Счетчики учета трансграничных вод поставят друг у друга Казахстан и Узбекистан
Установка счетчиков позволит наблюдать за объемами воды, потребляемой обеими странами, в онлайн-режиме
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан договорился с Узбекистаном об установке счетчиков, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими странами воды, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.
Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона - у нас. Также стороны будут обмениваться информацией в онлайн-режиме. Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона - к нашим", - рассказали в пресс-службе министерства.
Сейчас эксперты из обеих стран решают, где будут установлены счетчики для учета воды. Также ведутся переговоры с международными организациями для привлечения их к данному проекту.
Установка счетчиков позволит наблюдать за объемами воды, потребляемой обеими странами, в онлайн-режиме. Уже в апреле мы планируем начать переговоры по реализации аналогичных проектов с другими нашими соседями", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
14.03.2024, 13:08 98101
Алматинцы требуют остановить варварскую обрезку деревьев в Центральном парке отдыха
Фото: Facebook/Экологическое общество Алматы
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить варварскую обрезку, уродующую деревья в Центральном парке отдыха, передает корреспондент агентства.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Деревья подвергающиеся обрезке, навсегда перестают выполнять санитарно-гигиенические функции по очистке воздуха от пыли и смога, выделению кислорода, охлаждению и увлажнению воздуха от знойной жары, не дают тени, не защищают население от палящего солнца. Обрезка-обрубка приводит к дальнейшей гибели деревьев, парусности и падению деревьев. В местах среза вытекает сок, образуются трещины, происходит обморожение и высыхание стволов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Экологического общества в соцсетях.
В обществе заявили, что в парке намерены "уничтожить обрезкой-обрубкой" 181 дерево.
Нет никаких фото-видео доказательств, свидетельствующих, что 181 дерево имеет сухие ветви. Деревья без разбору обрекли на уничтожение через рубку-обрезку. Отсутствует документация на деревья, деревья не отмечены, нет четко обозначенных координат их расположения. Упавшая в парке в прошлом году ветка ясеня, категорически не является обоснованием для рубки-обрезки остальных деревьев парка. Кроме того, к падению ветки привела именно проводимая ранее необоснованная обрезка-обрубка под 6 м голый столб, приведшая к ослаблению дерева", - заявили экоактивисты.
Учитывая вышеизложенное, Экологическое общество и жители города требуют от акимата Алматы незамедлительно отозвать выданное разрешение (согласование) на обрезку 181 дерева в Центральном парке отдыха.
Мы против превращения парка в пустыню и уничтожения зеленых насаждений. Кроме того, требуем возвращения земельного участка Центрального парка в государственную собственность с оформлением в постоянное землепользование. Считаем незаконным и неправильным решения акимов 2018 и 2020 годов о передаче территории парка в частное временное пользование", - сказано в обращении.
Ранее премьер-министр РК потребовал не допустить сокращения зеленого фонда городов.
Напомним, в Алматы строительной компании ТОО "Qazaq Stroy Almaty" разрешили снести более 2,7 тысячи деревьев в микрорайоне Дарабоз. При этом застройщик превысил лимит и незаконно вырубил еще более двухсот деревьев и кустарников. В компании попытались представить вырубку деревьев как большое благодеяние. По словам главы строительной компании, на участке, где уничтожили деревья, росла дикая поросль, валялся мусор и было "небезопасно".
13.03.2024, 18:50 105626
Эксперты ШОС завершили согласование ряда документов об охране окружающей среды
Фото: Минэкологии РК
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Пекин. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 11 по 13 марта в Пекине (КНР) в гибридном формате под председательством казахстанской стороны состоялось очередное заседание экспертов министерств и ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за вопросы окружающей среды, сообщает пресс-служба Минэкологии РК.
В ходе заседания эксперты завершили согласование текстов таких документов, как соглашение между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и совместные подходы государств - членов ШОС К решению экологических проблем.
В рамках мероприятия казахстанская сторона информировала о ходе подготовки к проведению 22 мая в Астане пятого совещания руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС, отвечающих за вопросы окружающей среды, и передала сторонам официальные приглашения.
Также казахстанская сторона призвала стороны к реализации мероприятий в рамках проведения Года экологии ШОС в 2024 году (проведение субботников, посадка деревьев и другие).
Вместе с тем казахстанская сторона пригласила стороны принять участие в круглом столе молодых специалистов гидрометеорологических служб стран ШОС, организуемом Казгидрометом Казахстана 19 марта в онлайн-формате.
12.03.2024, 14:15 115676
Нысанбаев ответил, есть ли смысл в сортировке мусора в Казахстане
Министр отметил нехватку контейнеров для раздельного мусора
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев рассказал, нужно ли сортировать мусор казахстанцам.
Журналисты спросили министра экологии, так ли важно тратить время и энергию на сортировку мусора, если отходы все равно перемешиваются при транспортировке или на свалках.
На самом деле сама идея раздельного мусора здесь сводится на нет. Конечно, это затратно, потому что если из одного контейнера брать, вывозить мусор и уже сортировать его на месте, то требуется одна единица транспорта. Однако если по фракциям - потребуется больше техники", - прокомментировал Нысанбаев.
В ходе заседания правительства Ерлан Нысанбаев говорил о дефиците контейнеров для раздельного сбора мусора. Он отметил, что сейчас акиматы активно занимаются вопросом решения проблемы дефицита контейнеров для раздельного мусора, так как это напрямую связано с местным бюджетом. Поэтому глава ведомства прогнозирует, что в ближайшие три года проблема с контейнерами все же решится.
В любом случае мы к этому придем. К примеру, сегодня готовы стимулировать те компании, которые хотят заниматься раздельным сбором мусора", - добавил он.
Сам же министр признался, что до его назначения в кабмине разделением мусора он не занимался. Однако призвал каждого гражданина учиться сортировать мусор.
Я вам обещаю, в этом году в пилотном режиме мы будем этим заниматься. Нам надо к этому прийти", - подчеркнул Нысанбаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят свыше 30 новых заводов по переработке ТБО.
12.03.2024, 13:59 112466
Вице-министр о крупнейшей утечке газа на Каратуруне: Выброса чистого метана в атмосферу не было
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Актау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выброса чистого метана в атмосферу на месторождении "Каратурун Южный" фактически не было, заявил вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жомарт Алиев.
Да, действительно была авария на месторождении. Но хочу отметить, что чистого метана как такового выброса в атмосферу не было. Потому что метан сам по себе является очень ядовитым газом и во всем мире запрещено при аварийной ситуации его даже поджигать", - прокомментировал представитель Минэкологии.
Как объяснил спикер, когда случилась авария, струя нефтяного газа была подожжена, это предусмотрено техникой безопасности практически во всем мире. В результате были определены продукты сжигания этой газовой смеси.
Были превышения отдельных видов загрязняющих веществ. На сегодня внеплановые проверки по этой скважине были завершены, была применена штрафная санкция в размере 500 млн тенге", - добавил вице-министр.
Напомним, пожар на месторождении Каратурун начался 9 июня прошлого года. В качестве причин пожара Комитетом промышленной безопасности были выделены недоработки недропользователя и сервисных организаций. По оценкам экспертов, авария оценивалась наивысшим уровнем сложности. Для ликвидации пожара специалистами было произведено бурение аварийных скважин с последующей закачкой раствора глушения.
25 декабря 2023 года горение на скважине было потушено.
Между тем ВВС сообщало об исследованиях международных экспертов, согласно которым утечка метана составила 127 тысяч тонн. Они сопоставили эти объемы с выхлопами более чем 717 тысяч бензиновых автомобилей за год.
Сотрудники политехнического университета Валенсии назвали данную утечку газа второй по величине после взрывов на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года. Тогда утечка метана в атмосферу достигла 230 тысяч тонн.
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