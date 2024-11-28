27.11.2024, 12:32 7311
Гибель тюленей на побережье Каспийского моря: озвучены первые результаты лабораторных исследований
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев в кулуарах мажилиса прокомментировал массовую гибель тюленей на побережье Каспийского моря и озвучил первые результаты лабораторных исследований, передает корреспондент агентства.
Все соответствующие службы выехали на место. Это ветеринары, экологи, Институт гидробиологии и экологии, общественные организации. На сегодняшний день взяты пробы. Пока говорить рано. Но патологические материалы взяты. Первые пробы уже изучены на такие заболевания, как пастереллез, холера, чума. Выводы отрицательные. Будем ждать", - заявил министр.
Как отметил Ерлан Нысанбаев, предполагаемых причин гибели тюленей много.
Каждый по-своему говорит. Кто-то говорит, что случились подводные землетрясения, был выброс природного газа. Кто-то говорит, это последствия загрязнений. Но давайте дождемся. Во всяком случае, мы ежедневно в рутинном режиме ведем информацию, каждый день утром мне докладывают", - добавил он.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан назвали предварительную причину массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. Межу тем число погибших тюленей в Мангистау достигло почти двух тысяч особей.
новости по теме
26.11.2024, 14:12 13646
До апреля 2025 года в Аральское море направят еще 1,6 млрд кубометров воды
С начала года в море направлено 2 млрд кубометров воды
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Около 1,6 млрд кубометров воды планируют направить в Аральское море до апреля 2025 года. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, с октября 2023 года по апрель 2024 года в Аральское море направили около 1,3 млрд кубометров воды, а с начала года суммарно - 2 млрд кубометров.
На сегодня общий объем воды в море достиг 22 млрд кубометров. Помимо водной дипломатии и тесной работы с нашими коллегами из стран Центральной Азии, важную роль в наполнении моря играет внедрение водосберегающих технологий. Благодаря им, в этом году аграрии Кызылординской области сэкономили 200 млн кубометров воды, которые также были направлены в Северный Арал. Вопрос очень важный, мы разнопланово занимаемся им и держим на контроле", - отметил Нуржигитов.
В ведомстве также напомнили, что по итогам переговоров с соседними странами в Туркменистане министр договорился о том, что до 1 апреля в Шардаринское водохранилище направят 11 млрд кубометров воды. Это позволит накопить необходимый объем воды для поливного сезона 2025 года в южной части страны.
Напомним, Казахстан и Узбекистан будут вместе улучшать экоситуацию в Аральском бассейне.
26.11.2024, 08:46 15686
Снежного барса и туркестанскую рысь засняли фотоловушки на Кольсайских озерах
Фото: скриншот из видео нацпарка
Рассказать друзьям
Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Снежный барс и туркестанская рысь попали в объектив фотоловушки в национальном природном парке "Кольсайские озера", передает корреспондент агентства.
Наши камеры зафиксировали удивительные кадры этих редких животных. В ночное время на территории парка был замечен снежный барс, уверенно ведущий себя в своей естественной среде. Также фотоловушка запечатлела редкий момент с туркестанской рысью, которая, заметив добычу, приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и оставила цель. Эти кадры показывают не только повседневную жизнь хищников, но и подтверждают, что на территории парка созданы условия для их обитания", - сообщили в нацпарке.
22.11.2024, 11:20 34791
В Алматы за нарушение экологических требований оштрафован крупный строительный объект
На территории стройки в большом количестве складировали отходы
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за нарушение экологических требований по управлению отходами и нарушение правил благоустройства города оштрафован крупный строительный объект, сообщает Polisia.kz.
На территории данной стройки в большом количестве складировали отходы и допущен вынос грязи грузовой техникой со строительного объекта. По данному факту начальник участка привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов)", - проинформировал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Айтан Елеусизов.
Также, по его словам, была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных нарушений.
Материал, зарегистрированный по факту нарушения экологических требований по управлению отходами, направлен в департамент экологии по городу Алматы для принятия мер", - добавил Айтан Елеусизов.
Напомним, в середине сентября стало известно, что в Алматы будут штрафовать за выброс мусора в неположенных местах.
20.11.2024, 17:22 49786
Число погибших тюленей в Мангистау достигло почти двух тысяч особей
Фото: telegram/Animal Planet
Рассказать друзьям
Актау. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших тюленей в Мангистауской области достигло 1989 особей, сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.
Облет береговой полосы Мангистауской области - островов Кулалы, Морской, Подгорный, Новый, а также районов Каражанбас и Каламкас был произведен комиссией 18 ноября. В результате обследования указанной территории обнаружено еще 834 туши тюленей. Следует отметить, что при визуальном осмотре все туши находились в сильно разложившемся состоянии, в связи с чем отобрать патологический материал не представилось возможным. Итого в период с 24 октября по 18 ноября 2024 года обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей", - цитирует lada.kz сообщение инспекции.
По мнению специалиста Института гидробиологии и экологии Асель Баймукановой, предположительными причинами гибели морских животных могло стать загрязнение морской среды.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан назвали предварительную причину массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
18.11.2024, 20:49 61251
Вблизи Капшагая высадят 3,3 млн деревьев
Фото: акимат Астаны
Рассказать друзьям
Конаев. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пилотный лесоклиматический проект будет реализован вблизи водохранилища Капшагай Алматинской области, сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.
Директор ТОО "SAFS" Юрий Ким рассказал о прогнозируемом социально-экономическом эффекте для региона в виде новых рабочих мест и дополнительной выручки.
Мы подписали сегодня соглашение с международной компанией, которая инвестирует в такие экологические проекты. В Алматинской области вблизи Капшагая в лесную экосистему будут переустроены деградированные пастбища. Эта экосистема поглотит углекислый газ, и в течение 30 лет мы будем продавать углеродные единицы и получать дополнительную выручку. В тестовом режиме посадили 200 тыс. деревьев, всего на этой территории будет высажено 3,3 млн саженцев местных пород. Мы создали около 30 сезонных рабочих мест только на тестовых посадках. В течение следующих трех лет будет создано около 100 постоянных рабочих мест среди местного населения", - отметил Юрий Ким.
Напомним, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. В конце июня 2024 года горожане наблюдали, как они гибнут из-за отсутствия полива.
14.11.2024, 18:20 86626
Выбросы природных газов и подводные землетрясения: названа предварительная причина гибели тюленей на побережье Каспийского моря
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан назвали предварительную причину массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
В Комитете рыбного хозяйства предполагают, что причиной могли стать природные явления, включая выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений. Окончательные выводы о причинах гибели тюленей будут получены после завершения лабораторных исследований, которые, по данным научных организаций, займут 3-4 месяца", - сообщили в ведомстве.
Также в министерстве заверили, что рыбинспекция продолжает постоянный мониторинг акватории территориальных вод для выявления факторов гибели тюленей.
Сотрудники Комитета ветеринарного контроля и надзора также отобрали пробы патологического материала, которые в настоящее время проходят исследования на наличие инфекционных заболеваний в Национальном референтном центре по ветеринарии в Астане. На 13 ноября 2024 года все пробы, исследованные методом ПЦР на пастереллез, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллез и листериоз, показали отрицательные результаты", - заявили в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, случаи массовой гибели тюленей в Каспийском море фиксируются с начала 2000-х годов. В частности, в 2000 году было выявлено около 10 000 погибших особей, и причиной их гибели был назван хронический токсикоз.
Ранее казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
В начале ноября в правительстве приняли постановление о создании государственного природного резервата "Каспий итбалығы".
14.11.2024, 12:54 89326
Казахстан примет Региональный климатический саммит в 2026 году
Саммит станет платформой для разработки совместных стратегий и решений по борьбе с климатическими изменениями
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в 2026 году примет Региональный климатический саммит, который станет платформой для разработки совместных стратегий и решений по борьбе с климатическими изменениями, сообщает пресс-служба Министерства экологии РК.
Инициативу проведения саммита озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Казахстан стремится создать условия для открытого и конструктивного диалога, а также содействовать обмену лучшими практиками и инновациями", - заявил министр экологии РК Ерлан Насынбаев на конференции ООН по изменению климата.
Он отметил, что климатические изменения требуют коллективного и скоординированного подхода.
Климатические изменения не знают границ. Мы все должны объединить усилия для борьбы с этим глобальным вызовом", - подчеркнул он.
Министр также выразил благодарность международным партнерам, отметив их важную роль в успешной реализации климатических инициатив и в проведении саммита. В свою очередь, международные организации выразили готовность по оказанию поддержки.
Региональный климатический саммит - это начало новой эры сотрудничества в сфере климатической политики, направленный на выработку эффективных и адаптивных решений, которые помогут нам справиться с климатическими вызовами", - резюмировал министр.
11.11.2024, 14:11 112536
Бакланы гибнут в браконьерских сетях на Каспии
Вред наносят сети, предназначенные для вылова осетровых рыб
Рассказать друзьям
Актау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ежедневно в сетях браконьеров на Каспийском море гибнут тюлени, рыба и птицы. Бакланы в поисках пропитания ныряют под воду и нередко также становятся жертвами браконьеров, рассказал специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андреяй Руцкий.
Во время очередного рейда сотрудники рыбинспекции заметили бьющихся в сетях бакланов. Из четырех запутавшихся бакланов выжить удалось лишь двоим. И те, говорят специалисты, получили повреждения. Не факт, что это не приведет к их гибели, сообщает Lada.kz.
А потом их туши вынесет на берег и все будут интересоваться, отчего гибнут птицы. Вот и ответ. Конечно, мы не можем утверждать, что все тюлени или все птицы, найденные на берегу, погибли именно из-за браконьерства. Это не так. Подтвержденных фактов, где видны следы от сетей, не так много. Однако нужно уточнить, что четкие пятна на коже млекопитающих и птиц остаются только в случаях, когда тот же тюлень пробыл в сети очень продолжительное время. Если животное задохнулось и его вызволили через несколько часов, то следов не останется", - говорят инспекторы.
Андрей Руцкий говорит, что вред наносят только сети, предназначенные для вылова осетровых рыб.
Важно уточнить, что гибели в промысловых сетях, установленных для рыболовства частиковых пород рыб, сазана, селедки, кефали с мелкими ячейками в 45 мм не наносят такого ущерба. Они безопасны для тюленей и птиц. Гибель происходит только в сетях, предназначенных для осетровых пород", - отметил специалист.
Ранее сообщалось, что в В Мангистау растет число погибших тюленей. Погибли уже 734 животных. В Минэкологии заявили, что возможной причиной гибели тюленей в Мангистауской области могли стать браконьерские сети. У некоторых погибших животных были обнаружены механические повреждения: порезы, отрезанная голова, запутывание в сетях и аркане.
Также напомним, что в стране ежегодно от удара током на ЛЭП погибают тысячи птиц.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.11.2024, 08:10Токаев и Путин подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве 28.11.2024, 11:0016706Сенаторы ратифицировали соглашение о складских свидетельствах на сельхозпродукцию в ЕАЭС 28.11.2024, 08:3716581Какие документы подписали Казахстан и Россия 28.11.2024, 09:3415221Сегодня в Астане состоится саммит ОДКБ 28.11.2024, 11:1014836В Казахстане обновили перечень документов для получающих разрешение на проживание иностранцев 21.11.2024, 17:12220551Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана 21.11.2024, 16:42217746Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла" 21.11.2024, 16:07213931В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы 22.11.2024, 10:36177631В EGov mobile появился опрос на тему перевода времени 22.11.2024, 21:12172816Сибирская язва в Атырау: пала еще одна корова, один человек госпитализирован 21.11.2024, 17:12220551Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана 21.11.2024, 16:42217746Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла" 21.11.2024, 16:07213931В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы 18.11.2024, 14:45207511Сотрудник полиции ранил коллегу из служебного оружия в Жамбылской области 18.11.2024, 14:10205026Трое детей и их дедушка погибли от отравления угарным газом в Костанайской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?