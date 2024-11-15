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14.11.2024, 18:20 8356
Выбросы природных газов и подводные землетрясения: названа предварительная причина гибели тюленей на побережье Каспийского моря
Фото: Depositphotos
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Актау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан назвали предварительную причину массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
В Комитете рыбного хозяйства предполагают, что причиной могли стать природные явления, включая выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений. Окончательные выводы о причинах гибели тюленей будут получены после завершения лабораторных исследований, которые, по данным научных организаций, займут 3-4 месяца", - сообщили в ведомстве.
Также в министерстве заверили, что рыбинспекция продолжает постоянный мониторинг акватории территориальных вод для выявления факторов гибели тюленей.
Сотрудники Комитета ветеринарного контроля и надзора также отобрали пробы патологического материала, которые в настоящее время проходят исследования на наличие инфекционных заболеваний в Национальном референтном центре по ветеринарии в Астане. На 13 ноября 2024 года все пробы, исследованные методом ПЦР на пастереллез, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллез и листериоз, показали отрицательные результаты", - заявили в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, случаи массовой гибели тюленей в Каспийском море фиксируются с начала 2000-х годов. В частности, в 2000 году было выявлено около 10 000 погибших особей, и причиной их гибели был назван хронический токсикоз.
Ранее казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
В начале ноября в правительстве приняли постановление о создании государственного природного резервата "Каспий итбалығы".
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14.11.2024, 12:54 11056
Казахстан примет Региональный климатический саммит в 2026 году
Саммит станет платформой для разработки совместных стратегий и решений по борьбе с климатическими изменениями
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в 2026 году примет Региональный климатический саммит, который станет платформой для разработки совместных стратегий и решений по борьбе с климатическими изменениями, сообщает пресс-служба Министерства экологии РК.
Инициативу проведения саммита озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Казахстан стремится создать условия для открытого и конструктивного диалога, а также содействовать обмену лучшими практиками и инновациями", - заявил министр экологии РК Ерлан Насынбаев на конференции ООН по изменению климата.
Он отметил, что климатические изменения требуют коллективного и скоординированного подхода.
Климатические изменения не знают границ. Мы все должны объединить усилия для борьбы с этим глобальным вызовом", - подчеркнул он.
Министр также выразил благодарность международным партнерам, отметив их важную роль в успешной реализации климатических инициатив и в проведении саммита. В свою очередь, международные организации выразили готовность по оказанию поддержки.
Региональный климатический саммит - это начало новой эры сотрудничества в сфере климатической политики, направленный на выработку эффективных и адаптивных решений, которые помогут нам справиться с климатическими вызовами", - резюмировал министр.
11.11.2024, 14:11 37751
Бакланы гибнут в браконьерских сетях на Каспии
Вред наносят сети, предназначенные для вылова осетровых рыб
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Актау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ежедневно в сетях браконьеров на Каспийском море гибнут тюлени, рыба и птицы. Бакланы в поисках пропитания ныряют под воду и нередко также становятся жертвами браконьеров, рассказал специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андреяй Руцкий.
Во время очередного рейда сотрудники рыбинспекции заметили бьющихся в сетях бакланов. Из четырех запутавшихся бакланов выжить удалось лишь двоим. И те, говорят специалисты, получили повреждения. Не факт, что это не приведет к их гибели, сообщает Lada.kz.
А потом их туши вынесет на берег и все будут интересоваться, отчего гибнут птицы. Вот и ответ. Конечно, мы не можем утверждать, что все тюлени или все птицы, найденные на берегу, погибли именно из-за браконьерства. Это не так. Подтвержденных фактов, где видны следы от сетей, не так много. Однако нужно уточнить, что четкие пятна на коже млекопитающих и птиц остаются только в случаях, когда тот же тюлень пробыл в сети очень продолжительное время. Если животное задохнулось и его вызволили через несколько часов, то следов не останется", - говорят инспекторы.
Андрей Руцкий говорит, что вред наносят только сети, предназначенные для вылова осетровых рыб.
Важно уточнить, что гибели в промысловых сетях, установленных для рыболовства частиковых пород рыб, сазана, селедки, кефали с мелкими ячейками в 45 мм не наносят такого ущерба. Они безопасны для тюленей и птиц. Гибель происходит только в сетях, предназначенных для осетровых пород", - отметил специалист.
Ранее сообщалось, что в В Мангистау растет число погибших тюленей. Погибли уже 734 животных. В Минэкологии заявили, что возможной причиной гибели тюленей в Мангистауской области могли стать браконьерские сети. У некоторых погибших животных были обнаружены механические повреждения: порезы, отрезанная голова, запутывание в сетях и аркане.
Также напомним, что в стране ежегодно от удара током на ЛЭП погибают тысячи птиц.
11.11.2024, 13:42 38506
Число погибших тюленей в Мангистау превысило 700 особей
Фото: Depositphotos
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Мангистау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистау растет число погибших тюленей. По данным специалистов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, погибли уже 734 животных, сообщает Lada.kz.
После нескольких дней непогоды к берегам прибило более 13 погибших тюленей.
В Тупкараганском районе от мыса Скалистый до мыса Сыгынды в субботу насчитали 137 штук. За Акшукуром, от Скалистого мыса до Актау - 64 туши. Со вчерашнего вечера и сегодня работаем в Каракиянском направлении в сторону мысов Песчаный и Жыланды. Группа выехала, точных данных нет. На сегодняшний момент по актам 734 тюленя", - рассказал специалист рыбной инспекции Андрей Руцкий.
Единичные случаи гибели животных также замечены в Актау. В рыбинспекции рассказали, что делать в случаях, если вы обнаружили мертвого тюленя.
Можете позвонить в полицию по номеру 102 и назвать место происшествия. Либо же обращайтесь по нашим телефонам: 8 700 430 82 14 и 8 700 430 82 24", - сообщили в рыбинспекции.
В Минэкологии заявили, что возможной причиной гибели тюленей в Мангистауской области могли стать браконьерские сети. У некоторых погибших животных были обнаружены механические повреждения: порезы, отрезанная голова, запутывание в сетях и аркане.
Некоторые из этих повреждений могут быть случайными, остальные - следствие незаконного лова. У большинства мертвых тюленей подобных следов не обнаружено", - рассказала специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии РК Асель Баймуканова.
Она также сообщила, что большинство погибших самок были беременны.
В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
8 ноября в правительстве приняли постановление о создании государственного природного резервата "Каспий итбалығы".
11.11.2024, 12:46 39696
Казахстан в рейтинге IQAir оказался среди 40 стран с самым грязным воздухом
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в рейтинге IQAir за 2023 год оказался среди 40 стран с самым загрязненным частицами PM2.5 воздухом.
Среднегодовая концентрация PM2.5 в Казахстане составила 22,2 мкг на кубический метр против 23 мкг на кубический метр годом ранее. Этот показатель сразу в 4,4 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха (...) Самым чистым городом страны считается Шу, самым грязным - Караганда", - сообщает finprom.kz.
По информации аналитиков, самые загрязненные страны среди обследованных в мире - Бангладеш, Пакистан и Индия, а самые чистые - Французская Полинезия, Маврикий и Исландия. Среди стран СНГ грязнее, чем в РК, воздух в Кыргызстане, Узбекистане и Армении, чище - в Азербайджане, Молдове, России, Украине.
Тем временем в Казахстане инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, за январь-сентябрь текущего года составили 25,6 млрд тенге - на 84,8% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023-го. В текущем году инвестиции в секторе были зафиксированы только в 13 из 20 регионов РК. Наибольший объем капвложений пришелся на Атыраускую область, однако это лишь 6,6 млрд тенге, против заметно более весомых 27,3 млрд тенге годом ранее. Сокращение - в 4,1 раза. На второй и третьей строчках расположились Павлодарская и Акмолинская области: 4,9 млрд и 4,5 млрд тенге соответственно. В пятерку регионов-лидеров также вошли Восточно-Казахстанская и Карагандинская области", - добавили они.
Напомним, в Минэкологии рассказали, что в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. В 8 городах загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
09.11.2024, 21:02 53996
В Акмолинской области пресекли хищение сосен на миллион тенге
Фото: ДП Акмолинской области
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Кокшетау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области пресечен факт перевозки похищенных сосен, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
На республиканской трассе Астана - Петропавловск пресечен факт перевозки похищенных деревьев породы сосна. Во время остановки грузового транспортного средства оперативники обнаружили в прицепе 30 деревьев, которые были вырублены на территории лесного массива села Кенес Аккольского района", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель КамАЗа нанял работников, которые выкопали деревья, после этого он планировал реализовать сосны на одном из столичных предприятий.
В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия. Точная сумма ущерба пока устанавливается, но, по информации местных исполнительных органов, ущерб государству будет составлять более 1 миллиона тенге", - добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что за 5 лет ущерб от краж леса в Павлодарской области составил почти 65 млн тенге.
08.11.2024, 11:59 63981
В Казахстане появится резерват "Каспий итбалығы"
Фото: telegram/Animal Planet
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Актау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане принято постановление правительства страны "О создании республиканского государственного учреждения "Государственный природный резерват "Каспий итбалығы" Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК".
Создать республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват "Каспий итбалығы" Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в пределах территориальных вод Республики Казахстан на Каспийском море с нахождением административного здания в городе Актау", - сообщается в документе.
Также постановление Комитету рыбного хозяйства предписывает установить на картах и местности границы земель резервата.
Предоставить ГПР "Каспий итбалығы" в постоянное землепользование земли водного фонда Каспийского моря в пределах Тупкараганского и Бейнеуского районов Мангистауской области общей площадью 108632,31 га", - говорится в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на ресурсе online.zakon.kz.
Напомним, в январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
07.11.2024, 14:07 71741
Казахстан завоевал престижную премию за достижения в восстановлении численности сайгаков
Популяция сайгаков выросла до 2,8 млн в 2024 году
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Инициатива "Алтын Дала", направленная на охрану степных экосистем Казахстана, стала победителем престижной экологической премии The Earthshot Prize 2024 в номинации "Охрана и восстановление природы", рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
Эта награда признала выдающиеся достижения в восстановлении численности сайгака и расширении охраняемых природных территорий в Казахстане, пояснили в Минэкологии.
Алтын Дала" была основана в 2005 году как долгосрочное партнерство между Министерством экологии и природных ресурсов РК, Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК), организацией Fauna & Flora International, Франкфуртским зоологическим обществом (FZS) и Королевским обществом охраны птиц (RSPB). Главной целью партнеров является восстановление численности сайгака и сохранение степей Казахстана. С тех пор предпринимаются масштабные усилия по созданию и расширению охраняемых природных территорий, восстановлению популяций редких видов и борьбе с браконьерством", - рассказали в ведомстве.
Популяция сайгака в Казахстане, на которую приходится более 98% мировой численности, увеличилась с 21 000 особей в 2003 году до 2,8 миллиона в 2024 году, что является одним из самых успешных примеров восстановления млекопитающих в мире.
Среди других значительных достижений "Алтын Дала" - продолжающаяся работа по восстановлению популяций редких и исчезающих видов, таких как степной орел, кречет и кулан. В 2024 году был успешно завершен проект по реинтродукции куланов в этот регион.
The Earthshot Prize, учрежденная принцем Уильямом и сэром Дэвидом Аттенборо в 2020 году, является одной из самых престижных мировых наград, присуждаемых за инновации, способствующие восстановлению планеты.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ежегодно погибают тысячи птиц от поражения током на ЛЭП.
Напомним, в Каспийском море произошла массовая гибель тюленей. На побережье полуострова Тубкараган с 27 сентября по 30 октября было обнаружено 305 мертвых тюленей. Беспокойство экспертов вызывает тот факт, что более половины исследованных самок были беременны, а все тюлени - упитанными.
07.11.2024, 10:22 70186
Массовая гибель тюленей: большинство погибших самок были беременны
Фото: Depositphotos
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Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Предварительные результаты расследования гибели каспийских тюленей сообщила специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии РК Асель Баймуканова.
На побережье полуострова Тубкараган с 27 сентября по 30 октября было обнаружено 305 мертвых тюленей. У 10 туш (3%) присутствуют механические повреждения: порезы, отрезанная голова, запутывание в сетях и аркане. Некоторые из этих повреждений могут быть случайными, остальные - следствие незаконного лова. У большинства мертвых тюленей подобных следов не обнаружено", - рассказала Асель Баймуканова.
Она отметила, что для проведения исследований были отобраны пробы, которые помогут установить причину гибели. Однако сильное разложение большинства туш ограничивает возможности анализа.
Вызывает тревогу, что более половины исследованных самок были беременны, а все тюлени - упитанными. Это говорит о том, что до момента гибели они были молодыми и жизнеспособными. Смерть, по всей видимости, была неестественной и внезапной. Известно, что осенью тюлени мигрируют в Северный Каспий для размножения. Гибель произошла именно в период их концентрации в этой части моря", - сообщила специалист.
По ее словам, выбросы продолжаются.
Специальной комиссией с 4 по 5 ноября была обнаружена еще 121 тушка тюленей", - сказала Асель Баймуканова.
Специалист отметила, что причины гибели могут быть различными: природные (землетрясения, выбросы природных газов), техногенные (загрязнение участков моря), болезни (эпидемии).
Для всестороннего исследования ситуации необходима экспертиза специалистов различных областей: геологов, специалистов по добыче нефти и газа, экологов, химиков, токсикологов, вирусологов и других. Мы готовы предоставить все собранные нами материалы для совместной работы", - сказала Асель Баймуканова.
Ранее сообщалось, что количество мертвых тюленей, выброшенных на берег Каспия, продолжает увеличиваться. В период с 24 по 29 октября было обнаружено 289 мертвых тюленей.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?