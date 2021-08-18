Глава Минэкологии РК пригласил корейскую сторону принять участие в строительстве заводов по переработке отходов

Фото: пресс-службы Минэкологии

СЕУЛ. 17 АВГУСТА - 17 августа в рамках государственного визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Сеул состоялась встреча министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева с министром окружающей среды Республики Корея госпожой Хан Чжон Э, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере водных ресурсов, сокращения выбросов парниковых газов и утилизации отходов, сообщает пресс-служба Минэкологии.

Мирзагалиев отметил, что казахстанская сторона заинтересована в применении опыта Кореи в области развития водородной энергетики, альтернативных источников энергии и переработки отходов. Также министр пригласил корейскую сторону принять участие в строительстве заводов по переработке отходов по механизму "Waste to energy".

В свою очередь, корейская сторона выразила готовность к сотрудничеству по данным направлениям.

Кроме того, стороны отметили, что подписанный в присутствии глав государств Казахстана и Кореи Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере управления водными ресурсами придаст новый импульс в применении опыта Кореи в передовых цифровых системах в сфере водного менеджмента.

В целях реализации Меморандума стороны договорились провести онлайн встречу для технических специалистов двух стран в ближайшее время.

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