Ильин: Ущерб от лесостепных пожаров в 2021 году превысил 1,8 млрд тенге

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Угрозой для населения территории регионов являются лесные, степный и природные пожары. Ежегодно в среднем по стране происходит до четырех тысяч лесостепных возгораний, при этом площадь возгорания составляет порядка 100 тыс. гектаров. Ущерб от пожара в этом году превысил 1,8 млрд тенге. Единственный вид природного пожара, возникающий без влияния человека - это пожар от молний. Так называемые сухие грозовые разряды. Все остальные возникают по вине человека, их большинство. Профилактическую работу в регионах мы проводим, но не всегда она, к сожалению, дает определенный результат", - сообщил Юрий Ильин.
Также он отметил, что защита от пожаров в сельских населенных пунктах, прилегающих к лесостепным территориям и находящихся отдаленно к районным центрам, остается слабой. Отсутствует подразделения государственной противопожарной службы, поэтому на местные исполнительные органы возложена обязанность по созданию пожарных постов.
Ранее сообщалось, что в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. Об этом сообщил на правительственном часе депутат мажилиса Дюсенбай Турганов.