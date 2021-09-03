К 2025 году в Казахстане построят 9 новых водохранилищ

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - 9 новых водохранилищ позволит ввести в оборот дополнительно 195 тыс. гектаров орошаемых земель. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев на заседании правительства о мерах по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
МЭГПР РК планирует построить водохранилища с общим объемом 1,7 млрд кубометров в 6 областях Казахстана: Акмолинской - 1, Алматинской - 1, Жамбылской - 3, Западно-Казахстанской - 2, Кызылординской -1, Туркестанской - 1.
Строительство водохранилищ позволит снизить угрозу паводковых явлений для 20 населенных пунктов (70 тыс. человек), ввести в оборот 195 тыс. гектаров новых орошаемых земель, создать более 20 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве", - сказал Мирзагалиев.
В пресс-службе Минэкологии напомнили, что в этом году уже завершено строительство водохранилища Кенсай - Коскорган-2 в Туркестанской области.
Глава ведомства в ходе выступления также рассказал, как будут снижать уровень загрязнения воздуха в городах.
По результатам экологического мониторинга в 2021 году города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент характеризуются высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
По словам министра, для достижения сокращения выбросов предусмотрено следующее:
- в соответствии с новым Экологическим кодексом предприятия внедряют наилучшие доступные технологии (НДТ);
- между министерством и предприятиями подписаны меморандумы и дорожные карты, о сокращении выбросов от 20% до 30%;
- лимиты выбросов для предприятий 1-й категории будут снижены не менее чем на 20% к 2025 году в 10 городах. Акиматы должны провести аналогичную работу для предприятий 2-й и 3-й категорий.
Кроме того, Мирзагалиев подчеркнул, что местным исполнительным органам в целях снижения выбросов необходимо продолжить газификацию населенных пунктов и хозяйствующих субъектов, а также полностью перевести общественный и коммунальный транспорт на газо- и электротранспорт.
Ранее сообщалось, что по подсчетам ученых, в странах, где уровень загрязнения воздуха ниже стандартов, установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), люди в среднем теряют из-за этого фактора 2,2 года жизни.
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