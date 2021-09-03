Ученые подсчитали потерянные годы жизни из-за грязного воздуха

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НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Люди в среднем теряют 2,2 года жизни в странах, где уровень загрязнения воздуха ниже установленных стандартов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно исследованию института энергетической политики Чикагского университета (EPIC), в странах, где уровень загрязнения воздуха ниже стандартов, установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), люди в среднем теряют из-за этого фактора 2,2 года жизни, пишет портал "Известия"

Так, в Индии жители могут потерять в среднем 5,9 лет жизни, а в некоторых регионах, в том числе городах Дели и Калькутте, могут не досчитаться девяти лет жизни из-за того, что дышат воздухом с уровнем загрязнения в 10 раз более высоким, чем где-либо еще на планете.

Другие страны с наибольшим средним числом потерянных лет также находятся в Азии: после Индии идет Бангладеш, жители которого теряют в среднем 5,4 года ожидаемой продолжительности жизни, за ним следуют Непал (5 лет), Пакистан (3,9 года) и Сингапур (3,8 года).

Согласно исследованиям, в Центральной и Западной Африке вредное воздействие загрязнения воздуха на продолжительность жизни "сопоставимо с последствиями таких хорошо известных угроз, как ВИЧ / СПИД и малярия".

Авторы отчета заявили, что загрязнение воздуха в первую очередь вызвано использованием и производством ископаемого топлива, что создает "глобальную проблему, требующую жесткой политики на всех уровнях".

Как сообщает CNN, индекс рассчитывает потерянные годы на основе того, какой была бы продолжительность жизни, если бы страна выполняла руководящие принципы по чистому воздуху, установленные ВОЗ.

Ранее, 31 июля, ученые из Орегонского университета в своем исследовании заявили, что изменение климата Земли запустило механизм кардинальных изменений жизненно важных систем планеты . Исследователи считают, что политика борьбы с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна быть направлена на устранение их основной причины - "чрезмерной эксплуатации планеты человеком".









По итогам прошлого года, Алматы вошел в ТОП-5 наиболее загрязненных городов мира. По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа, Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, одним из преобладающих факторов загрязнения воздуха в городе Алматы являются выхлопные газы автотранспорта





Загрязнение иногда достигает концентрации 300, 400 иногда даже 500 микрограмм на кубометр, что в 10 и 15 раз выше, чем нормативы ВОЗ. Основными загрязнителями воздуха являются ароматические углеводороды, такие как бензол, алкилбензол, фенолы и бензальдегид, содержащиеся в выхлопных газах и бензине. Их последствия зачастую приводят к снижению трудоспособности и заболеванию людей. Если взять бензол, концентрацию, которую мы находили в среднем примерно 17 микрограммов на кубический метр, - это риск заболевания лейкемией, составляющий 300 человек на один миллион, а в развитых странах допустимый риск составляет до 10 человек на миллион", - отметил Кенесов.

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