Как повлияет работа АЭС на уровень воды в Балхаше

Богдана и Кума будут обитать в специально построенном WWF вольерном центре в резервате "Иле-Балхаш" для дальнейшего разведения и выпуска их потомства в дикую природу

Фото: Минэкологии

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Алматы. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Две особи амурских тигров были доставлены в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" из нидерландского специализированного центра для содержания хищников Святого льва (Stichting Leeuw) при зоопарке Landgoed Hoenderdaell из города Анна Пауловна. Об этом - Две особи амурских тигров были доставлены в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" из нидерландского специализированного центра для содержания хищников Святого льва (Stichting Leeuw) при зоопарке Landgoed Hoenderdaell из города Анна Пауловна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.





В эти выходные в сопровождении постоянных смотрителей тигры были доставлены в новый дом на грузовом самолете и вертолете в специальных транспортных контейнерах. Сейчас они проходят акклиматизацию в малом вольере, расположенном на границе заповедной зоны резервата "Иле-Балхаш". Через несколько недель их выпустят в более просторные вольеры.





Минэкологии РК





Минэкологии





Это знаменательное и историческое событие - часть амбициозной программы правительства Казахстана при поддержке WWF и ПРООН по восстановлению экосистемы дельты реки Иле-Балхаш и реинтродукции тигров в регион. В Центральной Азии эти хищники вымерли более 70 лет назад, и сейчас весь мир становится свидетелем этого монументального события. Переселение тигров представляет собой важный шаг не только к возвращению больших кошек на их историческую родину, но и к восстановлению устойчивой экосистемы, что принесет пользу как людям, так и природе страны. Этот проект символизирует глобальные усилия по сохранению биоразнообразия и поддержанию экологического баланса", - говорит региональный директор WWF по странам Европы и Северной Африки Аджай Барай.





Минэкологии РК





Исторически местами обитания туранского тигра в Казахстане являлись камышовые заросли и пойменные (тугайные) леса по берегам рек Или и Сырдарья.





Богдана и Кума будут обитать в специально построенном WWF вольерном центре в резервате "Иле-Балхаш" для дальнейшего разведения и выпуска их потомства в дикую природу.





В июне 2015 года было опубликовано исследование, в результате которого признано, что все континентальные тигры относятся к одному подвиду Panthera tigris tigris. Именно этот подвид включен в 2021 году в Красную книгу РК. Название "амурский" и "туранский" в настоящее время рассматриваются учеными и Международным союзом охраны природы как экологические формы/географические популяции, а не отдельные подвиды животных.





Таким образом, после реинтродукции тигры амурской популяции, перевезенные в РК и сформировавшие устойчивую популяцию, автоматически становятся тиграми туранской популяции по территориальному признаку.





Напомним, в 2010 году состоялся первый международный форум по сохранению тигра, где Казахстан объявил о готовности вернуть тигра в природу. Спустя 7 лет в результате работы ученых Казахстана, России и других стран была разработана уникальная Программа реинтродукции тигра в стране, которая определила наиболее подходящим местом возможного восстановления туранского тигра - дельту реки Или и южное Прибалхашье (регион позволит разместить популяцию до 100 тигров).





Для восстановления экосистемы южного Прибалхашья создан резерват "Иле-Балхаш", ведутся работы по восстановлению естественной кормовой базы тигра.





Первые тигры для вольерного разведения уже прибыли в Казахстан, и это историческое событие для нашей страны. В 2025 году по договоренности с РФ ожидается привоз 3-4 тигров из дикой природы.





Ожидается, что их потомство станет дикими тиграми, вновь появившимися на территории Казахстана после более чем 70-летнего отсутствия. Эти тигры важны в восстановлении популяции и биоразнообразия региона.





Этим летом при поддержке WWF был подписан меморандум между Комитетом лесного хозяйства и животного мира РК и нидерландским центром Святого льва. Меморандум предусматривал безвозмездную передачу двух тигров и транспортировку в Казахстан для дальнейшего разведения и выпуска их потомства в дикую природу.