Каспий может лишиться статуса самого большого озера планеты

Больше всего страдает от падения уровня северная, российско-казахстанская часть озера как наиболее мелководная. Также заметно деградируют дельты Волги и Урала, происходит их обмеление", - говорится в заявлении Ассоциации практикующих экологов Казахстана, опубликованном в Instagram.
Подобная ситуация негативно отражается на состоянии Каспия:
- увеличивается соленость водоема;
- снижается величина рыбных запасов;
- вода отступает от портовых городов.
По подсчетам немецких и голландских исследователей, уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Это вызовет целый ряд проблем в экологии, экономике и политической стабильности региона, считают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment.
По прогнозам специалистов, если сохранится текущая скорость обмеления, к концу XXI века северная часть водоема может стать сушей. А Волга, по всей вероятности, будет впадать в болотистую местность.
По мнению ученых, обмеление Каспия обусловлено множеством факторов. Но основной причиной падения уровня озера считается потепление климата в Центрально-Азиатском регионе, а также в бассейне реки Волги - основного источника питания Каспия.
По оценкам специалистов, среднегодовая температура воздуха в районе Каспия увеличилась на 1 градус в течение последних 20 лет.
Напомним, в конце мая спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан заявил, что Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Аральском море, если не беречь его водные ресурсы.
8 июня в ответ на сообщения о колебаниях уровня Каспия эксперты Министерства экологии сообщили, что уровень моря в целом подвержен значительным многолетним, межгодовым и сезонным колебаниям. Это естественный природный процесс.
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