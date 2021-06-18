Каспий может лишиться статуса самого большого озера планеты

АКТАУ. 17 ИЮНЯ - Каспийское море может лишиться титула самого большого озера планеты. Ежегодно, начиная с 1996 года, наблюдается снижение уровня водоема на 6,7 сантиметра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Больше всего страдает от падения уровня северная, российско-казахстанская часть озера как наиболее мелководная. Также заметно деградируют дельты Волги и Урала, происходит их обмеление", - говорится в заявлении Ассоциации практикующих экологов Казахстана, опубликованном в Instagram.

Подобная ситуация негативно отражается на состоянии Каспия:

увеличивается соленость водоема;

снижается величина рыбных запасов;

вода отступает от портовых городов.

По подсчетам немецких и голландских исследователей, уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Это вызовет целый ряд проблем в экологии, экономике и политической стабильности региона, считают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment.

По прогнозам специалистов, если сохранится текущая скорость обмеления, к концу XXI века северная часть водоема может стать сушей. А Волга, по всей вероятности, будет впадать в болотистую местность.

По мнению ученых, обмеление Каспия обусловлено множеством факторов. Но основной причиной падения уровня озера считается потепление климата в Центрально-Азиатском регионе, а также в бассейне реки Волги - основного источника питания Каспия.

По оценкам специалистов, среднегодовая температура воздуха в районе Каспия увеличилась на 1 градус в течение последних 20 лет.

Напомним, в конце мая спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан заявил , что Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Аральском море, если не беречь его водные ресурсы.

8 июня в ответ на сообщения о колебаниях уровня Каспия эксперты Министерства экологии сообщили , что уровень моря в целом подвержен значительным многолетним, межгодовым и сезонным колебаниям. Это естественный природный процесс.

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