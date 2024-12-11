Казахстанские ученые выступили с обращением к правительству страны
Органы продолжают игнорировать факты миграции и ключевых мест обитания диких животных при резервировании земель под объекты ВИЭ и другие объекты хозяйственной деятельности, заявили ученые
Караганда. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские ученые после отчетной встречи экспертов и представителей власти выступили с обращением к правительству страны в связи с упадом численности некоторых видов птиц и гибелью исчезающих видов в стране на объектах электроэнергетической инфраструктуры, сообщает КазТАГ.
Мы обращаемся к премьер-министру Республики Казахстан. Просим оказать содействие в решении следующих вопросов: обеспечить четкое исполнение местными исполнительными органами вопросов сохранения биоразнообразия при резервировании земель; принять предложение министерства экологии и природных ресурсов по вопросам минимизации гибели птиц на объектах электроэнергетики, дать соответствующие поручения министерствам национальной экономики, энергетики и другим для внесения необходимых изменений в законодательство; поручить министерству нацэкономики выработать решения, направленные на модернизацию националь планировании модернизации национальной энергетической системы", - озвучил публичное обращение к правительству исполнительный директор BRCC Нурлан Онгарбаев.
Сообщается, что общественный фонд "Центр изучения и сохранения биоразнообразия", команда BRCC работала над проектом "Сохранение исчезающих хищников на Центрально-Азиатском пролетном пути в Казахстане", разработав и предложив властям решение по защите биоразнообразия для поддержки устойчивого и экологически безопасного развития энергетического сектора страны.
Если кто-то захочет присоединиться к этому обращению - мы будем только рады", - отметил Онгарбаев.
Как было озвучено в ходе обращения к правительству, в 2022 году общественники уже обращались к премьер-министру Казахстана с просьбой оказания содействия в решении проблем негативного воздействия объектов энергетики на сохранение биоразнообразия. После поручения правительства, как сообщается, была создана межведомственная рабочая группа по предотвращению гибели птиц на объектах электроэнергетики, инициирован ряд мероприятий. Однако, по словам Нурлана Онгарбаева, отношение многих государственных органов к обозначенной проблеме оказалось безразличным и формальным.
Более того, уже сейчас игнорирование госорганами приводит к реализации крупных рисков как для инвесторов, так и для биоразнообразия и репутации нашей страны. Ряд системных проблем по-прежнему требуют внимания на уровне правительства: органы продолжают игнорировать факты миграции и ключевых мест обитания диких животных при резервировании земель под объекты ВИЭ и другие объекты хозяйственной деятельности; недостаточный экологический контроль на объектах ВИЭ; моральный износ и безопасность линий электропередачи; спекуляции на тему повышения тарифов", - добавил Ондарбаев.
Ранее Токаев поручил проработать инициативы Казахстана в области экологии.