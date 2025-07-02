01.07.2025, 11:09 4176
Когда Казахстан перейдет на системы оборотного и повторного водоснабжения
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов сообщил о внедрении в стране системы рационального использования водных ресурсов, передает корреспондент агентства.
Подписанный 9 апреля этого года главой государства новый Водный кодекс закрепляет поэтапный переход на системы оборотного и повторного водоснабжения. Реализация данного направления будет осуществляться в течение семи лет, включая двухлетний переходный период и пятилетний этап практического внедрения", - сообщил Нуржигитов.
По его словам, в аграрном секторе сформирована нормативно-правовая база, направленная на стимулирование внедрения водосберегающих технологий. Параллельно ведется активная работа по повышению эффективности водопользования на промышленных предприятиях.
Также министр рассказал, что с начала года ведется разработка Национальной информационной системы водных ресурсов.
Платформа объединит данные из различных источников - от спутников и гидропостов до статистики и приборов учета, создавая единое цифровое пространство управления водным фондом страны", - проинформировал Нуржан Нуржигитов.
Вместе с тем ведомство планирует автоматизировать оросительные системы.
Министерство ведет системную работу по оснащению более 3,5 тысячи километров каналов современными средствами учета и управления. В этом году в Кызылординской области реализуются проекты по оснащению 58 гидропостов автоматическими системами", - отметил глава министерства.
Также ведется проектирование цифровизации более 5 тысяч километров оросительных сетей в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, а также в области Жетысу.
До 2027 года планируется внедрение автоматизированных гидрозатворов, "что позволит существенно повысить точность водораспределения". Для координации всех цифровых процессов создан информационно-аналитический центр водных ресурсов. Его задачи - сбор и анализ данных, сопровождение платформ и развитие цифровых сервисов в отрасли.
Ранее сообщалось, что на строительство и модернизацию системы водоснабжения Казахстана выделено 188 млрд тенге.
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25.06.2025, 11:51 46731
Информацию о нефтяных пятнах на Каспии не подтвердили в Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве вице-министр экологии Жомарт Алиев прокомментировал информацию об обнаружении спутниками множества нефтяных пятен в Каспийском море, передает корреспондент агентства.
Информация, что по результатам космического мониторинга обнаруживаются пятна, периодически всплывает в СМИ, такая информация была и в прошлом году. Однако эти факты не подтвердились. Новая информация на сегодня подтверждения не имеет. У нас есть космический мониторинг территории Казахстана, и Каспия в том числе. На сегодня, по данным космомониторинга, таких фактов загрязнения мы не получали", - сообщил вице-министр.
Он отметил, что "зачастую в космическом зондировании есть факты искажения, то есть облака и различные вещи, которые дают тень, и эти вещи можно воспринимать как нефтяное пятно или очаг загрязнения".
Ранее глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea сообщило, что с начала мая 2025 года спутники Sentinel-1A и Sentinel-1C еженедельно фиксируют нефтесодержащие пятна в Каспийском море.
25.06.2025, 10:03 48556
В Казахстане большинство полигонов ТБО заполнены - Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что большинство полигонов твердых бытовых отходов заполнены, а на строительство новых полигонов нет средств, передает корреспондент агентства.
По итогам 2024 года насчитывается 2973 полигона ТБО, из них 608 имеют соответствующие проектные и разрешительные документы, что составляет 20,4% от общего их количества. Большинство полигонов заполнены, требуется их рекультивация. Полигоны в областных центрах Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областей и Шымкенте заполнены более чем на 90%, в Астане - на 98%, а в Жезказгане вовсе переполнен", - проинформировал министр.
По его словам, в рамках утвержденного правительством в 2023 году плана по строительству 100 новых полигонов акиматами построены и введены в эксплуатацию только 7, разработана документация по 23 полигонам, ведется разработка документации по 18 полигонам.
По остальным 52 полигонам в области Абай и в Акмолинской области акиматами работа не ведется. В СКО по 8 полигонам истекли сроки действия документации, а корректировка не запланирована", - отметил Нысанбаев.
Он подчеркнул, что строительство новых полигонов не осуществляется из-за отсутствия финансирования. Минэкологии проработан вопрос финансирования строительства полигонов ТБО за счет средств утильсбора, что позволит профинансировать 43 полигона стоимостью 53 миллиарда тенге в 11 регионах.
Как рассказал глава ведомства, с начала этого года под эгидой "Таза Қазақстан" по всей стране проведено 573 мероприятия, в рамках которых казахстанцами собрано около 189 тысяч тонн отходов, очищено порядка 735 тысяч га территории, высажено более 2 миллионов деревьев. Общее количество участников акции составило около 2 миллионов человек, в том числе 156 тысяч волонтеров.
Напомним, премьер-министр РК поручил Министерству экологии и природных ресурсов до 1 сентября разработать концепцию управления всеми видами отходов.
24.06.2025, 11:23 57321
Свыше 40 нефтяных пятен обнаружили на Каспии со спутников
Фото: Depositphotos
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Актау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала мая 2025 года спутники Sentinel-1A и Sentinel-1C еженедельно фиксируют нефтесодержащие пятна в Каспийском море, сообщает глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea со ссылкой на данные проекта "Прозрачный мир на Каспии".
По состоянию на 23 июня обнаружено около 40 пятен общей площадью более 64 км² в прибрежной зоне и в открытом море. Загрязнения зафиксированы в секторах Казахстана, Азербайджана, России и Туркменистана. Несмотря на регулярные загрязнения, информация о реакции компетентных органов отсутствует", - пишет источник.
13 июня 2025 года основатель Save the Caspian Sea Вадим Ни направил официальный запрос в Министерство экологии и природных ресурсов РК с просьбой предоставить информацию о том, ведется ли государственный спутниковый мониторинг, зафиксированы ли данные инциденты официально, существует ли учет и план ликвидации загрязнений, а также контролируется ли судоходная деятельность в казахстанском секторе. На момент публикации официальный ответ не получен.
Мы не можем себе позволить постоянное загрязнение хрупкой экосистемы Каспия. Современные технологии позволяют оперативно выявлять и устранять нефтяные разливы, включая вызванные сбросом балластных вод. Наше движение требует от государственных органов обеспечить реализацию мер безотлагательного реагирования на нефтяные разливы по Каспийскому морю", - заявил Вадим Ни.
В мае-июне 2025 года в казахстанском секторе зафиксировано не менее 7 случаев загрязнений, общая площадь которых равна 18 км². Еще 25 пятен общей площадью около 14 км² обнаружены в российском секторе. В азербайджанском секторе спутники зафиксировали 5 случаев общей площадью 28,8 км². Кроме того, зафиксированы загрязнения в туркменском секторе - два пятна общей площадью 4,1 км².
Проблема не только в одном разливе, а в накопленном эффекте. Постоянный оперативный мониторинг Каспийского моря из космоса позволяет не только своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, но и помогает ученым отслеживать долгосрочное техногенное давление на морскую экосистему. Это взгляд, который невозможно получить иначе", - отметил координатор проекта "Прозрачный мир на Каспии" Андрей Балагуров.
По данным экодвижения, ранее в апреле были обнаружены 15 пятен нефтесодержащих загрязнений общей площадью около 32 км².
Экологи напоминают, что кумулятивный эффект даже малых по размеру пятен приводит к разрушению экосистемы: нарушается газообмен, страдают рыбы, морские птицы и планктон.
Для справки
Мониторинг проводится с использованием спутниковых данных Sentinel-1A и Sentinel-1C, а также платформы CLASS.PRO, разработанной по методикам Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. В исследовании участвуют: ООО "Лоретт", НПФ "Раймет" и группа Ctrl2GO. Результаты находятся в открытом доступе на transparentworld.tech.
21.06.2025, 20:24 79806
Более 11 тысяч алматинцев вышли на масштабную экоакцию
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы на берегу озера Сайран и в других районах города состоялась экологическая акция в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан", сообщает пресс-служба городского акимата.
В уборке на Сайране приняли участие более 1000 волонтеров, а всего мероприятие собрало более 11 тыс. участников в 8 районах города.
Акцию также поддержали известные артисты, актеры, поэты и писатели.
В уборке было задействовано 275 единиц техники, вывезено в общей сложности 1460 кубометров мусора.
20.06.2025, 11:03 92466
Новые водохранилища для полива строят в Туркестанской области
Строится водохранилище "Байдибек ата", также начата работа над проектом "Боралдай"
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Туркестан. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Новые водохранилища для решения дефицита поливной воды строятся в Туркестанской области, сообщает пресс-служба правительства.
Ведется возведение водохранилища "Байдибек ата", также начата работа над проектом "Боралдай". Ожидается, что после завершения этих проектов в водохранилище "Бөген" будет дополнительно поступать 113 млн м³ поливной воды, что существенно повысит водообеспечение орошаемых земель", - говорится в информации.
Кроме того, в регионе запускают в эксплуатацию дополнительные водохранилища в районах Ордабасы и Сауран, что позволит подавать до 194 кубометров воды в сутки.
В этом году в области сельскохозяйственные культуры размещены на площади 890 тыс. гектаров, что на 17 тыс. гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Из них площадь орошаемых земель составляет 552 тыс. гектаров. Объем поливной воды, необходимый для полевых работ, выделяется в соответствии с запросами фермеров. Вегетационный сезон начался и проходит в штатном режиме", - рассказал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.
Ранее в Минводы сообщили, что потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год.
Напомним, 10 июня в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс. Его основными целями являются: борьба с черным рынком воды, охрана воды и предотвращение ее истощения, комплексное использование поверхностных и подземных вод, внедрение водосберегающих технологий и адаптация к изменению климата.
19.06.2025, 18:55 102691
Природоохранные зоны будут переводить в земли запаса по решению правительства
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили закон по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства, передает корреспондент агентства.
Законом определяется перевод земельных участков ООПТ в земли запаса по решению правительства для обеспечения функционирования объектов социальной (лечебные и образовательные учреждения, действующие кладбища), инженерной инфраструктуры (канализационно-очистные сооружения, линии электропередачи)", - говорится в заключении к закону.
Наряду с этим земельные участки ООПТ в зоне ограниченной хозяйственной деятельности предлагается предоставлять физическим и юридическим лицам для строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма (дороги, мосты, линий электропередач и другие коммуникации) без перевода земель ООПТ в земли запаса на основании типового договора.
При этом не допускается дальнейшего изменения целевого назначения переводимого участка в другие категории земель, а также запрещаются корректировки градостроительных проектов, изменение целевого назначения земельных участков до установления охранной зоны ООПТ на двухкилометровой территории по их границам.
Закон также разрешает сенокошение в Алакольском заповеднике для нужд местных жителей.
Кроме того, документ регулирует вопросы:
- правообладания и реализации лесных углеродных офсетов;
- создания резерва авиатоплива для тушения лесных пожаров;
- перевода земель лесного фонда под строительство ГЭС до 100 МВт;
- ремонта и демонтажа магистральных трубопроводов в пределах природных заказников.
Вместе с тем закон предусматривает введение механизма предоставления госгарантии по обязательствам субъектов бизнеса; устанавливаются правила выбора получателей гарантии, их контроля и оценки эффективности.
Нормы закона будут поэтапно вступать в силу с 2025 по 2027 годы.
По мнению сенаторов, закон обеспечит баланс между сохранением уникальной природы и развитием инфраструктуры, а также повысит устойчивость бизнеса за счет новых инструментов господдержки.
16.06.2025, 12:56 133046
АЭС и экология: как будут утилизировать ядерные отходы в РК
При эксплуатации АЭС образуется до 60 кубометров радиоактивных отходов в год на энергоблок мощностью 1200 мегаватт
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по атомной энергии рассказали, как Казахстан планирует минимизировать экологические и социальные риски при строительстве и эксплуатации первой АЭС.
Там уточнили, что Казахстан будет проводить всестороннюю экологическую экспертизу на основе международных стандартов МАГАТЭ и ОВОС, включая оценку воздействия на биоразнообразие, водные ресурсы и местные сообщества.
По результатам этих исследований будут разработаны технические меры, современные системы фильтрации и локализации, инженерная защита водоемов и почв, а также планы по восстановлению нарушенных участков", - сообщили в агентстве.
В общественных слушаниях и независимом мониторинге будут участвовать эксперты, представители государственных органов и другие заинтересованные лица, что позволит оперативно выявлять и устранять риски. Также для персонала и населения будут разработаны программы обучения и информирования по действиям в чрезвычайных ситуациях.
В агентстве также ответили на вопрос, как будет решаться вопрос управления ядерными отходами и долгосрочной ответственности за ядерный цикл.
При эксплуатации АЭС образуется до 60 кубометров радиоактивных отходов в год на энергоблок мощностью 1200 мегаватт. АЭС находятся в промышленной эксплуатации более 60 лет, за которые на двухблочной станции всего будет произведено примерно 7200 тонн отходов. Существующие технологии переработки радиоактивных отходов позволяют обеспечить полную их безопасность при хранении и последующем захоронении. Для сравнения: отходы угольной электростанции составляют сотни тысяч тонн ежегодно", - отметили в ведомстве.
Отдельно рассматривается вопрос обращения с отработанным (или облученным) ядерным топливом.
Так как отработавшее топливо все еще содержит несгоревший уран, его можно переработать для повторного использования в новом ядерном топливе, что значительно повышает эффективность ядерного топливного цикла", - пояснил источник.
Всего на двухблочной станции с реакторами мощностью 1200 мегаватт образуется около 50 тонн в год отработанного ядерного топлива, объем которого составляет около 5 кубометров в год.
Действующее на сегодняшний день законодательство Казахстана в области обращения с радиоактивными отходами четко определяет требования по безопасному обращению с радиоактивными отходами, которые образуются не только на АЭС, но и во многих отраслях деятельности, таких как медицина, промышленность, научные исследования и многое другое", - сообщили в агентстве.
Там напомнили, что приемом на долговременное хранение твердых радиоактивных отходов и отработавших источников ионизирующего изучения долгое время занимается РГП "Национальный ядерный центр". У него также имеется опыт обращения с отработанным топливом.
Отработанное ядерное топливо реактора БН-350 хранится на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона на базе НЯЦ в контролируемых условиях под контролем и гарантиями Международного агентства по атомной энергии", - напомнили в ведомстве.
Кроме того, в агентстве ответили на вопрос, каким будет влияние АЭС на водный баланс Балхаша, кто будет проводить мониторинг воздействия на окружающую среду и будут ли в нем участвовать независимые экологические организации.
Современные станции признаны мировым сообществом экологичными и безопасными. По опыту эксплуатации АЭС мощностью 2400 МВт потери воды на испарение на градирнях составят порядка 63 млн кубических метров воды, что эквивалентно лишь 0,3% годового природного испарения с поверхности озера Балхаш", - ответили в агентстве.
Там подчеркнули, что согласно законодательству одним из обязательных условий утверждения проектной документации является проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которая будет разработана совместно с лидером консорциума.
При проведении ОВОС обязательным условием является проведение общественных слушаний с приглашением независимых экологов", - уточнили в ведомстве.
Ранее в агентстве ответили, почему "Росатом" выбрали в качестве лидера консорциума по строительству АЭС, назвали ориентировочные сроки завершения строительства АЭС и рассказали, какой тип реактора предлагает установить "Росатом".
13.06.2025, 13:51 157266
"Казхром" оштрафовали на 854 млн тенге за выброс почти 700 тонн загрязняющих веществ
Фото: Комитет экологического регулирования и контроля МЭ РК
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Павлодар. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении АО "ТНК "Казхром" возбуждено административное производство за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ, сообщает Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.
По данным природоохранной прокуратуры Павлодарской области, в I квартале 2025 года на котельной РОК-2 Аксуского завода ферросплавов, филиала АО "ТНК "Казхром", были зафиксированы превышения допустимых норм выбросов в атмосферу в объеме 663,67 тонны, что является нарушением экологического законодательства.
По итогам рассмотрения дела департаментом экологии Павлодарской области наложено административное взыскание в виде штрафа в размере более 854 млн тенге. Штраф взыскан в доход государства в полном объеме", - сообщили в ведомстве.
Ранее в ЗКО компанию "Карачаганак Петролеум" оштрафовали на 740 млн тенге за выброс 264 тонн загрязняющих веществ в окружающую среду.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?