15.10.2024, 11:38 4666
Компанию в Жанаозене оштрафовали на 4 млн за загрязнение почвы
Компания сливала в почву использованную для очистки нефтепроводов жидкость
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Жанаозен. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания, загрязнявшая земли в городе Жанаозене, оштрафована на 4 млн тенге, сообщает прокуратура Мангистауской области.
Проверка показала, что компания сливала в почву жидкость, использованную ТОО "SAAT Group" для очистки нефтепроводов.
По результатам лабораторного исследования в экспериментальных пробах изъятой почвы обнаружены следы нефтепродуктов", - сообщили в ведомстве.
Компанию привлекли к административной ответственности по трем статьям Административного кодекса РК и оштрафовали на 4 млн тенге.
В июне этого года в ВКО после неправильной ликвидации рудника в реке обнаружили тяжелые металлы. Уровень нормативов ПДК загрязняющих веществ был превышен в 83 тысячи раз.
Ранее компанию "Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы. Пробы сточных вод показали превышение марганца в 4,5 раза.
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08.10.2024, 18:30 33726
В Акмолинской области выявлены нелегальные мусорные полигоны: акимов и замакимов привлекли ответственности
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области заместителей акимов почти десятка районов и двух акимов привлекли к административной ответственности после того, как в регионе были выявлены нелегальные мусорные полигоны, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
На территории области оформлены земельные участки на 130 полигонов твердых бытовых отходов, разрешительные документы имеются только у 25, что составляет 19,2% от общего количества, тогда как число населенных пунктов составляет 617, каждый из которых вырабатывает отходы (...) В ходе мониторинга геопортала АО НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" в 2023 году выявлено и обследовано 789 несанкционированных мест размещения отходов, из них ликвидировано 631. К примеру, в 2023 году на основе космоснимков в Кокшетау выявлено 96 несанкционированных мест захоронения отходов, из них 79 мест ликвидировано", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данным фактам акимы сельских округов Красный Яр и Стационный привлечены к административной ответственности.
Подобным образом, по требованию природоохранной прокуратуры к административной ответственности привлечены заместители акимов Бурабайского, Аккольского, Зерендинского, Астраханского, Егиндыкольского, Аршалынского, Буландынского, Биржан Салского, Коргалжинского районов и должностные лица отдела ЖКХ акимата Целиноградского района", - добавили в прокуратуре.
По данным пресс-службы, в настоящее время проводятся работы по очистке несанкционированных свалок и приведению полигонов в соответствие.
Напомним, в Казахстане 80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим нормам.
07.10.2024, 13:00 43181
В нацпарках Казахстана установят зарядные станции для электромобилей
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанских национальных парках появятся зарядные станции для электромобилей. Соответствующие изменения в правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках подписал министр экологии.
В частности, проектирование туристской тропы, маршрута теперь предусматривает проведение обследования территории ее прохождения и включает:
- расчет необходимого количества зимовок, бивачных стоянок (полян), стоянок для транспорта, в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, кемпингов, палаточных лагерей, смотровых площадок, пунктов фотографирования и общественного питания, туристского инвентаря, снаряжения и транспортных средств;
- определение потребности в инструкторах по туризму, экскурсоводах, гидах, и организацию их подготовки, разработку рекламно-информационных материалов с описанием маршрута;
- расчет рекреационной нагрузки.
Ранее наличие электрозарядных станций в проектировании туристских троп и маршрутов не предполагалось.
Приказ будет введен в действие 15 октября 2024 года.
Напомним, в июле глава государства подписал закон, который позволит развить инфраструктуру для электромобилей, создать условия для эксплуатации экологически чистого транспорта и правовые механизмы для регулирования деятельности по установке электрозарядных станций.
04.10.2024, 19:37 64336
Туши фламинго обнаружены в степи Мангистау: комментарий Минэкологии
Проводятся работы по осмотру месторождений Каражанбас и Каламкас
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Актау. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира совместно с инспекторами заповедной зоны "Кендерли-Каясан" по факту гибели фламинго проводит работы по осмотру месторождений Каражанбас и Каламкас, где произошла гибель птицы, и прилегающих территорий, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Инспекторы проводят регулярный осмотр берега озера, гибели птиц на территории Каракола не выявлено. В настоящее время на территории области не зарегистрировано массовой гибели фламинго и других птиц.
Напомним, экоактивист Азамат Сарсенбаев сообщил об обнаружении тушек краснокнижных фламинго в степи Мангистауской области. Тушки обнаружили работники одного из месторождении между Каламкасом и Каражанбасом.
04.10.2024, 16:46 66526
Окровавленные туши фламинго обнаружены в степи Мангистау
Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
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Актау. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивист Азамат Сарсенбаев сообщил об обнаружении тушек краснокнижных фламинго в степи Мангистауской области.
Тушки краснокнижных фламинго обнаружили в степи работники одного из месторождении между Каламкасом и Каражанбасом. Нужно проверить и изучить тушки, вроде пыльных бурь у нас не было, чтобы вот так раскидало этих птиц, умерли ли они своей смертью или кто-то помог?" - написал Сарсенбаев в соцсетях.
Информационное агентство Kazakhstan Today обратилось за комментарием в Министерство экологии и природных ресурсов РК.
Напомним, в прошлом году несколько мертвых фламинго обнаружили в Бейнеускм районе Мангистауской области. Причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтной электропередачи.
04.10.2024, 11:11 68716
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море
Ранее специалистам удалось направить животных в более глубокое место
Фото: Depositphotos
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Москва. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Косатки, застрявшие на несколько суток в лимане на Камчатке, вышли в открытое море, сообщает пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю.
Ранее специалистам удалось направить животных в более глубокое место и те уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана, информирует РБК.
Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать. Спасатели МЧС России вместе с добровольцами следят за их дальнейшими передвижениями", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 2 октября в лимане у села Устьевое в Камчатском крае местные жители обнаружили на мели четырех косаток: двух взрослых особей и двух детенышей. В течение дня спасатели и волонтеры пытались вручную передвинуть животных на глубокое место, чтобы те могли уплыть в открытое море во время прилива. Однако позже они снова оказались на мелководье.
03.10.2024, 13:23 75841
Водохранилища Казахстана освобождают место для приема талых вод
Фото: Минводы РК
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Филиалы "Казводхоза" освобождают место в водохранилищах северных, западных, центральных и восточных регионов страны в рамках подготовки к паводковому периоду, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
По его данным, на сегодня разработаны графики режима работ водохранилищ Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.
Из Каратомарского водохранилища в Костанайской области сбрасывается 50 кубометров воды в секунду. Из Каргалинского водохранилища в Актюбинской области сбрасывается 15 кубометров воды в секунду, из Актюбинского водохранилища - 0,5 кубометра в секунду. При этом с 23 августа по 1 октября из Актюбинского водохранилища было сброшено 107,1 млн кубометров воды. В ЗКО из Кировского водохранилища сбрасывается 3 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища - 13 кубометров в секунду", - сообщает ведомство.
Также ведется сброс воды из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ.
В то же время водохранилища на юге Казахстана, в отличие от других регионов, работают в режиме накопления.
Весной водохранилища страны обеспечили безопасный пропуск талых вод, накопив 75 млрд кубометров воды. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Более 12 млрд кубометров от этого объема - паводковая вода", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
Ранее правительство Казахстана выделило 576 млн тенге на прогнозирование паводков.
02.10.2024, 13:42 84966
ЕАБР представил план работ по совместному проекту с ПРООН и МВРИ по многоцелевому управлению водными ресурсами
Реализация плана позволит повысить эффективность орошения и снизить потери воды, что приведет к улучшению экологической ситуации в Казахстане и Центральной Азии в целом
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первое заседание координационного совета партнеров по развитию водного сектора Республики Казахстан, организованное Министерством водных ресурсов и ирригации при поддержке ПРООН, состоялось 30 сентября 2024 года в Астане.
Убежден, что Координационный совет придаст большой импульс развитию сотрудничества в водном секторе Казахстана. Совет будет играть ключевую роль в обмене знаниями и опытом с международными партнерами. Его создание позволит более четко выявить приоритетные направления и ресурсы для их реализации. Мы приглашаем наших партнеров к со-председательству в Совете на ротационной основе. В этом году мы предлагаем эту роль Программе развития ООН", - сказал министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов.
Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа подчеркнула, что с учетом комплексности водной повестки ни одно правительство или организация не сможет справиться с этими проблемами в одиночку. Поэтому решение данных вопросов требует объединения ресурсов, инвестиций, технической экспертизы и инноваций.
В рамках мероприятия управляющий директор проектных дирекций ЕАБР Азамат Тюлеубай представил ключевые проекты банка в области водно-энергетического комплекса (ВЭК) Центральной Азии.
В своем выступлении Азамат Тюлеубай подчеркнул важность партнерства и совместных усилий в развитии водного сектора региона. Он отметил, что Центральная Азия стоит на пороге возникновения дефицита воды и это сложный региональный вызов, который возможно преодолеть совместными усилиями.
На заседании ЕАБР была представлена инициатива по реализации совместного проекта между ЕАБР, ПРООН и Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, подписанного 28 июня 2024 года на годовом собрании и бизнес-форуме ЕАБР. Планируемый к реализации проект направлен на многоцелевое управление водными ресурсами и предполагает финансирование со стороны ЕАБР на период 2024-2029 годов.
Азамат Тюлеубай отметил, что в рамках данного проекта планируется внедрение современных технологий водосбережения, цифрового водоучета и других инновационных подходов в управлении водными ресурсами. Это позволит повысить эффективность орошения и снизить потери воды, что приведет к улучшению экологической ситуации в Казахстане и Центральной Азии в целом.
Отмечается, что совместная реализация проекта с ПРООН по итогам может способствовать расширению деятельности ЕАБР - ПРООН в Узбекистане и других странах Центральной Азии.
В ходе открытой дискуссии руководитель центра отраслевого анализа ЕАБР Арман Ахунбаев акцентировал внимание на исторической значимости создания принципиально новой диалоговой платформы. Этот инструмент позволит консолидировать усилия государственных органов, партнеров по развитию и представителей частного сектора для эффективного решения проблем водной сферы Республики Казахстан.
Координационный совет партнеров по развитию водного сектора создан для объединения усилий Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, международных организаций и донорских сообществ. Его основная цель - координация работы по обеспечению долгосрочной экологической устойчивости и инклюзивного экономического развития в водном секторе Казахстана. Совет служит платформой для стратегического диалога, сотрудничества и мобилизации ресурсов, обеспечивая совместную работу всех заинтересованных сторон для достижения единого видения развития водного сектора республики. Концепция совета предполагает укрепление мер по адаптации к изменению климата, внедрение инновационных технологий и улучшение управления водными ресурсами.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
02.10.2024, 12:56 83846
Казахстан бьет рекорды по выбросам в окружающую среду
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем выбросов углерода от производства энергии за год вырос на 11,2% - с 277,5 млн до 308,7 млн тонн эквивалента CO₂, что является рекордным значением, сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, текущие затраты на охрану окружающей среды в РК за 2023 год составили 343 млрд тенге - на 20,4% больше, чем годом ранее. Эти расходы растут уже третий год подряд. Эксперты пояснили, что текущие затраты на охрану окружающей среды - это расходы предприятий на мероприятия, поддержание работы технологий и оборудования, направленных на предотвращение, сокращение или устранение загрязняющих веществ.
Доля текущих затрат в общем объеме расходов на охрану окружающей среды за год уменьшилась с 64,1% до 56,2%. Тем временем количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в стране выросло с 227,6 тыс. в 2022 году до 233,8 тыс. в 2023 году.
Почти 82% текущих затрат на охрану окружающей среды в 2023 году пришлось на обрабатывающую и горнодобывающую промышленность: 143,4 млрд и 136,9 млрд тенге соответственно. Объем текущих затрат в обрабатывающей промышленности вырос за год на 16,9%, в горнодобывающей - на 22,7%. Значительные объемы затрат в секторе также пришлись на отрасль водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов (28,3 млрд тенге), а также на сферу снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (19,3 млрд тенге).
Обозреватели рассказали, что в мировом масштабе почти треть объема выбросов углерода в 2023 году пришлась на Китай: 12,6 млрд тонн эквивалента CO₂, что превышает совокупный объем выбросов всего Западного полушария и Европы. Такой высокий показатель обусловлен многочисленным населением страны и значительной зависимостью от угля и нефти. Несмотря на активные инвестиции в возобновляемую энергетику, объем выбросов углерода в Китае вырос на 6% по сравнению с 2022 годом.
Второе место по объему выбросов углерода в 2023 году заняли США: 5,1 млрд тонн эквивалента CO₂. Индия, расположившаяся на третьей строчке антирейтинга (3,1 млрд тонн эквивалента CO₂), активно инвестирует в угольную промышленность и планирует удвоить добычу угля до 1,57 млрд тонн к 2030 году. В 2023-м уголь составлял 56% первичного потребления энергии в стране. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), доля Индии в мировом объеме выбросов углерода к 2030 году вырастет до 10%, против 7,7% в 2023 году.
Ранее председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал
что строительство АЭС в Казахстане помимо решения проблемы энергодефицита, поможет улучшить и экологическую ситуацию в стране.
Уголь, помимо всего прочего, содержит радиоактивные вещества, по среднемировой статистике - это 7 граммов и урана, и тория на тонну, которые попросту выбрасываются в окружающую среду - в золоотвалы, буквально сыпятся нам на головы из дымовых труб", - рассказал эксперт.
Почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?