Система Orphus

Краснокнижный архар попал на видео в Баянаульском нацпарке

20.10.2022, 18:47 5486
Краснокнижный архар попал на видео в Баянаульском нацпарке
Фото: Instagram/yessen1702
Павлодар. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителю села Каражар Баянаульского района Павлодарской области удалось снять на видео редкого краснокнижного архара.
 
 
Ранее, в сентябре, в объектив фотоловушки, установленной в национальном парке "Алтын-Эмель", попали архары, пришедшие на водопой.
 
До этого на чинке Донызтау и в пределах Актюбинской области в Байганинском районе был замечен редкий краснокнижный устюрсткий уриал.
 
Архары, или горные бараны, распространены на территории от центрального Казахстана и северо-восточного Афганистана до восточной Монголии, центрального и юго-западного Китая и Тибета.
 
Архар охраняется природоохранными организациями, а в Международной Красной книге рассматривается как вид, близкий к уязвимому положению, сообщается в Википедии.
 

новости по теме

Министр экологии прогнозирует рост дефицита водных ресурсов в Казахстане

20.10.2022, 17:00 6351
Министр экологии прогнозирует рост дефицита водных ресурсов в Казахстане
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В условиях сокращения водных ресурсов и роста водозабора на нужды населения дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23,2 кубического километра, сообщил министр экологии и водных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге в службе центральных коммуникаций.
 
По его словам, на это влияет ряд факторов, среди которых изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов и связанная с этим нагрузка на них.
 

Многолетняя динамика речного стока свидетельствует об истощении водных ресурсов за счет сокращения местного и трансграничного стока. Если в 2000 году средний многолетний речной сток составлял 120 кубических километров, то сейчас около 102 кубических километров. К 2030 году ожидается дальнейшее снижение речного стока до 99,4 кубического километра", - пояснил Брекешев.

 
По его словам, наименее обеспечен водными ресурсами Центральный Казахстан. Этот регион, а также Западный Казахстан также являются наиболее зависимыми от соседних стран в плане водообеспечения.
 
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана заявил, что серьезным барьером для устойчивого экономического развития страны является нехватка водных ресурсов, в связи с чем он поручил правительству подготовить трехлетний проект развития водной отрасли.
 

Токаев дал ряд поручений по спасению Балхаша от обмеления

20.10.2022, 11:36 7921
Токаев дал ряд поручений по спасению Балхаша от обмеления
Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об экологических проблемах области Жетысу.
 
Решение проблемы обмеления озера Балхаш президент назвал ключевой не только для региона, но и для всей страны.
 

Это очень сложный процесс, который требует больших усилий. Все запланированные работы необходимо выполнить качественно с привлечением специализированных научных организаций", - отметил он на встрече с общественностью Жетысуской области.

 
Президент отметил важность озеленения береговой линии Балхаша, что, по его словам, позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель. Координацию должно осуществлять Министерство экологии.
 

Следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов. Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша", - высказался глава государства.

 
В целом, отметил Токаев, обеспокоенность вызывают экологические проблемы региона, связанные с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками.
 

Поручаю уполномоченным органам заняться решением этих проблем. В этой связи есть необходимость скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов", - поручил президент.


В своей речи Токаев также отметил, что Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны, и поручил правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса, который, по его словам, станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области.




 

В сгоревших лесах Костанайской области цветут краснокнижные цветы

18.10.2022, 20:41 13971
В сгоревших лесах Костанайской области цветут краснокнижные цветы
Фото: Костанайские новости
Костанай. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В лесах Семиозерного лесхоза цветут подснежники.
 
Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники Института ботаники и фитоинтродукции (Алматы) Александр Кердяшкин, это Pulsatilla orientali-sibirica Stepanov - прострел восточно-сибирский в фазе повторного цветения, сообщает КН.
 
Цветок обнаружен на гарях сосновых лесов Калининского лесхоза. Причины цветения - теплая погода, прогревание почвы поверхностным низовым пожаром, который, пройдя по верху почвы, не повредил корневище и вызвал вторичное прорастание и цветение растения.
 
По словам эксперта, это хороший знак. Прострел восточно-сибирский - это живое доказательство того, что травянистый покров лесного массива выгорел неглубоко. При благоприятных условиях он восстановится в ближайшее время.
 
Этот вид подснежника занесен в Красную книгу Казахстана в 2014 году. Он отнесен к III категории, то есть численность его сокращается.
 

Новую вспышку бруцеллеза КРС зафиксировали на севере Казахстана

18.10.2022, 16:44 15101
Новую вспышку бруцеллеза КРС зафиксировали на севере Казахстана
Петропавловск. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Надёжка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области в связи со вспышкой бруцеллеза вводят карантин.
 
Соответствующий проект постановления местных властей опубликован на портале "Открытые НПА".
 

В связи с возникновением болезни "бруцеллез крупного рогатого скота" установить ограничительные мероприятия на улицу 4 линия села Надежка Куйбышевского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области", - говорится в документе.

 
Напомним, в сентябре из-за вспышки бруцеллеза в Западно-Казахстанской области свыше 3 тысяч 300 голов крупного рогатого скота было направлено на санитарный убой.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
 
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
 
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
 
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
 

В ЗКО выясняют причину гибели сайгаков

13.10.2022, 20:22 25861
В ЗКО выясняют причину гибели сайгаков
Фото: МЭГПРРК
Уральск. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Причину смерти найденных мертвыми сайгаков выясняют в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба МЭГПРРК.
 
По информации Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции, 13 октября инспекторами ЗРФ "ПО "Охотзоопром" были найдены тушки сайгаков в количестве двух штук с рогами (1 тушка скелетированная, 1 тушка целая) на территории местности Конырат и 3 тушки сайгаков (2 тушки самцов с рогами) на территории местности Жигер Тауского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области.
 
На месте происшествия совместно с заместителем акима Жанибекского района, местным полицейским и ветеринарными специалистами была взята проба на экспертизу с внутренних органов тушек павших сайгаков, после чего тушки были уничтожены на территории скотомогильника.
 

Причину покраснения воды в Каспии объяснили экологи

12.10.2022, 15:45 29776
Причину покраснения воды в Каспии объяснили экологи
Фото: Zakon.kz
Актау. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пробах воды, отобранных из Каспийского моря, обнаружили превышение содержания железа, меди и фосфатов, сообщили в пресс-службе департамента экологии Мангистауской области.
 
На место выезжали специалисты областного департамента экологии, которые провели осмотр зоны загрязнения вдоль канала, информирует Zakon.kz. 
 

В ходе проверки были отобраны пробы воды из источника подводящего трубопровода ТЭЦ-1, из источника слива в канал ТОО "МАЭК-Казатомпром" и из источника сливного трубопровода ТОО "Опреснительный завод Каспий", - сообщили в пресс-службе департамента.

 
Исследование собранных проб воды показало превышение содержания железа, фосфата и меди в пробе из источника сливного трубопровода ТОО "Опреснительный завод Каспий" и из источника выводного трубопровода в Каспийское море.
 

По выявленным фактам в установленном законодательством порядке будут приняты необходимые меры", - пообещали в пресс-службе ведомства.

 

ТОО "Казферросталь" отделалось штрафом в миллион тенге за незаконное захоронение отходов в Алматы

12.10.2022, 14:04 30476
ТОО "Казферросталь" отделалось штрафом в миллион тенге за незаконное захоронение отходов в Алматы
Фото: Департамент экологии Алматы
Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ТОО "Казферросталь" оштрафовано на более чем миллион тенге за незаконное захоронение металлургического шлака в водоохранной зоне на реке Малая Алматинка, сообщает Министерство экологии.
 
Внеплановую проверку в отношении предприятия провел департамент экологии Алматы на основании заявления ОО "Kaz Eco Patrol" и представления специализированной природоохранной прокуратуры.
 
По результатам проверки установлено, что в период с 19 апреля по 18 мая 2022 года предприятие без разрешительных документов захоронило металлургический шлак и складировало отходы черных металлов в особо крупном объеме на земельном участке в водоохранной полосе реки Малая Алматинка.
 

Общая площадь участка захоронения составляет 3,1 гектара. Общий объем незаконно захороненного шлака от плавки составил более 125 тысяч кубометров", - сообщает ведомство.

 
Таким образом, ТОО нарушило законодательство Республики Казахстан в сфере экологических требований по управлению отходами, а также гигиенических нормативов по охране окружающей среды. Предприятием нарушена экосистема на данном участке земли, а также прилегающей территории реки Малая Алматинка.
 
В отношении нарушителя составлены два административных протокола и наложен штраф в сумме более 1 млн тенге. Предприятие штрафы оплатило.
 
Также составлен административный протокол по части 2 статьи 344 КоАП РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) обязанностей и функций).
 

В настоящее время материал находится на стадии судебного разбирательства. За указанное административное правонарушение расчет суммы экономической выгоды, определенной департаментом экологии, составил более 5 млрд тенге", - говорится на сайте Минэкологии.

 
Результаты судебного рассмотрения будут дополнительно опубликованы.
 

В горах под Алматы собрали 35 тонн мусора

08.10.2022, 19:03 38261
В горах под Алматы собрали 35 тонн мусора
Алматы. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Экологический субботник, к которому присоединились  представители общественных организаций, гражданские активисты и волонтеры, прошел в пяти популярных туристических местах Алматы.

Уборка охватила наиболее популярные туристические места - плато Кок Жайлау, ущелья Бутаковка, Казачка, Кимасар и Проходное. Всего участники субботника собрали 35 тонн мусора и высадили 250 яблонь, а также 500 кустарников в Медеуском районе, рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

Массовый субботник призван объединить всех, кто выступает против потребительского отношения к природе, обратить внимание на вопросы сохранности окружающей среды и развития экологического туризма.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов