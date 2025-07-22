21.07.2025, 16:00 7416
Массовую гибель птиц зафиксировали в резервате "Акжайык"
Фото: instagram/akzhaiyk_oopt
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Атырау. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовую гибель птиц зафиксировали на острове Шалыга на территории государственного природного резервата "Акжайык", передает корреспондент агентства.
Совместно со специалистом Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира была проведена проверка. В ходе осмотра были зафиксированы трупы птиц. В настоящее время устанавливается точная причина гибели птиц", - заявили в резервате.
Подчеркивается, что сотрудники резервата продолжают ежедневный мониторинг на территории особо охраняемой природной территории.
Напомним, в прошлом году в степи Мангистау были обнаружены тушки фламинго.
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17.07.2025, 19:33 35106
На АНПЗ ликвидировали один из главных источников неприятных запахов
Нефтеловушка РЕКС была введена в эксплуатацию в 1945 году
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Атырау. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод завершил масштабную работу по устранению нефтеловушки РЕКС - одного из главных источников неприятных запахов и негативного воздействия на окружающую среду, сообщает пресс-служба КМГ.
РЕКС расшифровывается как резервуар канализационный секционный. Нефтеловушка или нефтеотделитель - это специальное очистное сооружение, предназначенное для удаления из сточных вод нефтепродуктов, которые легче воды. Нефтеловушка РЕКС на АНПЗ была введена в эксплуатацию в 1945 году и занимала площадь в 1000 квадратных метров.
Работы по ликвидации этого объекта начались в октябре 2024 года с опорожнения отстойника. Всего было вывезено 7100 тонн отходов. Полностью сооружение демонтировали и ликвидировали к апрелю 2025 года.
На месте демонтированной нефтеловушки планируется строительство новых, современных объектов. Среди них - буферные емкости, которые будут использоваться для приема и временного хранения сточных вод в случае аварийных или внештатных ситуаций на производстве. Это позволит предотвратить неконтролируемые сбросы и защитить окружающую среду. Также будет построена малая конденсатная станция, предназначенная для обработки и сбора конденсата, образующегося в технологических процессах, обеспечивая его дальнейшую утилизацию или очистку.
17.07.2025, 15:00 37876
Минэкологии провело проверку после жалоб жителей на неприятный запах с территории крестьянского хозяйства в области Жетісу
Выявленное нарушение полностью устранено
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Талдыкорган. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов провело проверку после жалоб жителей на неприятный запах с территории крестьянского хозяйства, занимающегося выращиванием свиней на территории Ушбулакского сельского округа Алакольского района области Жетісу, сообщает пресс-служба ведомства.
Проведена проверки с участием природоохранной полиции (...) Собственником крестьянского хозяйства источник неприятного запаха, а именно дикие свиньи, привезенные для туристов, были вывезены. Выявленное нарушение полностью устранено", - заявили пресс-службе.
Также департаментом по управлению земельными ресурсами области Жетісу проведена внеплановая проверка, по результатам которой выявлено строительство капитальных объектов, не предусмотренных целевым назначением земельного участка.
В отношении руководителя хозяйства приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. По состоянию на июль 2025 года в ходе дополнительного визуального осмотра места деятельность по выращиванию свиней прекращена, природный ландшафт восстановлен и возвращено излюбленное место прогулок пеших туристов в устье реки Карабулак", - добавили в Минэкологии.
Ранее в Актау наказали владельца передвижного зоопарка.
11.07.2025, 17:50 77941
В Атырау выявили почти 12 тысяч эконарушений
Фото: Depositphotos
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Атырау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау полицейские с начала акции "Таза Қазақстан" выявили почти 12 тысяч экологических нарушений, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники управления полиции города Атырау выявили 11 933 административных правонарушения. Наиболее распространенные из них связаны с нарушением правил благоустройства, уничтожением зеленых насаждений и выбросом мусора в неположенных местах", - проинформировали в полиции.
В частности, по статье 505 КоАП РК было зафиксировано 3205 случаев, в 2953 случаях ограничились предупреждением. По статье 434-2 (Загрязнение мест общего пользования) зарегистрировано 8728 нарушений, к ответственности привлечены 7688 человек.
Ранее "Казхром" оштрафовали на 854 млн тенге за выброс почти 700 тонн загрязняющих веществ.
11.07.2025, 11:17 81501
Экоактивисты просят прекратить варварскую обрезку деревьев в Алматы
Фото: facebook/Экологическое общество Алматы
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинские экоактивисты обратились к акиму города с просьбой запретить в городе санитарную обрезку деревьев.
Просим Вас вмешаться, остановить и запретить происходящее в настоящее время массовое уничтожение деревьев под видом так называемой санитарной обрезки, которая проводится по заказу районных акиматов и с молчаливого согласия городского управления экологии", - написали в Facebook члены Экологического общества Алматы.
Общественники напомнили о своем требовании обрезать исключительно сухостойные ветки.
Однако подрядчики с позволения районных акиматов спиливают все подряд, в том числе здоровые зеленые кроны (ветки) с листьями (99%), тогда как наличие реально сухих ветвей необходимых к спилу составляет всего 1%. Мы считаем такие варварские действия по отношению к зеленому фонду города неприемлемым и масштабным вредительством, которое приводит к массовой гибели и аварийности деревьев, а также лишает миллионы алматинцев защиты от выхлопных газов, пыли, ветра, солнца, знойной жары, прохлады и тени. Это экологическое преступление против горожан, несоответствующее президентской программе "Таза Казахстан", - подчеркивают авторы обращения.
В частности, с 10 июля обрезают абсолютно здоровые зеленые кроны деревьев по улице Момышулы, при том что в июне 2023 года кроны уже обрезали.
Таким образом, деревья на улице Момышулы, как и на других улицах города, усердно и планомерно уничтожают из года в год", - сообщают экоактивисты.
Ранее в обзоре мы рассказали, как в городе планомерно уничтожают зеленые насаждения. Речь идет о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
08.07.2025, 19:03 97096
Свалки ликвидированы только на бумаге: в Абайской области выявили 80 повторных нарушений
Выявлено более 200 новых свалок, при этом координаты 80 совпадают с разнее зафиксированными
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Семей. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированная природоохранная прокуратура Абайской области провела анализ соблюдения требований экологического законодательства в части утилизации отходов и ликвидации несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что в 2023 году на территории области было зафиксировано 347 несанкционированных свалок, о ликвидации которых отчитались местные исполнительные органы.
Однако уже в конце 2024 года выявлено 233 новые свалки. При этом координаты 80 из них совпадают с местоположением свалок, зафиксированных в 2023 году. Это свидетельствует о формальном подходе и недостаточной эффективности принимаемых мер со стороны местных исполнительных органов по ликвидации указанных объектов", - говорится в сообщении надзорного органа.
По выявленным нарушениям внесен акт прокурорского надзора. Заместители акимов Аягозского, Бородулихинского, Жарминского и Бескарагайского районов, а также руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Семея привлечены к административной ответственности.
01.07.2025, 11:09 141976
Когда Казахстан перейдет на системы оборотного и повторного водоснабжения
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов сообщил о внедрении в стране системы рационального использования водных ресурсов, передает корреспондент агентства.
Подписанный 9 апреля этого года главой государства новый Водный кодекс закрепляет поэтапный переход на системы оборотного и повторного водоснабжения. Реализация данного направления будет осуществляться в течение семи лет, включая двухлетний переходный период и пятилетний этап практического внедрения", - сообщил Нуржигитов.
По его словам, в аграрном секторе сформирована нормативно-правовая база, направленная на стимулирование внедрения водосберегающих технологий. Параллельно ведется активная работа по повышению эффективности водопользования на промышленных предприятиях.
Также министр рассказал, что с начала года ведется разработка Национальной информационной системы водных ресурсов.
Платформа объединит данные из различных источников - от спутников и гидропостов до статистики и приборов учета, создавая единое цифровое пространство управления водным фондом страны", - проинформировал Нуржан Нуржигитов.
Вместе с тем ведомство планирует автоматизировать оросительные системы.
Министерство ведет системную работу по оснащению более 3,5 тысячи километров каналов современными средствами учета и управления. В этом году в Кызылординской области реализуются проекты по оснащению 58 гидропостов автоматическими системами", - отметил глава министерства.
Также ведется проектирование цифровизации более 5 тысяч километров оросительных сетей в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, а также в области Жетысу.
До 2027 года планируется внедрение автоматизированных гидрозатворов, "что позволит существенно повысить точность водораспределения". Для координации всех цифровых процессов создан информационно-аналитический центр водных ресурсов. Его задачи - сбор и анализ данных, сопровождение платформ и развитие цифровых сервисов в отрасли.
Ранее сообщалось, что на строительство и модернизацию системы водоснабжения Казахстана выделено 188 млрд тенге.
25.06.2025, 11:51 184531
Информацию о нефтяных пятнах на Каспии не подтвердили в Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве вице-министр экологии Жомарт Алиев прокомментировал информацию об обнаружении спутниками множества нефтяных пятен в Каспийском море, передает корреспондент агентства.
Информация, что по результатам космического мониторинга обнаруживаются пятна, периодически всплывает в СМИ, такая информация была и в прошлом году. Однако эти факты не подтвердились. Новая информация на сегодня подтверждения не имеет. У нас есть космический мониторинг территории Казахстана, и Каспия в том числе. На сегодня, по данным космомониторинга, таких фактов загрязнения мы не получали", - сообщил вице-министр.
Он отметил, что "зачастую в космическом зондировании есть факты искажения, то есть облака и различные вещи, которые дают тень, и эти вещи можно воспринимать как нефтяное пятно или очаг загрязнения".
Ранее глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea сообщило, что с начала мая 2025 года спутники Sentinel-1A и Sentinel-1C еженедельно фиксируют нефтесодержащие пятна в Каспийском море.
25.06.2025, 10:03 184331
В Казахстане большинство полигонов ТБО заполнены - Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что большинство полигонов твердых бытовых отходов заполнены, а на строительство новых полигонов нет средств, передает корреспондент агентства.
По итогам 2024 года насчитывается 2973 полигона ТБО, из них 608 имеют соответствующие проектные и разрешительные документы, что составляет 20,4% от общего их количества. Большинство полигонов заполнены, требуется их рекультивация. Полигоны в областных центрах Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областей и Шымкенте заполнены более чем на 90%, в Астане - на 98%, а в Жезказгане вовсе переполнен", - проинформировал министр.
По его словам, в рамках утвержденного правительством в 2023 году плана по строительству 100 новых полигонов акиматами построены и введены в эксплуатацию только 7, разработана документация по 23 полигонам, ведется разработка документации по 18 полигонам.
По остальным 52 полигонам в области Абай и в Акмолинской области акиматами работа не ведется. В СКО по 8 полигонам истекли сроки действия документации, а корректировка не запланирована", - отметил Нысанбаев.
Он подчеркнул, что строительство новых полигонов не осуществляется из-за отсутствия финансирования. Минэкологии проработан вопрос финансирования строительства полигонов ТБО за счет средств утильсбора, что позволит профинансировать 43 полигона стоимостью 53 миллиарда тенге в 11 регионах.
Как рассказал глава ведомства, с начала этого года под эгидой "Таза Қазақстан" по всей стране проведено 573 мероприятия, в рамках которых казахстанцами собрано около 189 тысяч тонн отходов, очищено порядка 735 тысяч га территории, высажено более 2 миллионов деревьев. Общее количество участников акции составило около 2 миллионов человек, в том числе 156 тысяч волонтеров.
Напомним, премьер-министр РК поручил Министерству экологии и природных ресурсов до 1 сентября разработать концепцию управления всеми видами отходов.
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