21.01.2025, 14:36 25621
Минэкологии не связывает нашествие крыс с отловом собак и кошек
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева спросили, связано ли нашествие крыс в городах Казахстана с отловом собак и кошек, передает корреспондент агентства.
Крысы появляются там, где много мусора, понятное дело. Поэтому сегодня Астана активно занимается тем, чтобы отходы жизнедеятельности были своевременно убраны с площадок. Именно в Астане в пилотном режиме мы отрабатываем такую систему: когда заполняется на площадке контейнер, поступает сигнал через информационную систему и транспорт забирает полный контейнер. Таким образом мы, наверное, исключим наличие крыс", - ответил Нысанбаев.
По мнению министра, нашествие грызунов не является следствием нарушения экологического баланса из-за отлова бездомных кошек и собак.
Вы что, считаете, если мы не будем отлавливать собак, то они будут есть крыс? Я просто не вижу связи между крысами и собаками. Есть специальные службы в акиматах, которые занимаются протравливанием грызунов и так далее, потому что они являются носителями различных заболеваний", - сказал спикер.
Как отмечают эксперты, перенаселение крупных городов создает проблему несвоевременного вывоза мусора и стихийных свалок. При этом санитарно-эпидемиологические станции не производят регулярную санобработку.
Ранее сообщалось, что на 9,4 млн тенге оштрафовали чиновников за стихийные свалки.
Напомним, блогер Сырым Иткулов в своем Telegram-канале опубликовал шокирующее кадры, на которых запечатлены тела мертвых животных в Косшы. По его словам, местные жители вызвали отлов, который устроил массовую расправу над питомцами. Комментируя это происшествие, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что регион не располагает возможностями содержания бродячих животных.
С марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
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21.01.2025, 18:35 20196
В Казахстане назвали города с самым загрязненным воздухом
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана назвали города с самым загрязненным воздухом в стране.
За 2024 год исследовано на санитарно-химические показатели более 649 тысяч проб атмосферного воздуха, из них с превышением предельно-допустимых концентрации вредных веществ - 1,6%. Выше среднереспубликанских показателей отмечены превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Алматы, Астаны и Абайской области", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что по всем превышениям ПДК загрязняющих веществ санитарно-эпидемиологической службой проводится оценка рисков влияния на здоровье населения, в том числе на органы дыхания.
Все эти загрязнители возникают в результате сжигания топлива электроэнергетическими установками, промышленными предприятиями и транспортными средствами, а также в результате химических реакций газов. Также загрязнение атмосферного воздуха усугубляют определенные метеорологические условия, например, устойчивый антициклон, из-за которого долгое время нет ветра и осадков и расположение населенных пунктов в низинах и долинах, где задерживаются потоки ветра", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
21.01.2025, 17:40 20896
Вылил в Капшагайское водохранилище моторное масло: казахстанцу грозит наказание за загрязнение водоема
Собраны доказательства, подтверждающие экологическое нарушение
Фото: telegram/Алматы облысыны? полициясы
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Конаев. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области казахстанцу, вылившему моторное масло в Капшагайское водохранилище, грозит наказание за загрязнение водоема, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Житель одного из домов, расположенных в прибрежной зоне отдыха, вылил в водоем моторное масло (...) За загрязнение водных ресурсов нарушителю грозит штраф в размере до 160 МРП, привлечение к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов либо арест на срок до сорока суток", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что уже собраны доказательства, подтверждающие экологическое нарушение.
Материалы дела переданы в департамент экологии по Алматинской области для дальнейшего рассмотрения и принятия мер в отношении нарушителя", - добавили в ДП.
Напомним, в 2023 году в Актюбинской области в реку попали канализационные нечистоты.
21.01.2025, 17:05 22601
Как в Казахстане будут восстанавливать популяцию туранских тигров: в Минэкологии рассказали подробности
В РК планируется приезд специалистов тигриного центра РФ
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве рассказал, как в стране будут восстанавливать популяцию туранских тигров, передает корреспондент агентства.
К концу февраля - в начале марта планируется приезд специалистов тигриного центра РФ, специалисты посмотрят условия содержания. Потом я думаю, что мы привезем до первого полугодия 3 или 4 тигра из России", - заявил Ерлан Нысанбаев.
Министр подчеркнул, что животные будут содержаться иначе, то есть на передержку будут где-то 2-2,5 месяца, и будут выпущены в природу, так как эти тигры были выловлены из дикой природы.
А те тигры, которые у нас есть, они обречены всю жизнь находится в вольерах. И только их потомство будет адаптироваться и выпускаться в природу", - добавил глава Минэкологии.
Напомним, в декабре министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства, говоря о проводимой в республике работе по возрождению популяции туранского тигра, сообщил, что в 2025 году из России в Казахстан привезут несколько особей.
21.01.2025, 16:06 24021
Штрафы за прогрев автомобиля дольше 5 минут прокомментировал министр экологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев высказал позицию ведомства о введении штрафов за прогрев автомобиля дольше пяти минут, передает корреспондент агентства.
С точки зрения экологии мы придерживаемся мнения, что это очень важно - соблюдать правила дорожного движения, где оговорен такой подход - прогрев автомобиля не более 5 минут. Что касается северных регионов, то, наверное, мы все, кто давно пользуется автомобилем, можем сказать, что 5 минут вполне достаточно, чтобы прогреть машину в любом северном регионе", - рассказал министр.
По его словам, на фоне большого количества транспортных средств в городах ведомство поддерживает требование, чтобы автомобиль без причины не работал.
Напомним, депутаты предложили пересмотреть штрафы за прогрев двигателя в авто зимой более 5 минут - в северных регионах этого времени недостаточно. При этом штраф за нарушение составляет 19 660 тенге. Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала о необходимых условиях для пересмотра нормы.
21.01.2025, 12:07 27946
На 9,4 млн тенге оштрафовали чиновников за стихийные свалки
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году за стихийные свалки оштрафовали 164 должностных лица на общую сумму 9,4 миллиона тенге, сообщил министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев.
На основе данных "Казахстан Гарыш Сапары" об обнаруженных стихийных свалках территориальные департаменты экологии осуществляют выезд и фиксируют каждый случай, после чего акиматам выдается предписание на ликвидацию, в случае непринятия мер должностные лица привлекаются к административной ответственности. В 2024 году к ответственности привлечены 164 должностных лица на сумму 9,4 миллиона тенге", - сказал министр.
Он отметил, что в последние годы количество выявляемых свалок значительно сократилось, а процент ликвидации возрос. Если в 2018 году было выявлено 8,7 тысячи свалок и ликвидировано 57%, то в 2024 году выявлено порядка 4,8 тысячи свалок, из которых ликвидировано 91%.
Ранее сообщалось, что в Казахстане построят 41 завод по переработке отходов.
21.01.2025, 11:04 28806
В Казахстане построят 41 завод по переработке отходов
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют построить 41 завод по переработке отходов, сообщил министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев на заседании правительства.
На сегодня министерством рассмотрены представленные акиматами 65 проектов на общую сумму 307 миллиардов тенге, из них 41 проект по переработке отходов", - доложил Нысанбаев.
По его словам, общая мощность проектов по сортировке отходов составляет 2,2 миллиона тонн в год, по переработке - 1,1 миллиона тонн в год. Реализация проектов позволит создать более 4,5 тысячи рабочих мест и привлечь 54,6 миллиарда тенге частных инвестиций.
Также глава Минэкологии рассказал, что в прошлом году снимки из космоса помогли обнаружить порядка 4,8 тысячи нелегальных скоплений отходов. Почти все они ликвидированы, отметил Нысанбаев. Предлагается расширить зоны охвата космического мониторинга населенных пунктов, а также частоту проведения космоснимков.
Ранее в правительстве пообещали повысить удовлетворенность казахстанцев экологическим качеством жизни к 2029 году.
21.01.2025, 08:57 30826
В Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха
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Алматы. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в четвертом квартале 2024 года уровень загрязнения воздуха оценили как очень высокий, сообщает Kazinform.
По данным РГП "Казгидромет", в четвертом квартале 2020-2023 годов уровень загрязнения воздуха оценивали как высокий, однако в 2024 году уровень загрязнения воздуха перешел в категорию "очень высокий".
Основными источниками алматинского смога являются:
рост автопарка: в Алматы ежегодно регистрируется около 70 тысяч новых автомобилей. В 2024 году общее количество машин в мегаполисе достигло 630 725 единиц;
выбросы промышленных предприятий составили 2 995,912 тонны;
частный сектор с печным отоплением: более 1,7 тысячи домов все еще не переведены на газовое отопление;
безветренная погода и редкие осадки тоже способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Для мониторинга качества воздуха в Алматы есть 16 станций наблюдения. 12 из них автоматические, а 4 работают методом ручного отбора проб. Они анализируют 25 различных показателей, таких как пыль, тяжелые металлы и токсичные вещества.
Кроме этого, передвижная экологическая лаборатория измеряет качество воздуха на дополнительных 10 точках в городах Талгаре, Есике, Тургене, Отеген батыре и Каскелене", - рассказали в РГП "Казгидромет".
Результаты мониторинга за четвертый квартал 2024 года показали, что в Алматы основные загрязнители воздуха - это мелкие частицы - пыль, РМ-2,5 и РМ-10, а также озон, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота и формальдегид.
В некоторых районах концентрация озона превышает допустимую норму в 7,5 раза.
Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдалось по взвешенным частицам (пыль), по диоксиду азота и озон. Больше всего отмечено по озону", - отметили в РГП "Казгидромет".
Наибольшая повторяемость превышений фиксировалась по взвешенным частицам РМ-2,5 и РМ-10, а также по диоксиду серы, оксиду углерода и диоксиду азота. Это, по мнению специалистов РГП "Казгидромет", свидетельствует о влиянии автомобилей и метеоусловий на загрязнение воздуха.
Теплая погода и безветрие создают идеальные условия для накопления вредных веществ в атмосфере, которые не рассеиваются, считают специалисты.
Например, в октябре, ноябре и декабре 2024 года в Алматы наблюдались редкие, но интенсивные осадки и слабый ветер, что только усугубило ситуацию. Температура воздуха также оказалась выше нормы - на 1-2 градуса. Однако в осадках не выявили превышений по вредным веществам. Пробы брали в Алматы и на ближайших метеостанциях, таких как Есик, Капшагай, Мынжылки и Текели.
Ранее ученые нашли способ очистить воздух в Алматы. По их словам, первым этапом исследований станет выращивание растений, способных эффективно поглощать вредные вещества. Эти растения будут затем размещены в густонаселенных районах Алматы, после предварительного согласования с местными властями. Также они планируют изготовить биологически активные препараты из экстрактов растений, которые будут способствовать очистке и оздоровлению организма алматинцев.
Напомним, в конце прошлого года Алматы вошел в топ международного онлайн-рейтинга городов с худшим качеством воздуха, составляемого швейцарской компанией IQAir. 5 декабря 2024 года Алматы был официально включен в онлайн-рейтинг "Самые загрязненные крупные города мира", проводимый международной швейцарской компанией IQAir, сообщили в фонде по проблемам качества воздуха Almaty Air Initiative.
В первый же день Алматы поднялся в топ-10, заняв 5-е место в 17.00 и оказавшись среди таких городов, как Карачи, Багдад, Шанхай, Ташкент, Мумбаи и Бишкек. На момент нахождения на пятом месте средний показатель AQI (Индекс качества воздуха) в Алматы составлял 169, что классифицируется как "нездоровый" уровень загрязнения", - рассказали в фонде.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
18.01.2025, 14:29 44481
В Атырауской области спасли 6,4 млн молоди рыбы
В спасательной операции задействовано 45 человек
Фото: gov.kz
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Атырау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - На водоканале "Баксай" Атырауской области спасли 6,4 млн молоди рыб, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Продолжаются мероприятия по спасению молоди рыбы. Согласно оперативным данным на 17 января, количество спасенной молоди составило 6,4 млн штук", - проинформировали в министерстве.
По данным ведомства, в спасательной операции задействовано 45 человек, 8 единиц техники.
Виды спасенной молоди рыб - карась и карп со средней навеской 5-6 граммов. Ситуация взята на особый контроль", - добавили в Минсельхозе.
Ранее в ведомстве пояснили, что рыба находится в полуснулом состоянии из-за низкого содержания растворенного кислорода в воде, вызванного обледенением канала.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?