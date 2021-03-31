Минэкологии ускорит проверку свинофермы в Актюбинской области на предмет выбросов

АКТОБЕ. 30 МАРТА - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев в ходе поездки в Актюбинскую область побывал на свиной ферме в селе Бестамак Алгинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сельские активисты проинформировали о вреде, наносимом окружающей среде в результате работы фермы, нарушении экологических требований.

Министр Магзум Мирзагалиев и аким области Ондасын Оразалин заверили, что проверка в отношении деятельности хозяйственного объекта будет ускорена и ведомства будут совместно способствовать обоснованному решению вопроса в рамках закона.

Мы в курсе ситуации, ознакомились со всеми предоставленными видеоматериалами. Знаем, что происходит в регионах. Данный вопрос необходимо решить в рамках закона. Со своей стороны, мы способствуем ускорению процессов проверки", - сказал министр.

В свою очередь, жители села выразили готовность оказать необходимое содействие в разрешении ситуации.

Требования сельчан оправданы. С момента поднятия этого вопроса жители села проявили терпение и понимание. Свиноферма должна изменить свое направление или прекратить свою работу. Тем не менее вопрос за один день не решить. Сейчас принимаются необходимые меры со стороны компетентных структур", - подчеркнул глава региона.

Напомним, в ноябре 2020 года жители села Бестамак потребовали закрыть свиноводческую ферму . Сельчане заявили, что все нечистоты с фермы сливают в реку Илек, а близ населенного пункта устроили скотомогильник, куда сбрасывают отходы от забоя свиней.





В результате внеплановой проверки ферма оштрафована на 7 млрд тенге за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ без разрешения на эмиссии в окружающую среду, захоронение отходов и сброс производственных сточных вод. В настоящее время судебные процессы продолжаются", - добавили в Минэкологии.

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