Минэкологии возьмет под защиту старейший тополь Нур-Султана

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Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев поддержал жителей столицы, призывающих власти придать особый статус старейшему тополю в Центральном парке Нур-Султана и сохранить его, передает Kazakhstan Today.

Поддерживаю инициативу казахстанцев о необходимости сохранения известного жителям столицы уникального тополя, которому насчитывается более 120 лет. Нужно приложить все усилия для этого", - написал министр в Twitter.

Он добавил, что министерство со своей стороны берет на себя ответственность по сохранению дерева. Кроме того, будет установлена табличка с информацией.

Министр также поблагодарил активистов Нур-Султана за проявление заботы об окружающей среде и призвал горожан "беречь это уникальное природное достояние".

Напомним, в Казахстане ужесточат штрафы за нарушение экологического законодательства. Также Министерство экологи, геологии и природных ресурсов запустило горячую линию по нарушениям в национальных парках.

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