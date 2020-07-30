Минэкологии возьмет под защиту старейший тополь Нур-Султана

Фото: https://old.elorda.info/
Поддерживаю инициативу казахстанцев о необходимости сохранения известного жителям столицы уникального тополя, которому насчитывается более 120 лет. Нужно приложить все усилия для этого", - написал министр в Twitter.
Он добавил, что министерство со своей стороны берет на себя ответственность по сохранению дерева. Кроме того, будет установлена табличка с информацией.
Министр также поблагодарил активистов Нур-Султана за проявление заботы об окружающей среде и призвал горожан "беречь это уникальное природное достояние".
Напомним, в Казахстане ужесточат штрафы за нарушение экологического законодательства. Также Министерство экологи, геологии и природных ресурсов запустило горячую линию по нарушениям в национальных парках.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства