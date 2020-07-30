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Минэкологии возьмет под защиту старейший тополь Нур-Султана

29.07.2020, 18:41 13636
Минэкологии возьмет под защиту старейший тополь Нур-Султана
Фото: https://old.elorda.info/
Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев поддержал жителей столицы, призывающих власти придать особый статус старейшему тополю в Центральном парке Нур-Султана и сохранить его, передает Kazakhstan Today. 
 

Поддерживаю инициативу казахстанцев о необходимости сохранения известного жителям столицы уникального тополя, которому насчитывается более 120 лет. Нужно приложить все усилия для этого", - написал министр в Twitter.

 
Он добавил, что министерство со своей стороны берет на себя ответственность по сохранению дерева. Кроме того, будет установлена табличка с информацией.
 
Министр также поблагодарил активистов Нур-Султана за проявление заботы об окружающей среде и призвал горожан "беречь это уникальное природное достояние".
 
Напомним, в Казахстане ужесточат штрафы за нарушение экологического законодательства. Также Министерство экологи, геологии и природных ресурсов запустило горячую линию по нарушениям в национальных парках.
 

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