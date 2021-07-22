Минэкологии: За посадкой двух миллиардов деревьев будут следить с помощью интерактивной карты

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - В Казахстане разработают интерактивную карту для мониторинга за ходом работ по посадке двух миллиардов деревьев, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов напомнили, что глава государства в своем послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года поручил обеспечить посадку 2 млрд деревьев и разработать интерактивную карту для контроля за ходом выполнения этих работ.

По данным пресс-службы Минэкологии, ведомство совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработало данный вопрос.

АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары" по заказу РГКП "Казахское лесоустроительное предприятие" Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК разрабатывает интерактивную карту для мониторинга за ходом работы по посадке 2 млрд деревьев. Планируется, что интерактивная карта на основе дистанционного зондирования Земли будет доступна населению в мобильной версии. Все заинтересованные лица, общественные организации и каждый гражданин нашей страны смогут следить за этой работой, направлять свои предложения и замечания в уполномоченный орган", - сообщили в пресс-службе министерства.





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