В Минэкологии рассказали, как будет высажено 2 млрд деревьев

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал, как в РК будет высажено 2 миллиарда деревьев, передает Kazakhstan Today.

В своем послании президент уделил большое внимание расширению площади лесов в стране. В частности, согласно посланию, стоит задача к 2025 году посадить 2 миллиарда деревьев.

Это 85 тысяч гектаров. На сегодня общая площадь лесов в стране составляет 6 миллионов гектаров. В Казахстане много степей. Сейчас наша цель - превратить эти земли в леса", - сказал Ерлан Нысанбаев.

Вице-министр экологии также отметил, что процесс посадки деревьев варьируется от региона к региону, в зависимости от климатических условий.

Мы должны учитывать климатический фактор. К примеру, на юге планируется посадить тополь и черное дерево, на юге и западе - саксаул, на севере - березы, ели и сосны", - сказал он.

В ходе встречи Ерлан Нысанбаев отметил, что к 2025 году планируется посадить деревья на площади в 85 000 гектаров, из них на 1 гектаре будет посажено 4300 деревьев. Если умножить эти 4300 деревьев на 85 000 гектаров, то получится, что ежегодно в Казахстане будет высаживаться 372 миллиона деревьев. В итоге за 5 лет по всей стране будет высажено 1 миллиард 860 миллионов деревьев.

По словам вице-министра, оставшиеся 240 миллионов деревьев будут пересажены для замены ранее утраченных саженцев.

С учетом всего этого, думаю, что за 5 лет мы выполним задачу по посадке 2 миллиардов деревьев, в соответствии с поручением президента", - сказал Ерлан Нысанбаев.

Напомним , в республике будут увеличены штрафы за загрязнение мест общего пользования, уничтожение и повреждение зеленых насаждений, нарушение правил охраны водных ресурсов, требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, а также за повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда.

В Алматы осенью высадят четверть миллиона деревьев. В Нур-Султане вдвое увеличили компенсационную посадку деревьев.

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