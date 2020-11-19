Министры экологии Казахстана и России обсудят проблемы Урала

МЭГПР

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев поздравил с назначением на пост министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова и предложил коллеге обсудить проблемные вопросы реки Урал, передает Kazakhstan Today.

В ходе онлайн-встречи главы МЭГПР с гражданами от жителя Западно-Казахстанской области поступил вопрос касательно обмеления реки Урал.

Мы очень хорошо знаем об этой проблеме, мы постоянно этой проблемой занимаемся. К сожалению, пока не могу похвастаться большими результатами по решению проблем реки Урал. Но буквально вчера вечером я разговаривал с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым… По проблеме реки Урал мы с ним тоже поговорили, договорились в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить пути решения этой проблемы", - ответил Мирзагалиев.

Министр также поблагодарил жителя за активную гражданскую позицию по вопросам экологии, водообеспечения региона, призвал активно сотрудничать с департаментом экологии региона, чтобы у государства была возможность более оперативно решать возникающие проблемы по охране окружающей среды на местах.

В пресс-службе МЭГПР отметили, что в ходе приема граждан звучали не только вопросы и жалобы, но и предложения помощи. В частности, житель Карагандинской области Вадим Ашеулов предложил помощь местному департаменту экологии в содействии по организации просвещения среди населения по сбору и сортировке отходов.

Нас 30 человек, мы готовы посвятить свое время просвещению людей относительно правильного сбора и утилизации отходов", - отметил Ашеулов.

В ходе встречи был также поднят ряд вопросов по деятельности рыбоводческих хозяйств, деятельности Комитета лесного хозяйства и животного мира и др.

Все поступившие вопросы, жалобы и предложения взяты министром на личный контроль", - добавили в ведомстве.





Ранее депутат сената рассказала, что в прошлом году международная геодезическая организация присвоила реке пятый, самый последний, уровень загрязнения, фактически признав ее непригодной для использования человеком. А также предложила реализовать ряд мер по спасению Урала.

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