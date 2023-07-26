Мировая общественность обеспокоена решением Японии сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима"

План японских властей по сбросу в океан воды с АЭС "Фукусима" продолжает получать критические оценки иностранных и местных экспертов

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Токио. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мировая общественность обеспокоена решением Японии сбросить радиоактивную воду с аварийной атомной электростанции "Фукусима"





Данное решение может привести не только к экологической катастрофе, но и к потере доверия международного сообщества к Японии, отмечает центр по изучению Китая.





МИД КНР призвал объявить мораторий на сброс радиоактивной технической воды с аварийной АЭС, а также разрешить соседним странам провести независимый анализ ее проб и дать согласие на изучение всех альтернативных вариантов утилизации, кроме слива в океан.





Стало известно, что, несмотря на международную оппозицию, Японское правительство начало пробную эксплуатацию установки по сбросу загрязненной ядерным веществом воды с АЭС "Фукусима".





По оценкам японских СМИ, правительство Японии завершит все подготовительные работы по сбросу воды к концу июня 2023 года и запустит сброс после того, как целевая группа МАГАТЭ выпустит окончательный отчет об оценке.





Сброс загрязненной ядерным веществом воды влияет на глобальную морскую среду и здоровье населения и ни в коем случае не является внутренним делом Японии. Действия Японии, игнорирующие резкую внутреннюю и международную оппозицию, являются безответственными и вряд ли получат поддержку. Сброс нарушает обязательства Японии по защите и сохранению морской среды, изложенные в Конвенции ООН по морскому праву и других международных документах. Сброс в океан - не единственный вариант, и уж точно не самый безопасный и оптимальный способ очистки воды, загрязненной ядерным веществом. Выбирая этот вариант из соображений экономической целесообразности, Япония фактически перекладывает риски ядерного загрязнения на человечество во всем мире", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин.





Необходимо тщательно оценить все последствия сброса миллионов тонн загрязненной ядерным веществом воды в океан для экологической обстановки, безопасности продуктов питания и здоровья населения в странах Тихоокеанского бассейна. Данные, опубликованные Японией, показывают, что около 70 процентов очищенной воды не соответствует стандартам. В настоящий момент отсутствуют доказательства и данные, подтверждающие, что сбросы безопасны и безвредны.





Представитель МИД КНР заявил, что "ни один вариант не может гарантировать жизнеспособность проекта. Сброс будет продолжаться 30 лет или даже дольше. В будущем ожидается образование огромного количества новой загрязненной ядерным веществом воды. Япония не смогла доказать долгосрочную надежность очистных сооружений и не представила систематического и всеобъемлющего плана мониторинга окружающей среды.





Китай настоятельно призывает Японию добросовестно выполнять свои международные обязательства, прекратить продвигать план сброса, полностью изучить и оценить альтернативы сбросу в океан, чтобы обеспечить научное, безопасное и прозрачное обращение с загрязненной ядерным веществом водой, и согласиться на строгий международный надзор. Мы надеемся, что Япония вовремя прекратит предпринимать неверные шаги. Разлитую воду нельзя собрать снова".





Известно, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии выдвинуло пять предложений, а эксперты из соседних стран предложили более безопасные и благоразумные планы, такие как долгосрочное хранение загрязненной воды. Однако, не оценив в полной мере альтернативные варианты, японское правительство в одностороннем порядке приняло решение сбросить воду в океан. Такой односторонний шаг ставит под угрозу интересы всего человечества и может причинить вред соседним народам и островным государствам Тихого океан, что отрицательно скажется на репутации Японии в международном сообществе.





12 июня оператор электростанции Tokyo Electric Power Company (TEPCO) начал испытания оборудования для сброса радиоактивно загрязненных вод в Тихий океан.





Около 100 японцев собрались возле здания правительства префектуры Фукусима, чтобы выразить свое несогласие с позицией последней по сбросу радиоактивных сточных вод с поврежденной атомной электростанции "Фукусима-Дайити" в Тихий океан.





Сброс ядерно-загрязненной воды в море вызывает обеспокоенность всего мирового сообщества. Известно, что места для емкостей для хранения воды еще есть, поэтому она еще не дошла до точки, где ее нужно сбрасывать. Ядерно загрязненную воду можно разбавлять, но общее количество сбрасываемых ядерных загрязнителей останется неизменным.





Более того, в воде есть не только радиоактивный элемент тритий, но и 57 видов радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций, которые невозможно удалить. Сброс радиоактивно загрязненной воды в море повлечет необратимые последствия против всех живых существ на земле. Это ответственность не только Японии, но всего человечества.





План японских властей по сбросу в океан воды с АЭС "Фукусима" продолжает получать критические оценки иностранных и местных экспертов. Эксперты полагают, что результаты сброса в океан такой воды непредсказуемы и необратимы. Международные организации, ученые, эксперты, политики и общественные деятели должны объединиться для нахождения оптимального решения данной насущной экологической проблемы.