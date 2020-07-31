Мирзагалиев попросил акимат Атырау публиковать информацию о состоянии воздуха на LED-экранах

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Общественность Атырау примет участие в составлении плана по решению экологических проблем города, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Последние несколько лет Атырау в числе "лидеров" по уровню загрязнения воздуха. За 2020 год было зафиксировано почти 100 фактов превышения допустимой концентрации веществ. Население справедливо жалуется в социальных сетях на плачевное экологическое состояние региона", - сообщил глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев.

Накануне состоялась онлайн-встреча с экоактивистами региона, акиматом, предприятиями города, в ходе которой определили основные проблемные вопросы, пути решения.

Попросил руководство АНПЗ ускорить работу по публикации данных о выбросах с завода, эта информация должна быть публичной для населения. Также обратил внимание руководства города на необходимость публикации состояния воздуха на LED-экранах", - отметил министр.

Он также добавил, что по итогам встречи достигнута договоренность с общественниками составить план, дорожную карту по решению экологических проблем Атырау. В ближайшее время карта будет принята, акимат приступит к ее реализации.

Надеюсь, совместно с общественностью мы постепенно решим все проблемные экологические вопросы региона. Благодарю всех за участие и активную позицию", - сообщил глава Минэкологии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат штрафы за нарушение экологического законодательства. Кроме того, Министерство экологи, геологии и природных ресурсов запустило горячую линию по нарушениям в национальных парках.

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