Модернизация ТЭЦ-2 в Алматы повлечет за собой рост тарифов на тепло и электроэнергию на 34%

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана провело онлайн-обсуждение экологических проблем Алматы, передает Kazakhstan Today.

В министерстве сообщили о результатах мониторинга состояния воздуха в марте - апреле 2020 года, в период карантина. Мониторинг показал, что в нижних частях города уровень концентрации взвешенных частиц остался практически на том же уровне, что в аналогичный период прошлого года. Это говорит о влиянии на атмосферу выбросов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 ", - сообщает портал inAlmaty .

Один из вариантов - реконструкция ТЭЦ-2 для сжигания природного газа на существующих котлах. Это позволит снизить ежегодные выбросы на 83% - с 37 тысяч тонн до 6 тысяч тонн. Предварительная стоимость такого проекта - 98 млрд тенге, и его реализации приведет к росту тарифов на тепло и электроэнергию в городе на 34%. При этом проблемы такого варианта связаны с тем, что котлы располагаются под землей. В качестве решения этой трудности было предложено установить новый газовый котел на существующем каркасе на поверхности. Альтернативный вариант предполагает реконструкцию котлоагрегатов на угле с установкой современной системы очистки, которая снизит выбросы на 71%. Такой вариант будет стоить 159 млрд тенге, но потребует повышения тарифа на 25%", - сказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов.

Управляющий директор по производству АО "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев в ответ на обращение министра о варианте модернизации ТЭЦ-2 и сроках реализации проекта отметил, что дорожная карта этого проекта утверждена всеми органами. При этом она была дополнена требованием провести обсуждение вариантов модернизации ТЭЦ с общественностью Алматы. В апреле это обсуждение не смогли провести из-за карантина, и варианты проекта были вывешены на голосование в группе Facebook "Чистый воздух Алматы", в которой 1,9 тыс. подписчиков. Между тем участники группы проголосовали за перевод существующих котлов на газ.

По этому варианту идет проектирование, с сентября должны представить его на общественных слушаниях ОВОС. В ноябре проект поступит на госэкспертизу, она занимает около 45 дней. Все работы идут по плану. Стоит вопрос финансирования. Как вы знаете, Минфин ответил нам, что в республиканский бюджет проект не попадает. Сейчас мы увидели путь получить финансирование по Рынку мощности. В феврале 2021 года, как только проект пройдет госэкспертизу, мы выйдем на Совет рынка мощности, и дальше будут до середины лета решать, включать его в рынок мощности или нет. За это время мы сделаем заказ на ПСД, оно разрабатывается год-полтора. Дальше выйдем на тендер и начнем заказывать необходимое оборудование", - описал процедуру согласования проекта директор по производству АО "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев.

По его словам, перевести ТЭЦ-2 на газ планируется за четыре года, то есть до 2024 года.

Один из участников общественного обсуждения, экономист и энергетик Асет Наурызбаев, который выступал одним из организаторов инициативы "Чистый воздух Алматы" отметил, что предложенный "Самрук-Энерго" вариант модернизации ТЭЦ-2 является неэффективным, так как он задействует устаревшую технологию.

Когда институт презентовал нам этот вариант, речь шла о нулевом повышении тарифа, а не о 34%. Это выглядит так, как будто мы хотим на "Жигули" поставить мотор от BMW. Мы консервируем старую технологию производства энергии, при этом строим новые котлы и их КПД будет низким. Когда мы обсуждали этот вариант, он был самым дешевым решением, и стоил 25 млрд тенге. Сейчас он стоит 98 млрд, и все из-за того, что министерство не может изменить нормативную базу для того, чтобы сохранить старые котлы. Мы должны платить 73 млрд тенге в виде платежей на энергию из-за того, что чиновники не делают свою работу", - высказал свое мнение Асет Наурызбаев.

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