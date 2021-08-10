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Мусорный полигон стал причиной отравления воздуха в Актау, жители жалуются на плохое самочувствие

09.08.2021 5536
АКТАУ. 9 АВГУСТА - Жители Актау жалуются на неприятный запах в воздухе и плохое самочувствие и попросили экологов выяснить причину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По жалобам жителей города Актау на неприятный запах и показу высоких концентраций постами РГП "Казгидромет" департаментом экологии по Мангистауской области проведен оперативный мониторинг. В результате мониторинга установлено, что очагом неприятного запаха является старый полигон в районе хвостохранилища Кошкар-ата, расположенный в северном направлении Актау", - рассказали в пресс-службе департамента по экологии города.

 
Со слов экологов, на территории полигона открыто разбросаны отходы, а также места раскопок с каждой стороны полигона. В ходе опроса местных жителей выяснилось, что искатели отходов черного металла ведут здесь раскопки. В результате неприятный запах, выделяющийся из отходов, попадает в воздух. 
 

Специалистами департамента экологии на территории полигона проведен лабораторный анализ воздуха, в результате которого выявлено превышение предельно допустимых концентраций. В дальнейшем будут приняты соответствующие меры по предотвращению загрязнения воздуха", - заверили экологи.

 
Экологи напоминают, что стихийные свалки представляют собой эпидемиологическую опасность. 
 

Свалка - была и остается серьёзным источником загрязнения окружающей среды. Смрадный запах разносится ветром на большие расстояния, отсюда и бесконечные жалобы. Эти участки токсичны и опасны для здоровья человека. Что же касается добытых металлов, то они могут быть непригодными. Если копаться в этих местах, то неприятный запах попадает в атмосферу и отравляет всё живое в радиусе нескольких километров. Таким образом, вдыхаемый воздух может привести к отравлению людей", - разъяснили в ведомстве, добавив, что в дальнейшем совместно с акиматом и органами правопорядка будут приятны меры по решению данной проблемы.


 

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