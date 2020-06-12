На дне Аральского моря высадили более 5 тысяч гектаров саксаула

МЭГПР РК

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - На осушенном дне Аральского моря в рамках взаимодействия с Корейской лесной службой в 2019 году посажено 5 тысяч гектаров саксаула. В 2020 году - 2,5 тысячи. Об этом в рамках отчетной встречи перед населением сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

Министр сообщил, что в 2019 году в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях также посажено 165,6 тысячи сеянцев саксаула и посеяно 23,5 тысячи гектаров семян саксаула.

В целом в 2020 году нам предстоит работа по разработке законопроекта "О растительном мире" и проработке вопроса утверждения Концепции по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия Казахстана", - рассказал глава МЭГПР РК

Кроме того, Мирзагалиев в ходе встречи отметил ежегодное увеличение численности редких копытных животных и сайгаков. Так, популяция сайгаков достигла 334 тысяч особей, прирост составил 55%.

Ведомство прилагает все усилия, чтобы сохранить существующую динамику. Однако факты браконьерства не прекращаются. Для решения этой проблемы в 2019 году были внесены поправки в действующее уголовное законодательство по усилению ответственности за браконьерство", - сообщает пресс-служба Минэкологии.

По словам министра, разработаны новые нормативы оснащенности инспекций, предусматривающие современные средства для борьбы с браконьерством.

Также в Минэкологии сообщили, что в 2021 году в Казахстане появится собственный Национальный банк данных минеральных ресурсов.

Разработка Национального банка данных минеральных ресурсов началась в конце 2019 года. В будущем банк позволит обеспечить доступ инвесторов к электронной базе геологической информации и будет способствовать переводу взаимоотношений госорганов и недропользователей в цифровой формат.

В текущем году функционал системы будет работать в тестовом режиме, ввод Национального банка данных минеральных ресурсов в промышленную эксплуатацию запланирован в 2021 году", - добавили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства