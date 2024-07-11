На едкий и удушающий запах пожаловались жители Атырау
Фото: opel65.ru
Атырау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители разных районов Атырау в соцсетях жалуются на едкий и удушающий запах. Источник пытаются определить специалисты Казгидромета и департамента экологии.
На Востоке вонь, под утро голова страшно болит от "полезного" запаха";
В Нурсае дышать нечем было";
Вонь с утра стоит неимоверная, аж голова разболелась, что и неудивительно при такой концентрации "полезного" сероводорода. Хотя ветер к утру сменился и дует в сторону от города", - пишут жители.
Они опубликовали скриншот из приложения AirKZ, на котором в микрорайоне Жилгородок зафиксировано многократное превышение ПДК по сероводороду.
Как известно, сероводород - токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. Ощутимый запах - при концентрации H2S 1,4 - 2,3 мг/м3, значительный запах - 4 мг/м3, тяжелый запах - от 7 мг/м3", - пишет AtyrauPress.
Источник зловония ищут специалисты департамента экологии и Атырауского филиала РГП "Казгидромет", сообщает источник.
Сейчас мы смотрим все станции, результаты будут сообщены дополнительно", - проинформировали в ведомстве.
Специалисты департамента экологии тоже проведут контроль качества атмосферного воздуха. Результаты они обещали опубликовать позже.
Атыраусцы регулярно жалуются на сильный и неприятный запах в городе.
Последнее десятилетие в теплое и жаркое время года, особенно ранним утром, в Атырау стабильно стоит удушливый запах сероводорода. Мы вынуждены постоянно закрывать окна и дышать кондиционированным воздухом. Дома постоянно работают воздухоочистители. О каком качестве жизни можно говорить? Мой демарш в департамент экологии был связан с необходимостью, наконец, определить и назвать источник выбросов, а со стороны государства я требую принять меры, чтобы избавить жителей города от этого экологического геноцида", - сообщила изданию "Ак Жайык" жительница города Лаура Сулейменова.
Тогда замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев рассказал, что город накрывают испарения из отстойника "Квадрат".
Как раньше писал "Ак Жайык", 500 гектаров "Квадрата" ежедневно принимают кубометры нечистот с городского правобережья. Когда там проводят очистку, город накрывает волна отвратительного запаха. Акимат Атырау уже обещал провести масштабную реконструкцию канализационных сетей.
На "борьбу" с "Квадратом" из республиканского бюджета было выделено около 3 миллиардов тенге", - сообщает источник.