На юге Казахстана прошла ежегодная экологическая акция Birge - taza Qazaqstan  

За время акции собрано свыше 2,5 тысячи тонн отходов. Собранный мусор был отсортирован

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в рамках праздника Наурыз в южных регионах Казахстана проведена ежегодная экологическая акция Birge - taza Qazaqstan, - В текущем году в рамках праздника Наурыз в южных регионах Казахстана проведена ежегодная экологическая акция Birge - taza Qazaqstan, сообщает пресс-служба Минэкологии.





Акция была инициирована по поручению главы государства для улучшения экологической обстановки и проводится ежегодно с 2019 года.





В мероприятии участвовало более 135 тысяч человек. Из них более 12 тысячи волонтеров, свыше 47 тысяч представителей государственных органов, 65 тысяч сотрудников предприятий, общественных организаций и населения.





С учетом климатических условий мероприятие проходило в шести регионах Казахстана, среди которых Жамбылская, Алматинская, Кызылординская и Туркестанская области, города Шымкент и Алматы.





Участники акции навели порядок в рекреационных зонах, очистили придворные объекты, улицы и парки. Провели озеленение местности, высадили цветы и деревья.





За время акции собрано свыше 2,5 тысячи тонн отходов. Собранный мусор был отсортирован, на переработку передано 337 тонн стекла, 97 тонн пластика, 67 тонн резины, 49 тонн бумаги и картона и 130 тонн металла.



