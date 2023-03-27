26.03.2023, 10:31 9036
На юге Казахстана прошла ежегодная экологическая акция Birge - taza Qazaqstan
За время акции собрано свыше 2,5 тысячи тонн отходов. Собранный мусор был отсортирован
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в рамках праздника Наурыз в южных регионах Казахстана проведена ежегодная экологическая акция Birge - taza Qazaqstan, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Акция была инициирована по поручению главы государства для улучшения экологической обстановки и проводится ежегодно с 2019 года.
В мероприятии участвовало более 135 тысяч человек. Из них более 12 тысячи волонтеров, свыше 47 тысяч представителей государственных органов, 65 тысяч сотрудников предприятий, общественных организаций и населения.
С учетом климатических условий мероприятие проходило в шести регионах Казахстана, среди которых Жамбылская, Алматинская, Кызылординская и Туркестанская области, города Шымкент и Алматы.
Участники акции навели порядок в рекреационных зонах, очистили придворные объекты, улицы и парки. Провели озеленение местности, высадили цветы и деревья.
За время акции собрано свыше 2,5 тысячи тонн отходов. Собранный мусор был отсортирован, на переработку передано 337 тонн стекла, 97 тонн пластика, 67 тонн резины, 49 тонн бумаги и картона и 130 тонн металла.
Напомним, в нацпарке Бурабай собрали три тонны мусора. Сотрудники ГНПП очищают озера от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушел под воду после таяния льда.
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26.03.2023, 10:15 9751
В нацпарке Бурабай собрали три тонны мусора
Фото: udp-rk.kz
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Кокшетау. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 3 тонн мусора собрали за зимний период с акватории озер Щучинско-Боровской курортной зоны инспекторы Государственного национального природного парка Бурабай, сообщает пресс-служба парка.
В рамках акции "Чистый лед" сотрудники ГНПП очищают озера от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушел под воду после таяния льда. Заодно проводят профилактические беседы с отдыхающими.
Последняя масштабная акция по очистке ледового покрытия озер Боровое, Щучье и Малое Чебачье в уходящем зимнем сезоне была проведена 24 марта. В ней приняли участие 45 человек инспекторского состава Боровского, Акылбайского, Бармашинского лесничеств, а также рыбаки-любители. С ледового покрова было собрано и вывезено более 35 кг различных бытовых отходов.
Кстати, в зоне природоохранной ответственности коллектива ГНПП расположены 23 озера. Ледовое покрытие пяти самых крупных из них - озер Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачье, и Катарколь превышает 10,5 тысячи га.
Ихтиофауна озер нацпарка перезимовала в этом году в целом нормально. За исключением озер Жукей и Катарколь, где наблюдалось снижение уровня растворенного в воде кислорода и понадобилось проведение аэрационных мероприятий. Бурить лунки, чтобы насытить кислородом воду, инспекторам нацпарка за зиму пришлось 12 раз. В данный момент обстановка на озерах стабильная. С приближением весны внимание инспекторов перенесено на охрану мест массового нереста рыбы, гнездования водоплавающих и околоводных птиц. Акция "Чистый лед" стала уже ежегодной традицией, где участвуют рыбаки-любители, отдыхающие, местные жители. Тем самым мы призываем всех к чистоте окружающей среды!" - рассказал инженер ихтиолог Максим Пак.
Ранее сообщалось, что на территории Акылбайского лесничества государственного национального природного парка Бурабай выявлен факт незаконной порубки древесины. Факт незаконной порубки расследуют акмолинские полицейские. По данным полиции, ущерб составляет 700 тысяч тенге.
Ущелье Кок-лай-сай возле Алматы регулярно заваливают мусором и отходами из ближайших садоводческих товариществ "Кок-Лай-Сай", "Весна" и "Эдельвейс".
В Астане сотрудниками районных акиматов и природоохранной полиции выявлены несанкционированные места для вывоза мусора, которые организовывают различные предприятия и сами жители города. В текущем году за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге. В числе нарушителей также 15 строительных компаний.
18.03.2023, 13:00 51976
В департаменте экологии прокомментировали информацию о свалке технической серы на берегу Иртыша
Фото: Instagram/ecodep_pavlodar
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Павлодар. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в водоохранной зоне реки Иртыш обнаружена свалка технической серы. В департаменте экологии по Павлодарской области прокомментировали данную информацию.
Специалистами отдела Государственного экологического контроля и отдела лабораторно-аналитического контроля совместно представителями местной полицейской службы Павлодара оперативно был осуществлен выезд на указанное место. В результате выезда установлено, что местонахождение размещения биг-бегов находится в районе железнодорожного моста в северной части города (Химгородок) на территории станции ПЧ-32 АО НК "КТЖ". При визуальном осмотре выявлено, что содержимым в биг-бегах с надписью "сера техническая комовая" является кварцевый песок. Также наименование содержания инертного материала (кварцевый песок) в таре подтвердил представитель станции", - говорится в сообщении департамента.
Сообщается, что для контрольной идентификации инертного материала лабораторией департамента отобраны пробы содержимого мешков.
Ранее сообщалось, что павлодарский эколог в ходе мониторинга обнаружил свалку технической серы в водоохранной полосе. Видео с кадрами свалки было размещено в телеграм-канале kerek.pv.
Напомним, в середине декабря премьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.
Кроме того, он отметил необходимость стимулировать переработку всех видов отходов, ускорить разработку типовых проектов полигонов для населенных пунктов с численностью от 5000 до 10 000 человек, а также предусмотреть норму по обороту строительных отходов в рамках нового градостроительного кодекса.
17.03.2023, 16:20 61141
Павлодарский эколог обнаружил свалку технической серы на берегу Иртыша
Фото: Прокуратура Алматинской области
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Павлодар. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Независимый павлодарский эколог в ходе мониторинга обнаружил свалку технической серы в водоохранной полосе.
Видео с кадрами свалки было размещено в телеграм-канале kerek.pv.
Вот эта свалка называется "техническая сера". Она очень опасна, ядовита. И прямо на берегу сейчас с талыми водами в реку Иртыш, поэтому обращаюсь в природоохранную прокуратуру, департамент экологии. Срочно надо найти хозяев, наказать их и вот эту свалку ликвидировать. Так как она является прямой угрозой жизни и здоровью населения", - заявил эколог.
Напомним, в середине декабря премьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам ликвидировать все стихийные свалки.
Он поручил акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.
Кроме того, он отметил необходимость стимулировать переработку всех видов отходов, ускорить разработку типовых проектов полигонов для населенных пунктов с численностью от 5000 до 10 000 человек, а также предусмотреть норму по обороту строительных отходов в рамках нового градостроительного кодекса.
17.03.2023, 15:34 62046
Ущелье Кок-лай-сай возле Алматы заваливают мусором
Свалка образуется жителями садоводческих товариществ
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ущелье Кок-лай-сай возле Алматы регулярно заваливают мусором и отходами из ближайших садоводческих товариществ "Кок-Лай-Сай", "Весна" и "Эдельвейс".
Только недавно там убрали мусор и провели санитарную очистку, сообщает TengriTravel со ссылкой на акимат Райымбекского сельского округа.
В акимате также назвали тех, кто, по их мнению, загрязняет природу.
Аппаратом акима неоднократно проводились и организовывались работы по санитарной очистке территории вдоль дороги. Данная свалка скапливается за счет сброса ТБО (мусора) жителями садоводческих товариществ. Так как в садоводческих товариществах не предусмотрена компания, занимающаяся вывозом ТБО, по причине невозможности проезда грузового транспорта. По сей день проживающие и проезжающие по этой дороге жители нескольких садоводческих товариществ в этой местности продолжают выбрасывать мусор", - заявили в сельском акимате.
В ведомстве сообщили, что садоводческое товарищество "Кок-Лай-Сай" находится в горной местности выше по улице Таусамалы села Кыргауылды, которая не входит в черту населенного пункта и является дорогой областного значения.
Ранее в социальных сетях появилось видео заваленного мусором ущелья.
Ущелье Кок-лай-сай, начало. Вот смотрите. Природоохранная зона, заповедник. Вот в каком оно все состоянии. Вот самая красота. Природоохранная зона, везде помойка. Просто страшно, ужас. Одно из красивейших ущелий в нашем городе, в Алматы. Просто помойка, мусор разлетается на километры. Прошу принять меры, акимат", - рассказал мужчина на видеозаписи.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. Помимо подснежников на грани исчезновения крокусы и ирисы. Также в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады. Ущерб от вырубки превысил 3,6 млн тенге.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
Аким города Ерболат Досаев подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
В начале марта депутат Айжан Скакова обратилась с запросом на имя премьер-министра РК, в котором предложила запретить строительство вблизи рек и озер.
17.03.2023, 10:07 64881
Сотни многолетних деревьев пошли под снос для возведения очередного ЖК в Алматы
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Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Казахфильм застройщики снесли сотни многолетних деревьев для строительства жилого комплекса. По словам местных жителей, вырубка была незаконной.
Они сделали вырубку, получается, без разрешающих документов. Мы это обнаружили через несколько месяцев. Кое-как заставили сделать небольшую высадку компенсационную на территории нашего ЖК. В знак ущерба", - рассказала жительница города Елена Тесленко.
Но уже в процессе стройки, по словам жильцов, и эти деревья буквально попали "под замес". Момент, когда рабочие заливали стволы цементом, очевидцы засняли на видео, сообщает телеканал Almaty.tv.
Изначально был предложен вариант живой изгороди. На что многие жители ЖК жаловались, что мусор и листва в осенний период будут засорять их территорию. Поэтому они против", - сказал представитель строительной компании Бахытжан Сабраев.
Позднее стороны все же пришли к компромиссу - установить забор. Правда, на этом претензии к застройщику не закончились.
Они начали строить здание не 12 метров, а 22. То есть, как вы знаете, выше Аль-Фараби ограничение есть из-за ветра и санации для всего города", - отметила Елена Тесленко.
Со своей жалобой жильцы обратились в суд. Но процесс проиграли. Экспертиза строительство здания выше нормы признала допустимым. Однако привлеченные к делу экологи выявили нарушения.
По данному адресу заявление не поступало. Соответственно, разрешение не выдавалось. Но чтобы в дальнейшем принять меры, мы отправили письмо в ДП города Алматы. Сейчас ничего не можем сказать. Но, на глаз, повреждение зеленых насаждений есть", - сказал главный специалист отдела управления экологии и окружающей среды Нурлан Сейтбеков.
Если эти нарушения подтвердит экспертиза, компания будет обязана компенсировать высадку саженцев в ближайшие полгода. Соотношение в таком случае - 1 к 50. То есть за каждое поврежденное дерево - 50 новых. Тем временем собственную проверку пообещали провести и в Антикоррупционной службе.
Сейчас мы взяли все эти материалы. И соответствующие уполномоченные органы будут в законном порядке изучать все эти материалы и примут меры", - сообщила член общественного совета Агентства по противодействию коррупции РК Айнур Сабитова.
Сам же застройщик заверил, что проект прошел проверки по всем фронтам. В компании объект приостанавливать не намерены.
Напомним, в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. В микрорайоне Нурлытау без разрешения вырубили 63 плодовых дерева, ущерб превысил 3,6 млн тенге. На Каменском плато в Алматы застройщик незаконно вырубил яблоневые сады.
16.03.2023, 16:12 71936
Акиматы будут проводить общественные слушания перед принятием решения о застройке зеленых территорий
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов утвердило типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов.
В документе прописаны правила озеленения городских территорий, строительства объектов, дорожных и иных работ в зоне зеленых насаждений и т.д.
Принятие уполномоченным органом решений о застройке или реконструкции территорий, занятых зелеными насаждениями, в том числе парков, скверов, бульваров, санитарно-защитных зон организаций и иных промышленных объектов, осуществляется с обязательным проведением общественных слушаний", - говорится в документе.
При проектировании и строительстве объектов предусматривается озеленение территории предоставленного под строительство объекта с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений на территории предполагаемого к строительно-монтажным работам участка.
Также в правилах прописаны меры по содержанию и защите зеленых насаждений. В них входят обязательное рыхление почвы, стрижка живой изгороди, прополка сорняков, полив на протяжении всего вегетационного периода, а в жаркое и засушливое время года - с большей частотой, внесение удобрений, борьба с вредителями и другие необходимые меры.
Содержание и защита зеленых насаждений осуществляется:
- на землях общего пользования - уполномоченным органом;
- в парках и скверах возлагается на собственников или на уполномоченное собственником лицо;
- на территории промышленных предприятий и других объектах собственности, а также на отведенной и закрепленной территории - возлагается на собственников или пользователей этих объектов;
- на территориях, отведенных под строительно-монтажные работы, - возлагается на заказчика.
Вырубка деревьев разрешена в случаях:
• осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией;
• обслуживания объектов инженерного благоустройства, при реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций;
• ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерного благоустройства и инженерных сетей;
• благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений;
• санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности здоровью и жизни людей, а также влекущих ущерб имуществу физическому и юридическому лицу;
• произрастаний деревьев и кустарников на землях общего пользования.
При этом указывается, что вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа в соответствии с разрешительными процедурами.
Уполномоченный орган не выдает разрешение на вырубку зеленых насаждений, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
Правила также предусматривают порядок посадки, пересадки и компенсационной посадки деревьев.
Ранее сообщалось, что в Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья.
В горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады.
В Караганде сорок деревьев варварски вырвали на месте будущей стройки.
15.03.2023, 10:21 82726
Строительные компании оштрафованы за организацию стихийных свалок под Астаной
За загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане сотрудниками районных акиматов и природоохранной полиции выявлены несанкционированные места для вывоза мусора, которые организовывают различные предприятия и сами жители города, сообщает пресс-служба столичного акимата.
В текущем году за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге. В числе нарушителей также 15 строительных компаний, рассказали в пресс-службе ведомства.
В прошлом году было ликвидировано почти 300 мест стихийных свалок. Вывезено более 35 тысяч тонн мусора. К примеру, в районе Есиль - 312 мест, в районе Алматы - 105 мест, в Байконыре - 90 мест, в Сарыарке - 44", - уточнили в акимате.
Акиматом совместно с природоохранной полицией, департаментом экологии города Астаны, единым контакт-центром І KOMEK 109 усилен контроль за вывозом и утилизацией мусора также посредством городских камер видеонаблюдения "Сергек".
В целях создания инфраструктуры по управлению строительными отходами и снижению объема образования стихийных свалок акиматом построена и запущена площадка для складирования и переработки строительных отходов "Северная гряда". На площадке установлен дробильный комплекс мощностью 196 000 кубометров в год, предназначенный для переработки строительных отходов (асфальт, кирпич, бетон и др.).
Напомним, застройщиков Астаны оштрафовали за нарушения правил безопасности.
14.03.2023, 20:35 82316
Мусорный полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место
Фото: центр общественных коммуникаций региона
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Актау. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Место хранения твердых бытовых отходов по требованию жителей Тупкараганского района области перенесли на новое место - в 4,5 км от Форт-Шевченко, сообщает "Лада".
На сегодняшний день на старый полигон прекращается сброс твердых бытовых отходов, а мусор доставляется на новый полигон. В районном акимате добавили, что новый полигон находится примерно в 4,5 км в северном направлении города Форт-Шевченко. На старом полигоне ведутся рекультивационные работы.
Ранее сообщалось, что в мусорную свалку превращается поселок Кемертоган в Алматинской области. Горы отходов соседствуют с жилыми домами.
В Казахстане уровень переработки и утилизации отходов все еще достаточно невысок. Так, в 2021 году объем образованных в РК твердых бытовых отходов (ТБО) составил 4,2 млн тонн - на 7,4% меньше, чем годом ранее, а доля переработки и вторичного использования ТБО достигла лишь 23,4%. При этом доля переработки растет из года в год: в 2020 году показатель составлял 19,1%, в 2019-м - 14,9%, в 2018-м - 11,5%, а в 2015-м - и вовсе всего 1,8%. Что касается коммунальных отходов, то их объем, наоборот, вырос на 13,6% за год, до 4 млн тонн. При этом доля переработки и утилизации коммунальных отходов уменьшилась с 20,5% в 2020 году до 13,6% в 2021-м. Впрочем, до 2020 года она составляла менее 13%.
Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова отметила, что проблемы, связанные с отходами, входят в тройку главных экологических проблем в Казахстане.
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