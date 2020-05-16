Новый Экологический кодекс усилит ответственность промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Нормы нового Экологического кодекса предусматривают усиление ответственности промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды, сообщил в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов, передает Kazakhstan Today.

Как отметил А. Примкулов, предприятия, которые, несмотря на значительные расходы, уже внедряют наилучшие доступные технологии, будут освобождены от экологических платежей и соответственно к ним не будут применяться возрастающие суммы экологической платы, а сэкономленные средства данные предприятия смогут потратить на модернизацию.

В проекте Экологического кодекса нет норм, которые бы требовали закрытие предприятий за отказ от внедрения НДТ, только поэтапное повышение ставок", - уточнил вице-министр.

Он отдельно остановился на вопросах расходования средств, поступающих в бюджет за эмиссию от предприятий . Новый проект кодекса предусматривает норму, согласно которой все средства, поступающие за эмиссию, будут направляться на улучшение экологической ситуации в регионах, в том числе на озеленение населенных пунктов; обустройство парков; строительство и ремонт канализационно-очистных сооружений; приведение в соответствие полигонов для твердых бытовых отходов; борьбу со стихийными свалками и так далее. Также на эти цели с 2025 года будут направляться экологические платежи от тех промышленных предприятий, которые не станут внедрять наилучшие доступные технологии.

Вице-министр обратил на внедрение автоматизированных систем мониторинга источников выбросов в режиме реального времени. Норма, регулирующая данные процедуры, по его словам, станет обязательной в проекте нового экологического кодекса.

Внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов - это не прихоть, а вопрос обеспечения достоверными данными общественности и сокращения количества проверок бизнеса", - отметил А. Примкулов.

Он подчеркнул, что проект нового Экологического кодекса направлен на изменение экологического сознания граждан, обеспечение их участия в решении вопросов охраны окружающей среды, а также развитии и продвижении важных экологических инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения.

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