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Новый опреснительный завод запустили в Мангистауской области

07.07.2022, 15:56 2641
Фото: gov.kz
АКТАУ. 7 ИЮЛЯ - Предприятие по опреснению пластовой воды, выходящей вместе с нефтью, запустили в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С технологическими процессами завода главу области Нурлана Ногаева ознакомили представители АО "Каражанбасмунай". 
 
По их словам, в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева о решении дефицита питьевой воды в Мангистауской области, планируется поэтапно до 2025 года реализовать 9 проектов мощностью 286 тысяч кубометров воды. Один из первых проектов на месторождении "Каражанбас" - опреснительный завод пластовой воды, мощностью 17 тысяч кубометров воды в сутки - успешно внедряется в тестовом режиме.
 

До настоящего времени предприятие получало воду из водовода "Астрахань - Мангишлак". Теперь высвобожденные после полного запуска завода 10 тысяч кубометров воды будут направлены на нужды населения. 7,5 тысячи кубометров в сутки - в Жанаозен, 1,5 тысячи кубометров - в Бейнеуский район, 1 тысяча кубометров - в село Жетибай, остальные 500 кубометров воды - в населенные пункты Мангистауского района", - сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев.

 
Произведенная заводом вода будет использоваться на месторождении в технических целях, что позволит снизить зависимость месторождения от потребления волжской воды и направить ее объем на нужды населения Мангистауской области. Очистка пластовой воды на нефтяном месторождении также оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду.
 
Ранее сообщалось, что из-за обмеления Каспия жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой.
 

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Ученые обнаружили гигантскую озоновую дыру над тропиками

06.07.2022, 17:22 6171
ОНТАРИО. 6 ИЮЛЯ - Канадские ученые заявляют об огромной озоновой дыре над всеми тропическими регионами. Ее размеры в семь раз превышают известную дыру над Антарктикой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам профессора из университета Ватерлоо в Онтарио Цин-Бин Лу, открытая озоновая дыра существует уже более 30 лет и в отличие от антарктической озоновой дыры, которая появляется только в весенний сезон, тропическая озоновая дыра появляется во все времена года с 1980-х годов, и ее площадь примерно в семь раз больше, сообщает Ferra.ru.
 

Это может вызвать увеличение уровня ультрафиолетового излучения на Земле и связанных с этим рисков рака кожи и катаракт, а также других негативных последствий для здоровья и экосистем в тропических регионах", - заявил Лу.

 
По его информации, предварительные отчеты показывают, что уровни истощения озонового слоя над экваториальными регионами уже угрожают большому населению тропических регионов.
 

В ЗКО создали природный резерват и заказник для сайгаков

05.07.2022, 12:42 10591
В ЗКО создали природный резерват и заказник для сайгаков
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 5 ИЮЛЯ - Чтобы минимизировать причиняемый сайгаками ущерб сельскому хозяйству, а также в целях сохранения мест обитания уральской популяции сайгаков в Западно-Казахстанской области созданы государственный природный резерват "Бокейорда" и Ащиозекский государственный природный заказник. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Площадь Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения составляет 314 504,1 гектара, площадь государственного природного резервата "Бокейорда" - 343 040,1 гектара. Вышеуказанные особо охраняемые природные территории располагаются на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов Западно-Казахстанской области", - сообщили в ведомстве.

 
По данным комитета, на территории Казахстана обитает более 90% мировой популяции сайгаков, это бетпакдалинская, уральская и устюртская популяции. Особое внимание заслуживает Западно-Казахстанская область, где численность сайгаков по учетным данным составила 801 тысячу особей, что привело к усилению конкуренции сайгаков с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои. Также имеются многочисленные факты потравы сельскохозяйственных культур.
 
Также подписано соглашение между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, АСБК (Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия) и Королевским обществом защиты птиц (RSPB) Великобритании. В рамках данного соглашения будет оказана финансовая поддержка и научное сопровождение деятельности резервата.
 
Как сообщалось ранее, эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги.
 

Научно-техническую программу по оценке редких животных подготовили в Казахстане

04.07.2022, 10:23 15571
Научно-техническую программу по оценке редких животных подготовили в Казахстане
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В целях проведения оценки современного состояния популяций редких видов беспозвоночных и позвоночных подготовлена научно-техническая программа, об этом сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
НТП будет рассмотрена в рамках государственного программно-целевого финансирования с участием специализированных научных организаций Министерства науки и высшего образования, сообщил Скляр в ответе на депутатский запрос. 
 
Он сообщил, что в последующем при одобрении комиссией Высшего научно-технического совета в рамках программы целевого финансирования будут предусмотрены средства на исследования, ревизии и обновление Красной книги Республики Казахстан.
 
При этом, отметил Скляр, НТП также предусматривается создание электронной базы данных по редким и исчезающим видам животных и разработка публичного веб-портала по Красной книге Республики Казахстан на основе вышеуказанных данных. В целях реализации указанных мероприятий планируется внесение соответствующих изменений в действующее законодательство по вопросам развития охотничьей отрасли и сохранения животного мира.
 

За 2021 год в атмосферу Казахстана было выброшено 2,4 млн тонн загрязняющих веществ

04.07.2022, 09:36 16141
За 2021 год в атмосферу Казахстана было выброшено 2,4 млн тонн загрязняющих веществ
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - В Казахстане объем загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников загрязнения, в 2021 году составил 34,3 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем в 2020 году. Из них было уловлено и обезврежено 31,9 млн тонн, или 93% от общего количества. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2021 году составил 2,4 млн тонн, что на 1,4% меньше по сравнению с 2020 годом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Energyprom.kz, более половины всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу пришлись лишь на Павлодарскую и Карагандинскую области: 736,2 тысячи и 569,7 тысячи тонн соответственно. Значительные объемы выбросов также зафиксированы в Атырауской (160,3 тысячи тонн), Костанайской (137,9 тысячи тонн), Актюбинской (137,4 тысячи тонн) и Восточно-Казахстанской (128,1 тысячи тонн) областях.
 
Из 2,4 млн тонн выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 2,1 млн тонн пришлись лишь на промышленную сферу. За наибольший объем выбросов в атмосферный воздух ответственен сегмент тепло- и энергоснабжения - 945,2 тысячи тонн, на 0,1% больше по сравнению с 2020 годом. На обрабатывающую промышленность пришлось 728,1 тысячи тонн выбросов, на 6,5% меньше, чем в 2020 году, на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров - 356,6 тысячи тонн, рост за год - на 3,7%. На водоснабжение, а также сбор, обработку и удаление отходов пришлись лишь 47,8 тысячи тонн выбросов, на 4,3% больше, чем в 2020 году.
 
Кроме промсектора значительный объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ генерировали предприятия сферы транспорта и складирования - 114,4 тысячи тонн, на 7,9% больше, чем в 2020 году.
 
На долю газообразных и жидких загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, в 2021 году пришлось 79,6% выбросов, или 1,9 млн тонн. Среди них объем выбросов сернистого ангидрида составил 835,4 тысячи тонн, окиси углерода - 473,2 тысячи тонн, окиси азота - 322 тысячи тонн, углеводорода - 133,2 тысячи тонн, аммиака - 2,8 тысячи тонн, сероводорода - 2,1 тысячи тонн.
 
На твердые загрязняющие вещества пришлось 20,4% выбросов, или 491,7 тысячи тонн, а на летучие органические соединения - 6,1%, или 146,5 тысячи тонн.

Ранее в Минэкологии РК назвали города с наиболее загрязненным воздухом.
 

Из озера Сайран в Алматы спускают воду из-за кишечной палочки

02.07.2022, 15:57 22556
Из озера Сайран в Алматы спускают воду из-за кишечной палочки
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - В озере Сайран выявили превышение уровня нормы лактоположительных кишечных палочек. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Принято решение о спуске воды на водохранилище в полном объеме. Спуск воды займет около 2-3 дней, уточнили в ведомстве. 
 
Для определения источника загрязнения создана комиссия, куда входят санэпидемиологи, экологи, сотрудники полиции, ДЧС и представители районных акиматов.
 
Сейчас биологическая и химическая очистка дна водохранилища не требуется, отметили в ДСЭК. Сайран будет наполнен водой после выявления источника загрязнения и завершения работы комиссии.
 
Алматинцев и гостей города просят воздержаться от купания в ближайшие дни.

Напомним, в реке Большая Алматинка обнаружена сальмонелла редких групп.
 

Привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует WWF

01.07.2022, 16:12 26101
Привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует WWF
Фото: wwf.ru

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Всемирный фонд дикой природы вместе с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планирует завезти первых тигров в страну в течение ближайших пяти лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Это часть масштабной программы по реинтродукции тигра в Казахстан - вид исчез здесь больше 70 лет назад, и сейчас Всемирный фонд дикой природы с партнерами занимается его восстановлением", - сообщает пресс-служба фонда.

Привезти и выпустить первых тигров на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш" планируется в ближайшие пять лет.

"Сейчас территорию готовят к приезду тигра, и к 2025 году эта работа будет завершена. В ближайшие три года необходимо увеличить количество копытных животных в районе будущего выпуска, чтобы обеспечить кормовую базу для хищника", - заявили в фонде.

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У погибших в резервате "Акжайык" краснокнижных чаек выявили птичий грипп АН5

29.06.2022, 19:51 36696
У погибших в резервате "Акжайык" краснокнижных чаек выявили птичий грипп АН5
Фото: gov.kz
АТЫРАУ. 29 ИЮНЯ - На территории двух искусственных островов месторождения Кашаган выявлены факты массовой гибели птиц - чаек (черно-пестрой породы) в количестве 2750 штук, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с этим Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана комиссия по установлению причин гибели птиц, организован выезд на указанную территорию, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, трупов птиц с целью установления причин гибели птиц, сообщает пресс-служба Минэкологии.
 
Результаты исследования Национального референтного центра по ветеринарии показали положительный результат на птичий грипп АН5.
 
В настоящее время на территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц.
 
Ранее сообщалось, что в Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.
 

Принять меры по спасению Урала и экосистемы Каспия предложил Токаев

29.06.2022, 18:29 37166
Принять меры по спасению Урала и экосистемы Каспия предложил Токаев
Фото: кадр из видео
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений сотрудничества прикаспийских государств, заявил на саммите в Ашхабаде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам", - заявил президент.

 
По его мнению, все прикаспийские государства обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению реки Жайык (Урал), иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. 
 

Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал", - подчеркнул Токаев.

 
Он также упомянул о бедственном положении каспийских тюленей. 
 

Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень - эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", - отметил президент. 

 
Он также обратил внимание участников саммита на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море.
 

К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых. Для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями наши эксперты работают над проектом соответствующего протокола", - сообщил Токаев. 

 
Он напомнил, что основные положения по вопросам защиты морской среды Каспия закреплены в Тегеранской конвенции от 2003 года.
 

С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания секретариата все еще не решается. Его функции до сих пор осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве", - отметил Токаев. 

 
По мнению главы Казахстана, секретариат в качестве полноценной международной организации должен располагаться в одной из прибрежных стран. 
 
Также, по словам Токаева, полезно сформировать своего рода консорциум аналитических структур "Каспийской пятерки", тем более что подобное взаимодействие успешно ведется на двустороннем уровне. 

Ранее сообщалось, что Минэкологии РК намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия.
 

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