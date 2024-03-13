12.03.2024, 14:15 5156
Нысанбаев ответил, есть ли смысл в сортировке мусора в Казахстане
Министр отметил нехватку контейнеров для раздельного мусора
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев рассказал, нужно ли сортировать мусор казахстанцам.
Журналисты спросили министра экологии, так ли важно тратить время и энергию на сортировку мусора, если отходы все равно перемешиваются при транспортировке или на свалках.
На самом деле сама идея раздельного мусора здесь сводится на нет. Конечно, это затратно, потому что если из одного контейнера брать, вывозить мусор и уже сортировать его на месте, то требуется одна единица транспорта. Однако если по фракциям - потребуется больше техники", - прокомментировал Нысанбаев.
В ходе заседания правительства Ерлан Нысанбаев говорил о дефиците контейнеров для раздельного сбора мусора. Он отметил, что сейчас акиматы активно занимаются вопросом решения проблемы дефицита контейнеров для раздельного мусора, так как это напрямую связано с местным бюджетом. Поэтому глава ведомства прогнозирует, что в ближайшие три года проблема с контейнерами все же решится.
В любом случае мы к этому придем. К примеру, сегодня готовы стимулировать те компании, которые хотят заниматься раздельным сбором мусора", - добавил он.
Сам же министр признался, что до его назначения в кабмине разделением мусора он не занимался. Однако призвал каждого гражданина учиться сортировать мусор.
Я вам обещаю, в этом году в пилотном режиме мы будем этим заниматься. Нам надо к этому прийти", - подчеркнул Нысанбаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят свыше 30 новых заводов по переработке ТБО.
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12.03.2024, 13:59 5701
Вице-министр о крупнейшей утечке газа на Каратуруне: Выброса чистого метана в атмосферу не было
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Актау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выброса чистого метана в атмосферу на месторождении "Каратурун Южный" фактически не было, заявил вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жомарт Алиев.
Да, действительно была авария на месторождении. Но хочу отметить, что чистого метана как такового выброса в атмосферу не было. Потому что метан сам по себе является очень ядовитым газом и во всем мире запрещено при аварийной ситуации его даже поджигать", - прокомментировал представитель Минэкологии.
Как объяснил спикер, когда случилась авария, струя нефтяного газа была подожжена, это предусмотрено техникой безопасности практически во всем мире. В результате были определены продукты сжигания этой газовой смеси.
Были превышения отдельных видов загрязняющих веществ. На сегодня внеплановые проверки по этой скважине были завершены, была применена штрафная санкция в размере 500 млн тенге", - добавил вице-министр.
Напомним, пожар на месторождении Каратурун начался 9 июня прошлого года. В качестве причин пожара Комитетом промышленной безопасности были выделены недоработки недропользователя и сервисных организаций. По оценкам экспертов, авария оценивалась наивысшим уровнем сложности. Для ликвидации пожара специалистами было произведено бурение аварийных скважин с последующей закачкой раствора глушения.
25 декабря 2023 года горение на скважине было потушено.
Между тем ВВС сообщало об исследованиях международных экспертов, согласно которым утечка метана составила 127 тысяч тонн. Они сопоставили эти объемы с выхлопами более чем 717 тысяч бензиновых автомобилей за год.
Сотрудники политехнического университета Валенсии назвали данную утечку газа второй по величине после взрывов на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года. Тогда утечка метана в атмосферу достигла 230 тысяч тонн.
12.03.2024, 13:10 6411
Массовая гибель лебедей в Мангистау: сливавший нечистоты в озеро отель оштрафуют более чем на 300 млн тенге
Фото: Lada.kz
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Актау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Основной причиной массовой гибели лебедей в Мангистауской области стал птичий грипп, рассказал министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве.
Мы уже не раз говорили об этом. Основной причиной послужила болезнь "птичий грипп", о чем было официально оглашено центром по ветеринарии", - заявил глава Минэкологии.
По его словам, в результате исследования взятых проб и биологических материалов был выявлен птичий грипп. Он отметил, что данное заболевание характерно только для лебедей-шипунов.
Вероятность передачи этого заболевания человеку очень низка", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что в связи с массовой гибелью лебедей в Мангистау в отношении Aktau Tourism Ltd были возбуждены административные дела. По результатам проверки отеля Rixos Aktau было установлено, что со стороны отеля не соблюдались требования экологического законодательства.
По поводу сброса сточных вод. Здесь была проведена внеплановая проверка. Определен ущерб, если я не ошибаюсь, более 300 млн тенге. Компанией полностью произведен демонтаж сточной трубы, которая как бы позволяла им сливать воду в водоем", - прокомментировал Нысанбаев.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека. 9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos.
На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы. Выяснилось, что отель Rixos World Water Aktau сливал сточные воды в озеро Караколь с разрешения властей. Против отеля были возбуждены административные дела.
12.03.2024, 11:40 7266
В Казахстане запустят свыше 30 новых заводов по переработке ТБО
Фото: gov.kz
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в ходе заседания правительства сообщил, что в Казахстане запустят 37 новых заводов по переработке твердых бытовых, передает корреспондент агентства.
Проработаны 45 проектов, из них строительство 37 новых и модернизация 8 действующих заводов общей мощностью более 1,2 млн тонн в год на сумму 171,6 млрд тенге, из них 34,3 млрд тенге частных инвестиций. Реализация проектов позволит довести объем переработки до 1,5 млн тонн в год", - заявил министр.
Он также отметил, что с регионами Казахстана проработан 21 проект по строительству и модернизации сортировочных линий мощностью более 3 млн тонн в год на сумму более 49,2 млрд тенге, из них порядка 10 млрд тенге частных инвестиций.
Реализация проектов позволит довести мощность сортировочных линий с текущих 1,7 до 4,7 млн тонн и охватить города и крупные населенные пункты всех регионов страны. В Актюбинской, Атырауской и области Абай имеются не введенные в эксплуатацию сортировочные линии, общей мощностью более 300 тысяч тонн в год. Акиматам данных областей необходимо принять меры по вводу объектов в эксплуатацию", - сообщил Ерлан Нысанбаев.
По словам министра, в 2023 году в стране образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них отсортировано и переработано 1 млн тонн, остальной объем захоронен на полигонах ТБО.
Космический мониторинг только по 39 крупным населенным пунктам выявил в прошлом году 5533 несанкционированные свалки, что говорит о значительном превышении фактического объема отходов над учтенным. Морфологический состав коммунальных отходов состоит из порядка 70% полезных фракций, а именно 16% - пластика, 11% - отходов макулатуры, 9% - стекла, 37% - органических отходов, 27% - прочие", - добавил глава Минэкологии.
Стоит отметить, что во многих регионах республики до сих не удалось организовать эффективный сбор и вывоз, сортировку и переработку коммунальных отходов.
Также на свалках периодически происходят пожары. К примеру, в прошлом году сообщалось о пожаре на мусорном полигоне близ Актобе. Возгорания на свалках происходят регулярно с 2015 года. Также в Уральске несколько дней горел мусорный полигон. Площадь пожара составила 1 гектар.
По мнению экологов, при сгорании твердых бытовых отходов происходит выброс диоксинов - мощнейших канцерогенных ядов, которые накапливаются в организме человека и вызывают мутагенные изменения. Диоксины имеют свойство годами отравлять организм человека и животных, более того, они накапливаются по пищевым цепям. Канцерогенные вещества с тлеющей свалки воздействует на все живое в радиусе 24 километров.
09.03.2024, 10:59 22466
Жителей Алматы и Астаны предупредили о загрязненном воздухе
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 9 марта в четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает РГП "Казгидромет".
9 марта неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Алматы, Уральске и ночью в Астане", - предупредили синоптики.
Неблагоприятные метеорологические условия могут быть вызваны частыми штилями, сильными и мощными температурными инверсиями, препятствующими рассеиванию загрязняющих веществ, выбрасываемых в первую очередь автотранспортом и предприятиями. При наступлении НМУ происходит накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что неблагоприятно сказывается на состоянии атмосферы и здоровье людей.
Стоит отметить, что повышенное загрязнение воздуха наряду с хаотичной высотная застройкой, пробками на дорогах являются проблемами, которые на протяжении многих лет беспокоят жителей Алматы.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
03.03.2024, 10:28 55851
Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют сегодня синоптики
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют сегодня синоптики в пяти городах Казахстана.
03 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Риддер, Уральск, Актобе", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
Из-за штиля в атмосфере может быть повышенная концентрация таких токсичных веществ, как диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород.
К неблагоприятным метеоусловиям относятся штиль, слабый ветер или ветер неблагоприятного направления, туман и инверсия. Предприятия в этом случае обязаны изменить режим своей работы, чтобы количество выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ сократилось.
Также в ряде регионов Казахстана объявлены штормовые предупреждения. Синоптики прогнозируют метель, туман и усиление ветра.
Ранее сообщалось, что в рейтинге самых загрязненных стран Казахстан оказался на 30-м месте из 111. По данным Минэкологии РК, один из лидеров по вредным выбросам в атмосферу - Алматы.
02.03.2024, 17:06 63416
Снежного барса засняли на видео на склоне Шымбулака в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Instagram-профиле krispnews.kz появилось видео, на котором запечатлен снежный барс.
По словам автора ролика, хищника засняли ночью в районе горного курорта "Шымбулак". Барс забирался на склон горы.
Напомним, в декабре 2023 года Министерство экологии и природных ресурсов РК опровергло информацию о снижении численности снежных барсов в Казахстане. По подсчетам Института зоологии, количество снежных барсов в Казахстане на сегодняшний день составляет более 180 особей.
02.03.2024, 09:02 66636
В Минэкологии посчитали, в каких областях меньше всего леса
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расширенного заседания коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РК вице-министр Нуркен Шарбиев доложил о развитии лесного хозяйства и животного мира, сообщает пресс-служба ведомства.
По исполнению поручения главы государства по посадке 2 млрд деревьев на территории государственного лесного фонда было отмечено, что в 2023 году было высажено 340 млн штук сеянцев, что составляет 73% от годового плана.
Должная работа не проводилась Акмолинской (83%), Актюбинской (66%), Павлодарской (5%), Карагандинской (12%), Костанайской (45%), Кызылординской (82%) и Северо-Казахстанской (77%) областями, а также предприятиями "Семей орманы" (47%), ГНПП "Бурабай" (42%) и РГП "Жасыл аймак" (76%).
Основной причиной неисполнения плана 2023 года является недостижение плановых показателей 2021 года по сбору лесных семян и выращиванию посадочного материала вследствие недостаточного финансирования. Это в свою очередь повлияло на обеспечение посадочным материалом работ в 2023 году.
По этим же причинам под угрозой исполнение планов в этом году и следующем. Для выполнения лесопосадочных работ в 2024 и 2025 годах, с учетом неисполнения плана в 2023 году, требуется 712 млн штук сеянцев, без учета посева саксаула. Фактически лесхозами на своих питомниках будет получено максимально всего 242 млн штук сеянцев, или 34% от необходимого количества.
В октябре 2023 года сенатор Нурлан Бекенов в своем депутатском запросе назвал огромными потерями для бюджета неприживающиеся саженцы. Сенатор отметил, что приживаемость саженцев, высаживаемых по всей территории Казахстана, составляет 70%.
Для справки
Сегодня Казахстан относится к малолесным государствам. Общая площадь государственного лесного фонда республики составляет 30 млн гектаров и занимает всего 11% территории страны.
01.03.2024, 16:15 71766
В Казахстане 80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим нормам - Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Большинство мусорных полигонов в Казахстане не соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, заявил на заседании мажилиса министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Насынбаев.
В своем докладе глава ведомства привел цифры в сфере обращения с коммунальными отходами.
Из доклада министра следует, что из порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов в 2023 году переработано всего 24%, в 2022 году образовано около 4,3 млн тонн ТБО, переработано 25%.
По информации акиматов, в стране из 207 городов и районов раздельный сбор мусора на разных этапах внедрен в 130 населенных пунктах.
Количество полигонов ТБО, по данным за прошлый год, составило 3016, из них соответствуют экологическим и санитарным нормам - 624 (20,6%).
Наименьшая доля полигонов, соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, в Павлодарской - 5 (1,56% от общего количества полигонов 321), Северо-Казахстанской областях - 11 полигонов (2,4% из 450) и области Абай - 5 (2,9% из 170)", - отметил министр.
Соответствуют экологическим нормам, по данным Минэкологии, все имеющиеся полигоны в Астане, Шымкенте, а также в Туркестанской и Жамбылской областях.
В декабре прошлого года экс-премьер Алихан Смаилов заявил, что в ряде областей провалена работа по ликвидации стихийных свалок, и потребовал объявить строгий выговор заместителям акимов.
В феврале этого года Минэкологии предложило увеличить штраф за мусор в неположенном месте.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?