22.04.2023, 10:00 11096
Найденного в Алматинской области обессиленного ирбиса передали в зоопарк
У животного плохо функционировали задние лапы
Рассказать друзьям
Конаев. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель поселка Сарыбастау Райымбекского района Алматинской области обнаружил ослабленного снежного барса, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Республики Казахстан.
Мужчина нашел снежного барса во время выпаса скота 19 апреля. Животное было обессилено, наблюдались нарушения с двигательной функцией задних лап.
На место выехали инспекторы РГКП "ПО "Охотзоопром", УП Райымбекского района, инспектор природоохранной полиции, составлен акт.
20 апреля краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк.
Напомним, в Мангистауской области обнаружили мертвых фламинго. Предварительно причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтной электропередачи.
новости по теме
21.04.2023, 17:02 18006
В Мангистауской области обнаружили мертвых фламинго
Для выяснения причины гибели птиц проводятся лабораторные исследования
Фото: Instagram/qazfwc
Рассказать друзьям
Актау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области обнаружили мертвых фламинго. Специалисты выехали на место происшествия для выяснения причины гибели птиц.
В социальных сетях появилось видео, где говорится о гибели 4 фламинго у села Сам Бейнеуского района Мангистауской области. Для выяснения причин гибели птиц на место выехали работники районной ветеринарной станции, аким сельского округа, заместитель директора Самского КГУ по охране лесов и животного мира", - сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.
Отмечается, что территория Бейнеуского района находится на сезонном пути миграции птиц. В последнее время здесь зафиксированы неблагоприятные погодные условия (скорость ветра достигала 15-20 метров в секунду, произошла пыльная буря).
По предварительным данным, причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтной электропередачи. Работниками ветеринарной станции туши птиц были взяты для дальнейших лабораторных исследований и установления причин их гибели", - проинформировали в комитете.
19.04.2023, 16:21 29811
Мониторинг от Xiaomi поможет сохранить куланов в Казахстане
Фото: WWF_Xiaomi
Рассказать друзьям
Кызылорда. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Международная технологическая компания Xiaomi поддержала проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению реинтродуцированных куланов в Южном Прибалхашье. На часть особей животных будут установлены спутниковые ошейники, что позволит специалистам вести мониторинг их перемещения.
Сохранение природы в Казахстане - одна из важнейших задач на сегодня, ведь большая часть территории страны относится к "уязвимой". Связано это с изменением климата. Так, многие районы здесь страдают от отсутствия воды. Кроме того, в республике все еще развито браконьерство, которое наносит огромный ущерб ее фауне. Только общими усилиями можно обеспечить, чтобы будущие поколения видели в степях и горах стада диких животных, а не голую пустыню или скалы", - сказал директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.
Сообщается, что компания Xiaomi поддержала проект Всемирного фонда дикой природы по установке спутниковых ошейников на часть особей куланов. Данная возможность позволит специалистам государственного резервата "Иле-Балхаш" и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия обеспечить создание новой устойчивой популяции куланов в Казахстане.
С WWF мы сотрудничаем уже не первый год, и за это время нам удалось реализовать несколько проектов, которыми мы очень гордимся. Надеемся, что тот скромный вклад, который мы внесем в сохранение красоты природы Казахстана, останется в памяти жителей страны", - отметил глава подразделения Xiaomi в СНГ Юй Мань.
Благодаря этому проекту в течение двух лет специалисты государственного природного резервата "Иле-Балхаш" смогут вести мониторинг перемещения куланов. Это позволит не только собрать уникальные научные данные для разработки биологических обоснований следующих выпусков, в рамках реинтродукции в данном районе, но и обеспечит возможность охраны от браконьерства групп животных, находящихся на удалении от кордонов и стационаров резервата.
В настоящее время на трех особо охраняемых природных территориях Казахстана обитают крупные стада этих уникальных диких ослов. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 4000 особей куланов. Такая плотность считается рискованной, ведь куланы, как и другие животные, подвержены вспышкам инфекционных заболеваний, что потенциально может быть причиной их массовой смертности. Дабы уменьшить подобные риски, группировки необходимо расселять.
Несмотря на то что численность кулана в последние десятилетия увеличивается, животное все еще относится к категории "редких и находящихся под угрозой исчезновения" видов и занесено в Красную книгу Казахстана и Красный список Международного Союза охраны природы в категории Near Threatened (виды, близкие к уязвимому положению).
Сегодня при поддержке Xiaomi открывается новая страница сохранения краснокнижного кулана в Казахстане. Еще в конце 2022 года Программа развития ООН профинансировала перевозку около 50 животных из национального парка "Алтын-Эмель" в государственный природный резерват "Иле-Балхаш". Животные были размещены в построенном при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы временном вольере. Вольер - часть инфраструктуры, необходимой для создания новой популяции куланов в Южном Прибалхашье.
Уже в ближайшее время планируется выпуск куланов в дикую природу пустыни Сарыесик Атырау. Однако после выпуска необходима регулярная охрана и контроль за перемещением этих особей, ведь пустыня Сарыесик Атырау - это более 10 миллионов гектаров совершенно не занятых людьми территорий. Отсутствие выпаса и населенных пунктов в данной местности может привести к тому, что пустыня будет активно использоваться браконьерами для охоты. Поэтому мониторинг краснокнижных животных становится критически важной необходимостью.
Куланы - редкий вид животного, сочетающего в себе черты ослов и лошадей. Куланы, как правило, имеют крепкое телосложение и могут достигать огромных размеров. В начале XX века вид оказался под угрозой исчезновения, и куланы сохранились только в Туркменистане, а именно в заповеднике "Бадхыз".
В 1953 году были начаты активные работы по реинтродукции кулана в природу Казахстана. Десятки особей были привезены из заповедника "Бадхыз" в заповедник "Барсакельмес". Тогда на остров Барсакельмес завезли 12 голов кулана, которые быстро адаптировались и их общее число стало стабильно расти из года в год.
18.04.2023, 19:35 35121
Государства - члены ШОС объединяют усилия для охраны окружающей среды
Представители стран-участниц в своих выступлениях отмечали, что мир сталкивается с беспрецедентными угрозами для дикой природы
Фото: Минэкологии РК
Рассказать друзьям
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 апреля, министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова приняла участие в работе IV Совещания руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан), сообщает пресс-служба Минэкологии.
С июля 2023 года по июль 2024 года Казахстану передается от Индии председательство в ШОС. Повестка дня председательства будет направлена на совместные усилия государств-членов для решения задач экологической и энергетической повестки.
За 22 года работы Шанхайская организация сотрудничества стала влиятельным международным институтом. Казахстан уделяет важное значение развитию многостороннего взаимодействия в рамках ШОС. Сотрудничество между нашими странами основано на принципах взаимного доверия, прагматизма и соблюдения баланса интересов. Эти принципы создали прочный фундамент для решения вопросов обеспечения безопасности, развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного и экологического взаимодействия", - отметила министр в своем выступлении.
Представители стран-участниц в своих выступлениях отмечали, что мир сталкивается с беспрецедентными угрозами для дикой природы и необходимо принимать глобальные коллективные меры с учетом национальных условий, политики и приоритетов для устранения этих угроз. Также совместными усилиями предотвратить преступления против дикой природы, включая лесные пожары, незаконную торговлю охраняемыми видами дикой фауны и флоры.
Кроме того, были обсуждены вопросы борьбы с изменением климата на глобальном уровне.
Уверена, что сегодняшняя встреча станет хорошим импульсом для совершенствования деятельности ШОС в области охраны окружающей среды и реализации задач, поставленных перед нами главами наших стран", - отметила Сулейменова в завершение своего выступления.
Она пожелала всем участникам плодотворной работы и выразила надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
15.04.2023, 11:21 50471
Акция по защите сайгаков стартовала в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с сегодняшнего дня стартовала природоохранная акция "Сайгак". Она продлится до 15 мая.
В это время инспекторы усиленно выявляют и пресекают деятельность браконьеров. В этом году на страже сайгаков будут стоять 200 инспекторов. В ареалах обитания парнокопытных выставят блокпосты", - сообщает портал "Мой город".
По данным сайта, в прошлом году инспекторы выявили 38 фактов браконьерства на сайгаков, изъяли 125 туш и 12 308 рогов животных. Браконьеров не останавливает грозящее наказание - до 10 лет лишения свободы.
Также с 15 апреля начнется авиаучет сайгаков. По данным прошлого года, в Казахстане обитают 1,3 миллиона особей. Мораторий на их использование продлен до 2024 года", - сообщается в информации.
Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой.
Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.
Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги.
В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно.
Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге.
Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО.
Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
13.04.2023, 13:36 59451
В Алматинской области удалось заснять снежных барсов
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Конаев. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері" были замечены снежные барсы, сообщает пресс-служба парка.
Согласно последним данным, в нашей стране насчитывается около 140-180 особей снежных барсов. В 1978 году редкий хищник был занесен в Красную книгу Казахстана", - отметили в государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері".
Также в пресс-службе напомнили, что за незаконную охоту на краснокнижных животных предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее Комитет лесного хозяйства опубликовал видео снежных барсов в Алматинском заповеднике.
11.04.2023, 15:09 74861
Проект закона "Об аквакультуре" разработали в Казахстане
Принятие законопроекта позволит создать условия по повышению экспортного потенциала экономики страны
Рассказать друзьям
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработали проект закона "Об аквакультуре".
Основания для принятия проекта закона со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения президента Республики Казахстан, руководства правительства и/или другие обоснования необходимости его принятия", - сообщается в тексте документа.
Подчеркивается, что целью разработки и принятия проекта закона РК "Об аквакультуре" является необходимость создания нормативной правовой основы регулирования правоотношений, возникающих в процессе культивирования и искусственного выращивания рыб и водных гидробионтов для различных целей, включая зарыбление естественных водоемов в воспроизводственных целях, выращивания рыбопосадочного материала для товарного рыбоводства.
Для реализации поставленных целей необходимо осуществить формирование нормативной правовой базы развития и функционирования аквакультуры, устранить имеющиеся пробелы действующего законодательства, обеспечить необходимые условия для решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности и доступности граждан к высококолорийной белковой продукции в пределах норм потребления, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения", - отмечается в тексте.
Также сообщается, что принятие предлагаемой редакции закона Республики Казахстан "Об аквакультуре" позволит разработать и принять эффективные правовые механизмы, способствующие не только развитию аквакультуры, но и дальнейшему устойчивому экономическому развитию государства, а именно:
- возмещение пищевой рыбной продукции, получаемой от рыболовства в условиях снижения естественных рыбных ресурсов;
- снижение эксплуатационной нагрузки на популяции естественных водных объектов;
- развитие науки в области рыбного хозяйства, кадрового потенциала, престижа и роли в обществе специалистов рыбоводов;
- развитие и рост смежных производств, таких как производство кормов, кормовых добавок, рыбоводного инвентаря и оборудования;
- стимулирование внедрения современных мировых достижений и технологий и применение современных цифровых технологий;
- укрепление социальной сферы за счет увеличения рабочих мест;
- повышение устойчивости финансового положения хозяйствующих субъектов в отрасли рыбоводства, создание условий для дальнейшего привлечения инвестиций;
- улучшение снабжения населения продукцией из гидробионтов по доступным ценам, повышение среднедушевого потребления рыбной продукции в пределах научно обоснованных норм, обеспечение оздоровления населения и продовольственной безопасности страны;
- концептуальное обновление нормативной основы регулирования отношений между заинтересованными субъектами, возникающими в процессе реализации деятельности рыбоводства;
- правовое урегулирование отвода акваторий водных объектов и прибрежных земель для расширения и строительства новых рыбоводных хозяйств;
- создание реестра субъектов аквакультуры с содержанием сведений о действующих субъектах в данной области, осуществляемых ими видах деятельности, их филиалах.
Принятие законопроекта позволит создать условия по повышению экспортного потенциала экономики страны, сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов для их устойчивого использования в экономике в качестве источника доходов и обеспечения занятости населения путем реализации мероприятий для естественного и искусственного воспроизводства", - говорится в тексте.
Отмечается, что принятие законопроекта не влечет отрицательных социально-экономических последствий.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Казахстане введен запрет на вывоз сома и судака.
10.04.2023, 08:24 85636
В текущем году в Астане высадят миллион деревьев и кустарников
Фото: акимат Астаны
Рассказать друзьям
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в столице планируется высадить миллион зеленых насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев). Из них 500 тысяч будет высажено в городе, еще столько же - в зеленом поясе столицы. Об этом сообщили в акимате Астаны.
Отмечается, что предпочтение будет отдано лиственным деревьям.
На совещании по развитию столицы глава государства поручил за пять лет сделать Астану городом-садом, высадить больше многолетних растений. В городе стартовали весенняя посадка деревьев и экологический месячник "Жасыл Астана".
К примеру, уже были высажены деревья по проспекту Абылай хана, улице Кажымукана, Петрова, Болекпаева, А-105, Балталы, шоссе Алаш и др. Посадка деревьев будет производиться во всех районах города.
Массовое озеленение города позволит улучшить экологию, создать места для отдыха горожан, смягчить климатические условия города. За последние пять лет в Астане было высажено более 2,6 миллиона зеленых насаждений", - отметили в акимате.
Кроме того, в рамках экологического месячника "Жасыл Астана" усилиями трудовых коллективов, жителей города собрано и вывезено на полигон более 555 тонн отходов. Произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 млн квадратных метров. Участие в экологическом месячнике "Жасыл Астана" приняли более 11 тысяч человек, свыше 200 предприятий и организаций, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса и др.
Ранее сообщалось, что на левобережье Астаны строительная компания выкопала 95 деревьев.
Напомним, в Алматы весной высадят более 10 тысяч деревьев.
07.04.2023, 16:17 103341
В Павлодарской области выставят блокпосты для защиты сайгаков
Специалисты будут следить за состоянием сайгаков в местах их скопления и миграции
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Павлодар. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области 15 апреля запустят природоохранную акцию по защите сайгаков, в которой задействуют более 200 инспекторов в мобильных группах и выставят блокпосты в ареалах обитания степных антилоп.
По словам руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслана Тулепбаева, специалисты будут следить за состоянием сайгаков в местах их скопления и миграции, проверять объявления о скупе и продаже рогов и дериватов. Нарушителям грозит уголовная ответственность, информирует pavlodarnews.kz.
С 2019 года не было случаев браконьерства. За незаконное изъятие и добычу, перевозку мяса, рогов и дериватов сайгаков штраф от пяти до семи миллионов тенге и ограничение свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества", - сообщил Руслан Тулепбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций.
В Павлодарской области сайгаки встречаются в Майском, Баянаульском районах, сельских зонах Экибастуза и Аксу. За год особей стало больше на 30% - более 20 тысяч.
По данным Минэкологии, более 90% всемирной популяции сайгаков обитает в Казахстане. В республике до 2024 года действует мораторий на отстрел парнокопытного. По последним данным, численность степных антилоп в стране достигла 1,3 миллиона особей.
Ранее в Казахстане прошла республиканская акция "Сайгак".
Широкомасштабная природоохранная акция проводится 2 раза в год - в период гона сайги с 1 по 31 декабря, также в период окота с 15 апреля по 15 мая.
Читаемое
23.04.2023, 09:06Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 23 апреля 23.04.2023, 11:5512086В горах близ Алматы выставлены блокпосты 23.04.2023, 11:348456В Жетысуской области задержана ОПГ, вымогавшая у бизнесмена 15 тысяч юаней 23.04.2023, 12:186551В одном из районов Алматы продолжаются работы по ликвидации аварии на крупном водопроводе 23.04.2023, 14:216441Скончалась актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Девушка-джигит" 21.04.2023, 12:00122446Часть улиц перекроют в Алматы в воскресенье 21.04.2023, 14:22121441Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города 21.04.2023, 11:01119396Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой 18.04.2023, 15:42119011В Жанаозене 16 домов отключили от газоснабжения из-за ЧП 21.04.2023, 09:24117146Air China возобновляет полеты в Казахстан 01.04.2023, 12:05214281Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 24.03.2023, 17:18200131Чаще болеть туберкулезом стали столичные студенты 24.03.2023, 16:49195181Новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане 24.03.2023, 21:22189941В Алматы установили домик для бездомных кошек 01.04.2023, 11:07185366Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?