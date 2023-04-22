В Мангистауской области обнаружили мертвых фламинго

Фото: WWF_Xiaomi

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Кызылорда. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Международная технологическая компания Xiaomi поддержала проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению реинтродуцированных куланов в Южном Прибалхашье. На часть особей животных будут установлены спутниковые ошейники, что позволит специалистам вести мониторинг их перемещения.





Сохранение природы в Казахстане - одна из важнейших задач на сегодня, ведь большая часть территории страны относится к "уязвимой". Связано это с изменением климата. Так, многие районы здесь страдают от отсутствия воды. Кроме того, в республике все еще развито браконьерство, которое наносит огромный ущерб ее фауне. Только общими усилиями можно обеспечить, чтобы будущие поколения видели в степях и горах стада диких животных, а не голую пустыню или скалы", - сказал директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.





Сообщается, что компания Xiaomi поддержала проект Всемирного фонда дикой природы по установке спутниковых ошейников на часть особей куланов. Данная возможность позволит специалистам государственного резервата "Иле-Балхаш" и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия обеспечить создание новой устойчивой популяции куланов в Казахстане.





С WWF мы сотрудничаем уже не первый год, и за это время нам удалось реализовать несколько проектов, которыми мы очень гордимся. Надеемся, что тот скромный вклад, который мы внесем в сохранение красоты природы Казахстана, останется в памяти жителей страны", - отметил глава подразделения Xiaomi в СНГ Юй Мань.





Благодаря этому проекту в течение двух лет специалисты государственного природного резервата "Иле-Балхаш" смогут вести мониторинг перемещения куланов. Это позволит не только собрать уникальные научные данные для разработки биологических обоснований следующих выпусков, в рамках реинтродукции в данном районе, но и обеспечит возможность охраны от браконьерства групп животных, находящихся на удалении от кордонов и стационаров резервата.





В настоящее время на трех особо охраняемых природных территориях Казахстана обитают крупные стада этих уникальных диких ослов. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 4000 особей куланов. Такая плотность считается рискованной, ведь куланы, как и другие животные, подвержены вспышкам инфекционных заболеваний, что потенциально может быть причиной их массовой смертности. Дабы уменьшить подобные риски, группировки необходимо расселять.





Несмотря на то что численность кулана в последние десятилетия увеличивается, животное все еще относится к категории "редких и находящихся под угрозой исчезновения" видов и занесено в Красную книгу Казахстана и Красный список Международного Союза охраны природы в категории Near Threatened (виды, близкие к уязвимому положению).





Сегодня при поддержке Xiaomi открывается новая страница сохранения краснокнижного кулана в Казахстане. Еще в конце 2022 года Программа развития ООН профинансировала перевозку около 50 животных из национального парка "Алтын-Эмель" в государственный природный резерват "Иле-Балхаш". Животные были размещены в построенном при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы временном вольере. Вольер - часть инфраструктуры, необходимой для создания новой популяции куланов в Южном Прибалхашье.





Уже в ближайшее время планируется выпуск куланов в дикую природу пустыни Сарыесик Атырау. Однако после выпуска необходима регулярная охрана и контроль за перемещением этих особей, ведь пустыня Сарыесик Атырау - это более 10 миллионов гектаров совершенно не занятых людьми территорий. Отсутствие выпаса и населенных пунктов в данной местности может привести к тому, что пустыня будет активно использоваться браконьерами для охоты. Поэтому мониторинг краснокнижных животных становится критически важной необходимостью.





Куланы - редкий вид животного, сочетающего в себе черты ослов и лошадей. Куланы, как правило, имеют крепкое телосложение и могут достигать огромных размеров. В начале XX века вид оказался под угрозой исчезновения, и куланы сохранились только в Туркменистане, а именно в заповеднике "Бадхыз".





В 1953 году были начаты активные работы по реинтродукции кулана в природу Казахстана. Десятки особей были привезены из заповедника "Бадхыз" в заповедник "Барсакельмес". Тогда на остров Барсакельмес завезли 12 голов кулана, которые быстро адаптировались и их общее число стало стабильно расти из года в год.