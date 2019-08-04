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Около 7 тыс. человек вышли сегодня на экоакцию в Кызылорде

03.08.2019, 15:18 9424
Кызылорда. 3 августа. Kazakhstan Today - Около 7 тыс. человек вышли сегодня на экоакцию в Кызылорде, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня аким Кызылординской области Куанышбек Искаков посетил ряд объектов Кызылорды и принял участие в экологической акции "Вirge - Taza Qazaqstan". В мероприятии приняли участие около 7000 человек.
 
В первую очередь аким области посетил Парк здоровья и отдыха, где ознакомился с ходом реконструкции монумента "Сыр-Ана". Парк общей площадью 30 гектаров расположен между Аллеей государственных символов вдоль трассы аэропорта и Парком Первого Президента.
 
Затем глава региона побывал на левом берегу Сырдарьи, ознакомился планами развития левобережья и строительными работами.
 

Как вы знаете, за прошедшие недели в Аральском, Казалинском, Акайском, Торетамском, Жалагашском, Шиелийском, Жанакорганском районах встречались с жителями населенных пунктов, выслушали мнения ветеранов, предложения населения. С проводимой работой ознакомлен. Сегодня я видел областной центр. Главная цель нашей работы - благополучие народа. Теперь задача - продолжить важные дела во главе с Крымбеком Елеуовым, выявить самые актуальные проблемы сегодняшнего дня и решить их. Для этого необходимо реализовать комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы, который включает в себя 12 направлений, с четким указанием основных направлений региона", - сказал Искаков.

 
Далее он принял участие в очередной экологической акции "Birge - Taza Qazaqstan". К акции присоединились сотрудники учреждений области, представители молодежных и неправительственных организаций. 
 
В областном центре расчищена территория в 8 километрах от берега реки Сырдарьи до спасательной станции. В этой работе было задействовано более 2 тыс. человек. В целом в акции сегодня приняли участие около 7000 человек.
 
Как информирует пресс-служба акима региона, мероприятие планируется проводить каждую субботу до осени. В рамках акции с жителями близлежащих жилых домов проводятся разъяснительные работы по недопущению несанкционированных свалок.
 
Ранее жители Кызылорды в рамках экоакции очистили от мусора участок вдоль реки Сырдарьи.
 
Республиканская экологическая акция #Birge #TazaQazaqstan была инициирована министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзумом Мирзагалиевым. Начинание поддержали премьер-министр Казахстана и его заместители, министры и депутаты. Среди регионов одной из первых акцию продолжила Кызылординская область. 
 

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