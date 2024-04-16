15.04.2024, 17:07 3846
В Минэкологии озвучили число утонувших сайгаков в ЗКО
Животные погибли в ходе весенней миграции при пересечении водной преграды
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Уральск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инспекторы ПО "Охотзоопром" на водохранилище Муратсай Бокейординского района Западно-Казахстанской области обнаружили около 250-300 погибших сайгаков, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
Животные утонули в ходе весенней миграции при пересечении водной преграды", - сообщили в комитете.
На месте происшествия работают оперативные группы РГКП "ПО "Охотзоопром", резервата "Бокейорда" и местных исполнительных органов. В настоящее время ведется сбор и утилизация погибших животных.
Специалисты взяли пробы для проведения лабораторных исследований.
Ранее очевидцы заявили, что погибло около двух тысяч животных.
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04.04.2024, 11:30 74446
Легализация отстрела сайгаков: уничтожено 42 тыс. реликтовых животных
Фото: Алексей Тимошенко
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С октября 2023-го по февраль текущего года в Казахстане изъято 42 тыс. сайгаков, или 12% от общей разрешенной к изъятию численности, сообщает Energyprom со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира РК.
Туши диких животных поставляются на мясоперерабатывающие предприятия. Мясо продается и перерабатывается в тушенку. В частности, банки с сайгачатиной делают на Костанайском предприятии ТОО "Торгай Ет". Они уже поступили в продажу не только на внутреннем рынке, но и на российском маркетплейсе Ozon", - пишет сайт.
Действовавшую программу по сохранению и восстановлению популяции сайги Казахстан остановил с осени прошлого года. Основанием для уничтожения реликтовых животных стало биологическое обоснование ученых Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир-хана. Они приняли решение об изъятии 337,8 тыс. особей степной антилопы. Это 17,6% от учетной численности этих животных, которая, по данным прошлогоднего учета, составляла 1,9 млн особей.
В публикации отмечается, что впервые за 20 лет популяцию сайги наконец-то удалось восстановить с 20 тыс. особей до почти 2 млн. В прошлом году Казахстан даже прославился в глазах мировой общественности как государство, сумевшее сохранить и восстановить популяцию исчезающего вида. Страну посетили эксперты из нескольких "зеленых" международных организаций, которые оценили достижения казахстанских властей, правоохранителей и экологов.
Новости, растиражированные международными информагентствами, даже прокомментировал известный экоактивист, голливудский актер Леонардо Ди Каприо. На своей странице в соцсетях известный "зеленый революционер" поздравил Казахстан с успехом - переводом сайгаков из категории "находящихся на грани исчезновения" в когорту "находящихся в состоянии, близком к угрожающему", - отмечают авторы материала.
Однако после триумфальной презентации и присвоения сайге нового статуса власти приняли решение начать искусственное регулирование поголовья этих парнокопытных, и разработали новые нормативы устойчивой численности видов животных, являющихся объектами охоты. В новом документе 47,8% всех степных антилоп, живущих на территории Казахстана, признаны "излишними" и "приговорены" к отстрелу. Больше всего особей Минэкологии намерено изъять из самой многочисленной популяции - уральской.
В этой группе планируется уничтожить 226 тыс. особей (20% от популяции в Западно-Казахстанской области). Вполовину меньше - 111,8 тыс. особей - разрешено ликвидировать в Бетпакдалинской популяции (15% группы). Об искусственной регуляции Устюртской популяции сайги ничего не известно", - пишет сайт.
Промысловым "освоением ресурсов сайгаков" разрешили заниматься только РГКП "ПО „Охотзоопром". Сайгаков отстреливают в ночное время и ловят сеткой днем. К "работе" привлекли более 190 охотников.
Они заключили договоры только на "изъятие" животных, а ценные рога убитых самцов снимают и забирают для хранения сотрудники ПО "Охотзоопром". Дериваты пока хранятся на складах этого коммунального предприятия. Вопрос их дальнейшей судьбы еще не решен", - отмечают авторы публикации.
Однако известно, что Казахстан намерен экспортировать сайгачьи рога в другие страны, где из них делают ценные биодобавки. Пока торговля рогами сайгака в мире запрещена. Следующее заседание Международной организации СИТЕС, отвечающей за глобальную торговлю видами дикой фауны и флоры, состоится в 2025 году. На нем казахстанские власти намерены поднять этот вопрос.
Между тем казахстанское общество неоднозначно восприняло новость о регуляции степной антилопы.
Казахстанцы разделились на два лагеря. В одном из них те, кто поддерживает позицию властей и согласен с тем, что сайги стали слишком много и она действительно наносит серьезный урон сельскому хозяйству. По предварительным данным, ущерб от потравы пастбищ сайгаками в Западном Казахстане уже превысил 12 млрд тенге. На другой стороне экоактивисты, общественники, которые призывают называть вещи своими именами и вместо терминов "изъятие" и "регулирование численности" говорить "убийство редких диких животных, чьи территории человек стал занимать под сельхозугодья". Противники программы считают, что после промыслового изъятия разрешат спортивную охоту, и тогда начнется неконтролируемый отстрел сайги", - говорится в статье.
Авторы подчеркивают: браконьерство и перепродажа сайгачьих рогов на черном рынке много лет были проблемой номер один при восстановлении и сохранении популяции степных антилоп. Ежегодно правоохранители задерживали сотни нелегальных охотников.
В прошлом году в стране было заведено 273 уголовных дела за браконьерство и незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения растениями, животными или их частями. Это на 9,6% больше показателя 2022 года", - приводят статистику авторы.
Административных правонарушений в сфере окружающей среды в десятки раз больше. За январь-декабрь прошлого года в РК было зарегистрировано 9,1 тыс. административных дел в области защиты животных. Из них 99% составили случаи нарушения требований пользования животным миром и правил охоты.
Напомним, в феврале отстрел сайгаков был временно приостановлен. Работа по регулированию популяции животных могут продолжить в следующем году.
В то же время Минэкологии намерено разрешить любительскую охоту на сайгаков в сентябре этого года.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
02.04.2024, 20:09 94746
Казахстан откатился назад в вопросах переработки промышленных отходов
В стране накоплено около 32 млрд тонн промышленных "хвостов"
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане резко уменьшилась доля переработки и утилизации промышленных отходов. Судя по данным из отчетных документов национального проекта "Зеленый Казахстан", по итогам 2023 года этот показатель составил всего 30,4%. Это более чем на 10 процентных пунктов меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
При этом по плану Министерства экологии и природных ресурсов РК доля переработки промышленных "хвостов" и выбросов к концу 2023 года должна была дойти до отметки в 42%. В итоге этот индикатор целей устойчивого развития откатился до уровня 2017 года.
Судя по динамике образования промышленных отходов, последние годы демонстрируют растущий тренд. По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2022 году в стране было образовано 888,1 млн тонн различного производственного мусора - на 20,5% больше, чем в 2017. В целом в стране накоплено около 32 млрд тонн промышленных "хвостов". Эти данные были озвучены в начале марта депутатами сената РК.
В связи с тем что Минэкологии еще не опубликовало информацию о физических объемах образования промышленных отходов и их переработки за 2023 год, пока нельзя говорить о причинах такого резкого снижения показателя ЦУР. Либо они связаны с количественным уменьшением тоннажа переработки и утилизации, либо объем ресайклинга остался прежним, но на фоне выросших отходов его доля стала ниже.
02.04.2024, 19:31 95356
До 78 выросло число погибших тюленей на побережье Каспия
Фото: Комитет рыбного хозяйства МСХ РК
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Актау. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 марта сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружили 62 туши мертвых тюленей, сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства.
30 марта местным исполнительным органом произведен сбор и утилизация ранее обнаруженных туш тюленей в количество 40 штук, 22 туши сохранены для отбора проб.
31 марта сотрудники рыбной инспекции совместно с местным исполнительным органом при мониторинге побережья Каспийского моря обнаружили еще 16 туш мертвых тюленей. По состоянию на 1 апреля общее количество обнаруженных мертвых тюленей составило 78 туш.
Ранее в Комитете рыбного хозяйства сообщали, что выброс туш каспийских тюленей произошел из-за сильного штормового ветра.
Биологи уже заявляли о критическом состоянии популяции каспийского тюленя. О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили и в Минэкологии.
02.04.2024, 16:00 97501
Эколог сообщила о разливе нефти на Кашагане Дополнено
Фото: Facebook/Galina Chernova
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Атырау. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным космического мониторинга, 30 марта в районе месторождения Кашаган на Каспийском море выявлен нефтяной разлив, сообщила на своей странице в Facebook исполнительный директор центра эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.
По данным группы, осуществляющей данный космический мониторинг, "на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A отобразился разлив у казахстанского месторождения и места добычи нефти Кашаган",- написала Чернова.
По ее словам, причинами разлива могут быть:
- случайная или аварийная утечка нефти при добыче;
- сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации;
- возможно, произошла аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.
Она уточнила, что площадь разлива около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря.
Накануне этого разлива компания NCOC проводила в ауле Дамба общественные слушания именно по работе морского комплекса компании. На все вопросы, которые звучали в зале от участников слушаний менеджеры компании отвечали, что компания не допускает загрязнения ни воздуха, ни морской акватории.В докладах и презентациях специалистов NCOC и разработчиков проекта сообщалось, что компания стремится к "нулевым" выбросам и сбросам в окружающую среду нашего региона. Но так ли это! Разлив из космоса красноречиво говорит совсем о другом", - написала Галина Чернова.
В областном департаменте экологии сообщили, что будет организован выход в Каспийское море для визуального осмотра и отбора проб на месте добычи нефти. В случае подтверждения данных фактов департаментом будет проведена внеплановая проверка компании NCOC.
На днях департамент экологии Атырауской области сообщил о выявлении фактов нарушения норм экологических требований компанией NCOC, в том числе сжигании сернистого газа без экологического разрешения, сбросе производственных вод в Каспийское море без очистки.
В отношении NCOC возбуждено 5 административных дел, которые рассмотрены в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау. В феврале текущего года апелляционной инстанцией суда на предприятие наложен штраф в размере 12,4 млрд тенге, который оплачен в полном объеме", - говорится в сообщении департамента.
Дополнено 02.04.2024, 17.30
В пресс-службе департамента экологии по Атырауской области прокомментировали информацию о разливе нефти на Кашагане.
По фактам разлива нефти в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море будет организован выезд в море для визуального осмотра и отбора проб на месте добычи нефти. В случае подтверждения данных фактов департаментом экологии по Атырауской области будет проведена внеплановая проверка компании NCOC. О результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе.
В январе сообщалось, что компания NCOC оштрафована на 2 триллиона тенге за нарушение в хранении серы в объеме около миллиона тонн, когда норматив составляет 750 тыс. тонн вещества.
31.03.2024, 19:12 112871
Около 8 тысяч деревьев высохло в шымкентском дендропарке
Фото: Kazakhstan Today
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Шымкент. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В дендрологическом парке Шымкента погибло порядка восьми тысяч деревьев, передает корреспондент агентства.
Деревья пострадали из-за отсутствия должных поливов. Комиссия обнаружила около 8 тысяч высохших зеленых насаждений.
Проблема возникла из-за того, что при строительстве развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова обрезали трубы. Вопрос нехватки поливной воды обсуждали на общественном совете", - пишет региональное издание OTYRAR.
По словам члена общественного совета Шымкента Мырзахмета Сынабаева, главный городской сад уже три года страдает от нехватки живительной влаги.
Если в этом году там снова не будет полива, вероятно, деревья высохнут. Лето у нас жаркое. Нужно решить этот вопрос," - сказал он.
По словам директора дендрологического парка Гульнары Сапарымбет, главный канал, откуда поступает вода, несколько лет не ремонтировали. Кроме того, во время дорожного строительства проспекта Бадибек би и улицы Аргынбекова были отрезаны трубы. В этом году вопрос обещают решить.
Сейчас готовится документ, в рамках которого в дендрологическом парке Шымкента планируют провести поливную систему, которая охватит весь парк, а также увеличить генофонд редких деревьев.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области до конца года начнут строить новое водохранилище.
Напомним, в прошлом году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
31.03.2024, 13:58 115586
Гибель тюленей на Каспии: выброс туш произошел из-за сильного шторма
Фото: gov.kz
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Актау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выброс туш каспийских тюленей произошел из-за сильного штормового ветра, сообщили в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды, сотрудниками ветеринарной станции произведен частичный отбор тканей внутренних органов, а Центром изучения и реабилитации каспийского тюленя произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований. У обнаруженных туш не выявлены физические повреждения. Выброс туш тюленей произошел в результате сильного штормового ветра", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены 62 туши мертвых тюленей.
В настоящее время местным исполнительным органам проводится сбор погибших морских животных для дальнейшей утилизации с соблюдением санитарных норм", - добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что на берегу Каспия были обнаружены 40 туш мертвых тюленей.
Биологи уже заявляли о критическом состоянии популяции каспийского тюленя. О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили и в Минэкологии.
29.03.2024, 16:06 127336
На берегу Каспия обнаружили 40 мертвых тюленей
Физических повреждений, ран и признаков насильственной смерти на тушах не обнаружено
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Актау. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространилось видео с тушками мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
На кадрах несколько нерп с поврежденными глазами лежат на берегу моря, сообщает издание Lada.kz.
Исполняющий обязанности руководителя рыбной инспекции по Мангистауской Андрей Руцкий сообщил, что специальная комиссия исследовала побережье на протяжении последних трех дней в связи со штормовой погодой. 29 марта на берегу в Тупкараганском районе между мысом Урдюк и Баутинской косой найдено 40 тушек тюленей.
По словам специалистов, после предварительного осмотра специалистов физических повреждений, ран и признаков насильственной смерти на тушах не обнаружено.
После шторма наши специалисты всегда исследуют берег моря в поисках выброшенных туш. Погибли они в другом месте, причины установит медэкспертиза. Глаза, вероятнее всего, были повреждены посмертно. Их выклевывают птицы у погибших животных", - сообщил Андрей Руцкий.
Ранее биологи заявили о критическом состоянии популяции каспийского тюленя. О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили в Минэкологии.
25.03.2024, 10:18 148666
Жителей нескольких крупных городов Казахстана предупредили о загрязненном воздухе
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики предупредили жителей четырех крупных городов Казахстана о загрязненном воздухе, сообщает РГП "Казгидромет".
25 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астане, Алматы, Актобе, Караганде", - проинформировали синоптики.
Напомним, неблагоприятные метеорологические условия могут быть вызваны частыми штилями, сильными и мощными температурными инверсиями, препятствующими рассеиванию загрязняющих веществ, выбрасываемых в первую очередь автотранспортом и предприятиями.
При наступлении НМУ происходит накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что неблагоприятно сказывается на состоянии атмосферы и здоровье людей.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
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