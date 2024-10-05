04.10.2024, 16:46 6236
Окровавленные туши фламинго обнаружены в степи Мангистау
Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
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Актау. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивист Азамат Сарсенбаев сообщил об обнаружении тушек краснокнижных фламинго в степи Мангистауской области.
Тушки краснокнижных фламинго обнаружили в степи работники одного из месторождении между Каламкасом и Каражанбасом. Нужно проверить и изучить тушки, вроде пыльных бурь у нас не было, чтобы вот так раскидало этих птиц, умерли ли они своей смертью или кто-то помог?" - написал Сарсенбаев в соцсетях.
Информационное агентство Kazakhstan Today обратилось за комментарием в Министерство экологии и природных ресурсов РК.
Напомним, в прошлом году несколько мертвых фламинго обнаружили в Бейнеускм районе Мангистауской области. Причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтной электропередачи.
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04.10.2024, 19:37 3721
Туши фламинго обнаружены в степи Мангистау: комментарий Минэкологии
Проводятся работы по осмотру месторождений Каражанбас и Каламкас
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Актау. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира совместно с инспекторами заповедной зоны "Кендерли-Каясан" по факту гибели фламинго проводит работы по осмотру месторождений Каражанбас и Каламкас, где произошла гибель птицы, и прилегающих территорий, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Инспекторы проводят регулярный осмотр берега озера, гибели птиц на территории Каракола не выявлено. В настоящее время на территории области не зарегистрировано массовой гибели фламинго и других птиц.
Напомним, экоактивист Азамат Сарсенбаев сообщил об обнаружении тушек краснокнижных фламинго в степи Мангистауской области. Тушки обнаружили работники одного из месторождении между Каламкасом и Каражанбасом.
04.10.2024, 11:11 8101
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море
Ранее специалистам удалось направить животных в более глубокое место
Фото: Depositphotos
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Москва. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Косатки, застрявшие на несколько суток в лимане на Камчатке, вышли в открытое море, сообщает пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю.
Ранее специалистам удалось направить животных в более глубокое место и те уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана, информирует РБК.
Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать. Спасатели МЧС России вместе с добровольцами следят за их дальнейшими передвижениями", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 2 октября в лимане у села Устьевое в Камчатском крае местные жители обнаружили на мели четырех косаток: двух взрослых особей и двух детенышей. В течение дня спасатели и волонтеры пытались вручную передвинуть животных на глубокое место, чтобы те могли уплыть в открытое море во время прилива. Однако позже они снова оказались на мелководье.
03.10.2024, 13:23 15226
Водохранилища Казахстана освобождают место для приема талых вод
Фото: Минводы РК
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Филиалы "Казводхоза" освобождают место в водохранилищах северных, западных, центральных и восточных регионов страны в рамках подготовки к паводковому периоду, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
По его данным, на сегодня разработаны графики режима работ водохранилищ Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.
Из Каратомарского водохранилища в Костанайской области сбрасывается 50 кубометров воды в секунду. Из Каргалинского водохранилища в Актюбинской области сбрасывается 15 кубометров воды в секунду, из Актюбинского водохранилища - 0,5 кубометра в секунду. При этом с 23 августа по 1 октября из Актюбинского водохранилища было сброшено 107,1 млн кубометров воды. В ЗКО из Кировского водохранилища сбрасывается 3 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища - 13 кубометров в секунду", - сообщает ведомство.
Также ведется сброс воды из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ.
В то же время водохранилища на юге Казахстана, в отличие от других регионов, работают в режиме накопления.
Весной водохранилища страны обеспечили безопасный пропуск талых вод, накопив 75 млрд кубометров воды. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Более 12 млрд кубометров от этого объема - паводковая вода", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
Ранее правительство Казахстана выделило 576 млн тенге на прогнозирование паводков.
02.10.2024, 13:42 24351
ЕАБР представил план работ по совместному проекту с ПРООН и МВРИ по многоцелевому управлению водными ресурсами
Реализация плана позволит повысить эффективность орошения и снизить потери воды, что приведет к улучшению экологической ситуации в Казахстане и Центральной Азии в целом
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первое заседание координационного совета партнеров по развитию водного сектора Республики Казахстан, организованное Министерством водных ресурсов и ирригации при поддержке ПРООН, состоялось 30 сентября 2024 года в Астане.
Убежден, что Координационный совет придаст большой импульс развитию сотрудничества в водном секторе Казахстана. Совет будет играть ключевую роль в обмене знаниями и опытом с международными партнерами. Его создание позволит более четко выявить приоритетные направления и ресурсы для их реализации. Мы приглашаем наших партнеров к со-председательству в Совете на ротационной основе. В этом году мы предлагаем эту роль Программе развития ООН", - сказал министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов.
Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа подчеркнула, что с учетом комплексности водной повестки ни одно правительство или организация не сможет справиться с этими проблемами в одиночку. Поэтому решение данных вопросов требует объединения ресурсов, инвестиций, технической экспертизы и инноваций.
В рамках мероприятия управляющий директор проектных дирекций ЕАБР Азамат Тюлеубай представил ключевые проекты банка в области водно-энергетического комплекса (ВЭК) Центральной Азии.
В своем выступлении Азамат Тюлеубай подчеркнул важность партнерства и совместных усилий в развитии водного сектора региона. Он отметил, что Центральная Азия стоит на пороге возникновения дефицита воды и это сложный региональный вызов, который возможно преодолеть совместными усилиями.
На заседании ЕАБР была представлена инициатива по реализации совместного проекта между ЕАБР, ПРООН и Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, подписанного 28 июня 2024 года на годовом собрании и бизнес-форуме ЕАБР. Планируемый к реализации проект направлен на многоцелевое управление водными ресурсами и предполагает финансирование со стороны ЕАБР на период 2024-2029 годов.
Азамат Тюлеубай отметил, что в рамках данного проекта планируется внедрение современных технологий водосбережения, цифрового водоучета и других инновационных подходов в управлении водными ресурсами. Это позволит повысить эффективность орошения и снизить потери воды, что приведет к улучшению экологической ситуации в Казахстане и Центральной Азии в целом.
Отмечается, что совместная реализация проекта с ПРООН по итогам может способствовать расширению деятельности ЕАБР - ПРООН в Узбекистане и других странах Центральной Азии.
В ходе открытой дискуссии руководитель центра отраслевого анализа ЕАБР Арман Ахунбаев акцентировал внимание на исторической значимости создания принципиально новой диалоговой платформы. Этот инструмент позволит консолидировать усилия государственных органов, партнеров по развитию и представителей частного сектора для эффективного решения проблем водной сферы Республики Казахстан.
Координационный совет партнеров по развитию водного сектора создан для объединения усилий Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, международных организаций и донорских сообществ. Его основная цель - координация работы по обеспечению долгосрочной экологической устойчивости и инклюзивного экономического развития в водном секторе Казахстана. Совет служит платформой для стратегического диалога, сотрудничества и мобилизации ресурсов, обеспечивая совместную работу всех заинтересованных сторон для достижения единого видения развития водного сектора республики. Концепция совета предполагает укрепление мер по адаптации к изменению климата, внедрение инновационных технологий и улучшение управления водными ресурсами.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
02.10.2024, 12:56 25261
Казахстан бьет рекорды по выбросам в окружающую среду
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем выбросов углерода от производства энергии за год вырос на 11,2% - с 277,5 млн до 308,7 млн тонн эквивалента CO₂, что является рекордным значением, сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, текущие затраты на охрану окружающей среды в РК за 2023 год составили 343 млрд тенге - на 20,4% больше, чем годом ранее. Эти расходы растут уже третий год подряд. Эксперты пояснили, что текущие затраты на охрану окружающей среды - это расходы предприятий на мероприятия, поддержание работы технологий и оборудования, направленных на предотвращение, сокращение или устранение загрязняющих веществ.
Доля текущих затрат в общем объеме расходов на охрану окружающей среды за год уменьшилась с 64,1% до 56,2%. Тем временем количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в стране выросло с 227,6 тыс. в 2022 году до 233,8 тыс. в 2023 году.
Почти 82% текущих затрат на охрану окружающей среды в 2023 году пришлось на обрабатывающую и горнодобывающую промышленность: 143,4 млрд и 136,9 млрд тенге соответственно. Объем текущих затрат в обрабатывающей промышленности вырос за год на 16,9%, в горнодобывающей - на 22,7%. Значительные объемы затрат в секторе также пришлись на отрасль водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов (28,3 млрд тенге), а также на сферу снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (19,3 млрд тенге).
Обозреватели рассказали, что в мировом масштабе почти треть объема выбросов углерода в 2023 году пришлась на Китай: 12,6 млрд тонн эквивалента CO₂, что превышает совокупный объем выбросов всего Западного полушария и Европы. Такой высокий показатель обусловлен многочисленным населением страны и значительной зависимостью от угля и нефти. Несмотря на активные инвестиции в возобновляемую энергетику, объем выбросов углерода в Китае вырос на 6% по сравнению с 2022 годом.
Второе место по объему выбросов углерода в 2023 году заняли США: 5,1 млрд тонн эквивалента CO₂. Индия, расположившаяся на третьей строчке антирейтинга (3,1 млрд тонн эквивалента CO₂), активно инвестирует в угольную промышленность и планирует удвоить добычу угля до 1,57 млрд тонн к 2030 году. В 2023-м уголь составлял 56% первичного потребления энергии в стране. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), доля Индии в мировом объеме выбросов углерода к 2030 году вырастет до 10%, против 7,7% в 2023 году.
Ранее председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал
что строительство АЭС в Казахстане помимо решения проблемы энергодефицита, поможет улучшить и экологическую ситуацию в стране.
Уголь, помимо всего прочего, содержит радиоактивные вещества, по среднемировой статистике - это 7 граммов и урана, и тория на тонну, которые попросту выбрасываются в окружающую среду - в золоотвалы, буквально сыпятся нам на головы из дымовых труб", - рассказал эксперт.
Почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
01.10.2024, 18:10 32146
В СКО за несоблюдение требований экологического законодательства привлекли к ответственности трех акимов
Выявлены грубые нарушения требований законодательства при обращении с отходами
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области за несоблюдение требований экологического законодательства привлекли к ответственности трех акимов районов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Проведенным анализом выявлены грубые нарушения требований законодательства при обращении с отходами. После вмешательства прокуроров удалось установить тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов в 11 районах. Принимаются меры по уменьшению необоснованно завышенных тарифов в еще 6 районах области. За несоблюдение требований экологического законодательства к различным видам ответственности привлечено 95 лиц, в том числе 3 акима районов", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Абайской области из 87 тысяч тонн промотходов переработано и утилизировано только 1,8%.
30.09.2024, 15:22 39486
Как повлияет работа АЭС на уровень воды в Балхаше
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Балхаш. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство атомной электростанции не окажет значительного влияния на уровень озера Балхаш, заявил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов во время заседания координационного совета партнеров по развитию водного сектора Казахстана.
Ссылаясь на проведенные расчеты, министр отметил, что потребление воды для нужд АЭС не окажет значительного влияния на уровень озера Балхаш.
Для охлаждения будет многократно использоваться одна и та же вода. Это также исключает сброс использованной воды в водоемы. Наше министерство будет вести постоянный мониторинг уровня озера и водопотребления на АЭС. В том числе путем внедрения приборов учета и сбора данных в информационно-аналитическом центре водных ресурсов", - сообщил он.
В Минводы напомнили, что с начала этого года в озеро Балхаш поступило более 12 млрд кубометров воды - необходимый для поддержания оптимального уровня объем.
Напомним, 6 октября в Казахстане состоится всенародный референдум по АЭС. В ЦИК рассказали, где и как он будет проходить.
29.09.2024, 14:26 44921
В Абайской области из 87 тысяч тонн промотходов переработано и утилизировано только 1,8%
Фото: Depositphotos
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Семей. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области из 87 тысяч тонн промышленных отходов переработано и утилизировано только 1,8%, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В области в части обращения с отходами основными проблемами являются слабо развитая инфраструктура управления отходами, несоответствие полигонов ТБО нормам, значительное количество несанкционированных свалок. За 1-е полугодие 2024 года образовано 87 тысяч тонн промышленных отходов, из них переработано и утилизировано всего 1,6 тысячи тонн", - проинформировали в министерстве.
Кроме того, из 170 объектов размещения ТБО всего лишь 6 соответствуют экологическим и санитарным требованиям и нормам, что составляет 2,9%. По данным космического мониторинга за 2024 год, на территории области было выявлено 227 несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 50.
В области имеются заводы по переработке макулатуры и пластика, а также до конца текущего года запланирован запуск комплекса по переработке отходов, образующихся при эксплуатации автомобильного транспорта с выпуском готовой продукции. Планируемая мощность комплекса 5,7 тысячи тонн шин, бывших в употреблении. Запуск данного завода позволит создать порядка 100 новых рабочих мест", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят свыше 30 новых заводов по переработке ТБО.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?