Опасные микроорганизмы обнаружены в озере Сайран в Алматы

Уважаемые граждане! Доводим до вашего сведения, о закрытии восточного берега озера Сайран в связи с выявленными РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" города Алматы опасных для человека микроорганизмов, которые могут нанести здоровью отдыхающих значительный вред", - сообщили в акимате Алмалинского района.
По информации ведомства, с 25 июня запрещено купание на восточном берегу озера Сайран.
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