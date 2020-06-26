Опасные микроорганизмы обнаружены в озере Сайран в Алматы

К 2022 году ожидается снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 123 тыс. тонн до 94 тыс. тонн, а к 2025 году с учетом перевода ТЭЦ-2 на газ планируется сократить выбросы до 48,4 тыс. тонн от всех источников загрязнения.