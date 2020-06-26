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Опасные микроорганизмы обнаружены в озере Сайран в Алматы

25.06.2020, 09:21 49600
Опасные микроорганизмы обнаружены в озере Сайран в Алматы
Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today- В озере Сайран в Алматы обнаружены опасные для человека микроорганизмы, передает Kazakhstan Today.
 

Уважаемые граждане! Доводим до вашего сведения, о закрытии восточного берега озера Сайран в связи с выявленными РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" города Алматы опасных для человека микроорганизмов, которые могут нанести здоровью отдыхающих значительный вред", - сообщили в акимате Алмалинского района.

 
По информации ведомства, с 25 июня запрещено купание на восточном берегу озера Сайран.
 

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