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ТАРАЗ. 2 АВГУСТА - Озвучены результаты проверки после выброса вредных веществ на заводе в Таразе. Химических загрязнителей не выявлено, сообщает Региональная служба коммуникаций Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как напомнил исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Жамбылской области Арсен Латыпов, 11 июля 2022 года в 20.00 на заводе минеральных удобрений филиала ТОО "Казфосфат" по причине выхода из строя моногидратного абсорберного насоса произошел аварийный выброс в атмосферу загрязняющих веществ - отходящего газа триоксида серы. В этой связи, в оперативном порядке специалисты департамента экологии по Жамбылской области совместно с прокуратурой Тараза произвели отбор проб атмосферного воздуха, установив факт выбросов.
По информации спикера, 11 июля 2022 года в 21.20 были проведены первые замеры санитарно-защитной зоны завода по улице Сулейманова Тараза, где было выявлено превышение содержания фтористого водорода в 7,5 раза. Превышений по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не выявлено.
Также 11 июля 2022 года в 22.05 были проведены замеры аналогичных загрязняющих веществ на санитарно-защитной зоне завода (СЗЗ) в районе поселка Шайкорык Жамбылского района, превышений предельно-допустимого уровня загрязняющих веществ не было выявлено. Перевооружившись лабораторными приборами и забрав с поверки газоанализатор Polar, сотрудники департамента на основании Предпринимательского кодекса РК зашли на внеплановую проверку с последующей регистрацией в органах прокуратуры на ТОО "Казфосфат" минеральные удобрения, для проведения измерения загрязняющих веществ на источнике выбросов загрязняющих веществ сернокислотного цеха, однако в момент замеров цех был приостановлен, где проводилась его продувка, в этой связи превышении загрязняющих веществ не установлено", - заявил глава департамента.
Кроме того, по информации Жамбылского филиала РГП "Казгидромет", 11 июля 2022 года превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на постах не наблюдалось, что подтверждается в мобильном приложении AirKZ и на сайте организации.
Он сообщил, что на предприятии была проведена проверка. В ходе проверки цеха по производству серной кислоты были установлены 5 нарушений экологического законодательства. По каждому нарушению выдано предписание об их устранении.
Общая сумма административных штрафов составила более 5,5 млн тенге. Компания признала нарушения и исполнение предписаний не в полном объеме и согласно действующему законодательству, готовит материалы для подачи иска в судебные органы", - сказал Арсен Латыпов.