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Озвучены результаты проверки после выброса вредных веществ на заводе в Таразе

02.08.2022, 12:43 3391
Озвучены результаты проверки после выброса вредных веществ на заводе в Таразе
Фото: instagram.com/vtvs_taraz
ТАРАЗ. 2 АВГУСТА - Озвучены результаты проверки после выброса вредных веществ на заводе в Таразе. Химических загрязнителей не выявлено, сообщает Региональная служба коммуникаций Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как напомнил исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Жамбылской области Арсен Латыпов, 11 июля 2022 года в 20.00 на заводе минеральных удобрений филиала ТОО "Казфосфат" по причине выхода из строя моногидратного абсорберного насоса произошел аварийный выброс в атмосферу загрязняющих веществ - отходящего газа триоксида серы. В этой связи, в оперативном порядке специалисты департамента экологии по Жамбылской области совместно с прокуратурой Тараза произвели отбор проб атмосферного воздуха, установив факт выбросов.
 
По информации спикера, 11 июля 2022 года в 21.20 были проведены первые замеры санитарно-защитной зоны завода по улице Сулейманова Тараза, где было выявлено превышение содержания фтористого водорода в 7,5 раза. Превышений по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не выявлено.
 

Также 11 июля 2022 года в 22.05 были проведены замеры аналогичных загрязняющих веществ на санитарно-защитной зоне завода (СЗЗ) в районе поселка Шайкорык Жамбылского района, превышений предельно-допустимого уровня загрязняющих веществ не было выявлено. Перевооружившись лабораторными приборами и забрав с поверки газоанализатор Polar, сотрудники департамента на основании Предпринимательского кодекса РК зашли на внеплановую проверку с последующей регистрацией в органах прокуратуры на ТОО "Казфосфат" минеральные удобрения, для проведения измерения загрязняющих веществ на источнике выбросов загрязняющих веществ сернокислотного цеха, однако в момент замеров цех был приостановлен, где проводилась его продувка, в этой связи превышении загрязняющих веществ не установлено", - заявил глава департамента.

 
Кроме того, по информации Жамбылского филиала РГП "Казгидромет", 11 июля 2022 года превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на постах не наблюдалось, что подтверждается в мобильном приложении AirKZ и на сайте организации.

Он сообщил, что на предприятии была проведена проверка. В ходе проверки цеха по производству серной кислоты были установлены 5 нарушений экологического законодательства. По каждому нарушению выдано предписание об их устранении.
 

Общая сумма административных штрафов составила более 5,5 млн тенге. Компания признала нарушения и исполнение предписаний не в полном объеме и согласно действующему законодательству, готовит материалы для подачи иска в судебные органы", - сказал Арсен Латыпов.

 

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Уровень загрязнения воздуха в Казахстане в три раза превысил допустимый предел

01.08.2022, 12:32 6671
Уровень загрязнения воздуха в Казахстане в три раза превысил допустимый предел
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Загрязненный воздух представляет серьезную угрозу для здоровья жителей крупных городов Казахстана. Согласно исследованию Всемирного банка от 2022 года, загрязнение воздуха в РК является причиной более чем 10 тыс. преждевременных смертей в год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Cмог не только ухудшает здоровье граждан, но и наносит экономический ущерб от преждевременных смертей, болезней и потери производительности. В 2019 году загрязненный воздух стоил экономике Казахстана 10,5 млрд долл. США. Хуже того, эта проблема распространяется по всей Центральной Азии, где ни в одной из пяти стран воздух не соответствует стандартам безопасности Всемирной организации здравоохранения, сообщает energyprom.kz.

Как рассказали аналитики, на качество воздуха влияет содержание в нем мелкодисперсных частиц PM2.5, этот загрязнитель воздуха является продуктом горения веществ, он содержится в выхлопных газах автомобилей, выделяется при сжигании древесины и угля, а также во время лесных пожаров.
 
ВОЗ рекомендует, чтобы концентрация этих частиц в воздухе не превышала в среднем 10 микрограммов на кубический метр. Однако загрязнение воздуха в странах Центральной Азии значительно превышает этот предел.
 
В 2021 году Таджикистан занял первое место по уровню загрязнения воздуха в Центральной Азии. И четвертое в мире, согласно рейтингу IQAir, глобальной платформы мониторинга качества воздуха. В том же году Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан превысили стандарты ВОЗ в пять, четыре и три раза соответственно. Наименее загрязненным воздух был в Туркменистане, где годовая концентрация частиц превышала норму в два раза.
 
В глобальном рейтинге за 2021 год страны Центральной Азии распределились следующим образом:
 
 - Кыргызстан - 7-е место;
 
 - Узбекистан - 12-е место;
 
 - Казахстан - 23-е место;
 
 - Туркменистан - 44-е место.
 
Все страны при этом ухудшили свои показатели по сравнению с 2020 годом.
 
Специалисты отмечают, что хотя проблема с воздухом возникает в течение всего года, она становится более острой осенью и зимой. В это время города утопают в смоге из-за включения системы отопления, работающей на угле, а также выхлопных газов автомобилей.
 

Разница наиболее очевидна в Алматы и Бишкеке. В зимнее время эти города разделили самое высокое значение AQI в регионе - 142. С потеплением происходит перерыв, а уже в ноябре смог возвращается с показателем "нездоровый для чувствительных групп", - рассказали они.

 
В Алматы и Бишкеке также наблюдается наибольшая разница в загрязнении воздуха зимой по сравнению с летними месяцами, когда воздух чище и лучше в четыре и три раза соответственно. За теплый период 2021 года время воздух был в среднем "хорошим" - AQI не превышал 50.

Напомни, в Алматы на 20% вырос уровень содержания мелкодисперсной пыли в воздухе, в том числе из-за заезжающего транспорта.
 

В Казахстане рыбу кутум хотят исключить из Красной книги РК

29.07.2022, 15:36 13871
В Казахстане рыбу кутум хотят исключить из Красной книги РК
Фото: ветеринария.рф
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК разработали проект постановления "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034 "Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

22 июля текущего года Комитетом рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на заседание межведомственной зоологической комиссии вынесен вопрос об исключении рыбы кутум из Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных", - сообщается в тексте документа. 

 
Подчеркивается, что кутум ранее был включен и в последующем исключен из красных книг прикаспийских государств в связи с положительной оценкой состояния популяции. 
 
Результаты многолетних научных исследований свидетельствуют о восстановлении численности популяции кутума в акватории Каспийского моря и у побережья Мангистауской области. 
 

По мнению ученых, состояние популяции и условия устойчивого существования кутума восстановлены до пределов, обеспечивающих сохранение генофонда и исключающих угрозу их естественному воспроизводству. В этой связи межведомственной зоологической комиссией рекомендовано исключить кутум из Красной книги Республики Казахстан", - сообщается в тексте. 

 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА". 
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги. 
 
Однако, эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги. 
 
В середине июля Касым-Жомарт Токаев подверг критике министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков. 
 
После выговора президента министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев провел совещание по вопросу рассмотрения новых подходов по управлению популяцией сайгаков. 
 
Также предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член Республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ Сергей Снегирев. 
 
Вчера в ходе пресс-конференции по вопросам регулирования популяции сайги советник председателя НПК Данияр Сабирбаев раскритиковал Минэкологии за продвижение отстрела сайги и игнорирование мнения общественности.
 

Минэкологии раскритиковали за продвижение отстрела сайги и игнорирование мнения общественности

28.07.2022, 15:20 20301
Минэкологии раскритиковали за продвижение отстрела сайги и игнорирование мнения общественности
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Прежде чем продвигать вопрос об отстреле сайги, необходимо было предложить поиск баланса между людьми и сайгой, заявил в ходе пресс-конференции по вопросам регулирования популяции сайги советник председателя НПК Данияр Сабирбаев, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, что этот вопрос игнорировался, несмотря на то, что общественность об этом вопросе заявляла и говорила, и когда общественность предлагает альтернативные пути решения, со стороны министерства идет игнорирование этого вопроса", - сказал Данияр Сабирбаев. 

 
Кроме того, он призвал министра экологии более активно подключиться данному вопросу, начать диалог с общественностью и экспертным сообществом. 

 

Министерство активно не замечает слона в комнате. Есть вопросы, которые необходимо решать сегодня, точнее должны были решать еще вчера. Это создание инфраструктуры на путях миграции сайги. Однако для этого не нужно проводить исследовательских работ, изучение данной проблемы на протяжении двух лет, как заявило министерство. Это вещи, которые лежат на поверхности, и эти вопросы необходимо решать сегодня", - заявил в ходе пресс-конференции советник председателя НПК Данияр Сабирбаев. 

 
По его словам, "сегодня министерство заняло крайне пассивную позицию".
 

Необходимо активно начать решать вопрос сайги, не допускать ситуации, когда данный вопрос выйдет из-под контроля. Нужно решать вопрос восстановления, возврата сельхозземель на путях миграции. Нужно решать вопрос с компенсацией фермерам, которые пострадали в этом году от того, что сайге фактически не было куда идти и они пошли на поля фермеров", - сообщил советник председателя НПК. 

 
Он также подчеркнул, что "прежде чем продвигать вопрос об отстреле сайги, необходимо было предложить поиск баланса между людьми и сайгой". 
 

Сегодня мы должны активно продвигать совместно с учеными, экспертами в том числе, комплексное решение регулирования и использования популяции сайги. Сегодня мы должны решить очень много вопросов, которые требуют своего неотлагательного решения. Мы хотели бы, чтобы ответственное министерство по данному вопросу заняло более активную позицию, и мы хотим, чтобы решение вопроса по сайге было консолидированным - как со стороны всего правительства, так и со стороны общественности", - добавил Данияр Сабирбаев.

 
Он также подчеркнул, что решение по вопросам регулирования популяции сайги необходимо принять к сентябрю. 
 
Репортаж с данного мероприятия размещен на главной странице Kazakhstan Today.
 

Снежные барсы попали на видео в двух нацпарках

28.07.2022, 15:06 20706
Снежные барсы попали на видео в двух нацпарках
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В расставленные в национальных парках видеоловушки вновь попали снежные барсы. Видео редких хищников опубликовал Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК. 
 

Хищники населяют 9 особо охраняемых природных территорий страны. На этот раз они были замечены в Алтын-Эмельском и Сайрам-Угамском национальных парках", - проинформировали в ведомстве.

 

В Комитете напомнили, что снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где он обитает.
 
По учетным данным, в настоящее время в Казахстане насчитывается порядка 140-180 особей снежного барса.
 
Ранее сообщалось, что самка снежного барса с детенышем попала на видео в нацпарке Колсай Колдері.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики - эксперт

28.07.2022, 14:43 21121
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики - эксперт
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член Республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ Сергей Снегирев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Само слово отстрел и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев. 

 
Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла". 
 

Рассмотрим то, что на поверхности. На примере многолетнего отстрела бездомных животных мы видим, что та цель, с которой это делалось, не достигнута. Наоборот, их популяция только увеличилась. Несмотря на очень неблизкие типы животных и разный подход к регулированию их численности, можно уверенно предположить ту идентичность, которая сразу же проявит себя, - коррупция. На отстреле бездомных животных, точнее в отсутствии контроля и отчетности в таком виде регулирования, в воздухе растворяется большое количество бюджетных средств", - сообщил эксперт.

 
Он также отметил, что "в случае с сайгаками в предложении по отстрелу была озвучена цифра, необходимая для реализации этой затеи".
 

При этом, как будет осуществляться контроль за этими деньгами, никто не рассказал. Также и с контролем за количеством убитых животных. Сколько их будет отстреляно в реальности, никто проконтролировать не сможет. В то самое время когда профильные структуры годами не могут обуздать браконьерство, рассказы о четкой и предсказуемой организации отстрела сайгаков выглядит, мягко говоря, иллюзией", - заявил Сергей Снегирев. 

 
На вопрос о том, существует ли риск того, что сайгаки снова станут вымирающим видом, эксперт ответил следующее: 
 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно снова вспомнить о том, что нет эффективного инструмента контроля за количеством животных, доступным для изъятия из популяции. Изначально заявленная цифра в 80 тысяч животных ввиду отсутствия контроля может стать значительно большей цифрой. Может ли она стать критической для всей популяции? Сложно сказать, необходимо анализировать и сопоставлять ряд факторов и предпосылок. Но надеюсь, что у нас не будет возможности получить ответ на этот вопрос по факту. Чтобы этого не произошло, нужно иметь гарантированные, контролируемые и предсказуемые инструменты реализации этой идеи. На данный момент их не видно". 

 
Как сообщалось ранее, что в Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги. 
 

В Актау за пять лет погибли свыше 43 тысяч зеленых насаждений

27.07.2022, 14:36 25886
В Актау за пять лет погибли свыше 43 тысяч зеленых насаждений
АКТАУ. 27 ИЮЛЯ - В Актау за пять последних лет из-за недостаточности полива погибли свыше 43 тысяч зеленых насаждений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас в городе 67 тысяч лиственных деревьев, пять тысяч хвойных и 162 тысячи кустов бирючины. За пять лет, пока озеленение находилось в конкурентной среде, погибли 38 тысяч кустов и более пяти тысяч деревьев, 600 из них погибли из-за жуков–короедов, остальные - из-за недостаточного полива", - цитирует lada.kz заместителя акима Актау Алпысбая Таубаева. 

 
Сообщается, что жители Актау постоянно жалуются на отсутствие полива и плохой уход за зелеными насаждениями. В акимате уверены, что ситуация изменится. И говорят, что последние годы акимат заключал договоры с разными организациями лиц с ограниченными возможностями. Но после многочисленных жалоб на их работу чиновники заключили договор с частной компанией на ближайшие пять лет. 
 
В настоящее время компания ТОО "Green City Aktau" занимается содержанием зеленых насаждений, а именно поливом внутри и по периметру микрорайонов, обрезкой сухостоя, рыхлением почвы, химической обработкой деревьев. Кроме того, компания проводит пропитку почвы витаминами, посадку саженцев деревьев, кустарников, роз и однолетних цветов. В обязанности ТОО также входит ремонт поливочного трубопровода, установка и содержание трубопровода.
 
Новая компания заключает договоры с КСК и ОСИ, которые теперь самостоятельно будут поливать растения внутри своих микрорайонов. Из 78 КСК договоры заключили 25 кооперативов. Расходы на воду и зарплату сотрудников по поливу будет возмещать им компания, с которой акимат заключил договор на пять лет, то есть ТОО "Green City Aktau". 
 
В остальных микрорайонах деревья будут поливать с помощью водовозов. Сейчас их 26, а завтра, как обещают в компании, на линию выйдут еще десять машин. По плану старые деревья будут поливать 18 раз за сезон. То есть три раза в месяц, а молодые саженцы и цветы - раз в неделю. 
 

Сотрудниками отдела ЖКХ города Актау каждый день проверяется качество полива. За каждой бригадой закрепили наблюдателя. На озеленение города выделено 7 миллиардов тенге на пять лет", - заявил Алпысбай Таубаев. 

 
Также сообщатся, что должны установить 120 километров трубопровода. В прошлом году заменили 40 километров, с начала нынешнего года еще 15 километров. Воду для полива планируют брать из родника. 
 

На одно дерево при поливе уходит примерно 60-80 литров воды. Бригады работают с 07.00 до 19.00. Ответственные лица контролируют качество работ. Нам неоднократно поступали жалобы от жителей на выборочный полив и спил сухостоя. Мы не так давно провели комиссию, в результате которой были уволены недобросовестные сотрудники. До этого было 40 водовозов, мы с ними расторгли контракты. Сейчас мы планируем использовать для полива воду из родника в первом микрорайоне. Сейчас на пунктах подачи воды ведутся работы по наладке", - отметил руководитель ТОО "Green City Aktau" Айбек Ерболеков.

 

В Алматы усилена работа по поливу зеленых насаждений

26.07.2022, 11:15 31001
В Алматы усилена работа по поливу зеленых насаждений
АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - С наступлением жаркой погоды для активной борьбы с засухой во всех районах города было принято решение увеличить кратность полива. По мере необходимости отдельные участки поливаются ежедневно, сообщает городской акимат, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Работа по поливу осуществляется в усиленном режиме ежедневно по графику в ночное время. Также в парках, скверах и зеленых зонах применяется дополнительный полив зеленых насаждений для обеспечения высокой производительности", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

 
На многих участках используются автоматизированные системы полива. Также подрядные организации используют помпы. Насаждения на пешеходных улицах поливают с помощью системы автоматического полива и водовозов. 
 
Всего на территории районов города к работам дополнительно привлечены 22 единицы поливо-моечных машин. В ночь с 25 на 26 июля силами 22 машин выполнено 66 рейсов, при этом использовано 660 кубометров воды. Площадь полива зон газонного озеленения вдоль автомобильных дорог города составила 105 тысяч квадратных метров.
 

Тугжанов поручил в однодневный срок вывезти мусор с территорий нацпарков и курортных зон

26.07.2022, 09:33 30401
Тугжанов поручил в однодневный срок вывезти мусор с территорий нацпарков и курортных зон
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел совещание с участием центральных и местных исполнительных органов по вопросам улучшения условий для качественного развития туризма. В частности, участниками был обсужден вопрос обеспечения надлежащего состояния мест отдыха, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В течение этого года наблюдается многократный рост количества туристов в стране. В разрезе дестинаций за 7 месяцев текущего года почти в 2 раза больше туристов посетило курорты Бурабай и Шымбулак. Также по итогам I полугодия текущего года наблюдается рост посетителей национальных парков Алматинского горного кластера (рост составил 50%).
 

В связи с этим наблюдается увеличение нагрузки на мягкую инфраструктуру, особенно это сказывается на содержании курортных зон в чистоте и порядке. Отмечается нехватка мусорных контейнеров, в большей степени в курортных зонах Бурабай, Алаколь, Имантау-Шалкар, нацпарках Алматинского региона, Мангистау. Учитывая эти замечания, Ералы Тугжанов поручил в однодневный срок обеспечить вывоз твердых бытовых отходов с территорий национальных парков и курортных зон, при этом периодичность вывоза должна быть увеличена. Также поручено установить дополнительные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов", - сообщили в пресс-службе.

 
Для оперативного реагирования на запросы, касающиеся повышения качества сервиса, поручено оцифровать процесс сбора жалоб и предложений туристов через широкое внедрение модуля shagym.kz.
 
Отмечается, что особое внимание в ходе совещания уделено вопросам безопасности туристов. Как известно, в начале июля крупный пожар охватил несколько баз отдыха на берегу озера Алаколь в Абайской области. Кроме этого, участились случаи несоблюдения правил безопасности в акваториях, зафиксированы факты гибели людей. 
 
Вице-премьер поручил местным исполнительным органам усилить меры безопасности на местах в рамках увеличения количества спасателей и внедрения службы туристской полиции.
 

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