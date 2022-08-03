Озвучены результаты проверки после выброса вредных веществ на заводе в Таразе

НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Загрязненный воздух представляет серьезную угрозу для здоровья жителей крупных городов Казахстана. Согласно исследованию Всемирного банка от 2022 года, загрязнение воздуха в РК является причиной более чем 10 тыс. преждевременных смертей в год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Cмог не только ухудшает здоровье граждан, но и наносит экономический ущерб от преждевременных смертей, болезней и потери производительности. В 2019 году загрязненный воздух стоил экономике Казахстана 10,5 млрд долл. США. Хуже того, эта проблема распространяется по всей Центральной Азии, где ни в одной из пяти стран воздух не соответствует стандартам безопасности Всемирной организации здравоохранения, сообщает energyprom.kz.

Как рассказали аналитики, на качество воздуха влияет содержание в нем мелкодисперсных частиц PM2.5, этот загрязнитель воздуха является продуктом горения веществ, он содержится в выхлопных газах автомобилей, выделяется при сжигании древесины и угля, а также во время лесных пожаров.

ВОЗ рекомендует, чтобы концентрация этих частиц в воздухе не превышала в среднем 10 микрограммов на кубический метр. Однако загрязнение воздуха в странах Центральной Азии значительно превышает этот предел.

В 2021 году Таджикистан занял первое место по уровню загрязнения воздуха в Центральной Азии. И четвертое в мире, согласно рейтингу IQAir, глобальной платформы мониторинга качества воздуха. В том же году Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан превысили стандарты ВОЗ в пять, четыре и три раза соответственно. Наименее загрязненным воздух был в Туркменистане, где годовая концентрация частиц превышала норму в два раза.

В глобальном рейтинге за 2021 год страны Центральной Азии распределились следующим образом:

- Кыргызстан - 7-е место;

- Узбекистан - 12-е место;

- Казахстан - 23-е место;

- Туркменистан - 44-е место.

Все страны при этом ухудшили свои показатели по сравнению с 2020 годом.

Специалисты отмечают, что хотя проблема с воздухом возникает в течение всего года, она становится более острой осенью и зимой. В это время города утопают в смоге из-за включения системы отопления, работающей на угле, а также выхлопных газов автомобилей.

Разница наиболее очевидна в Алматы и Бишкеке. В зимнее время эти города разделили самое высокое значение AQI в регионе - 142. С потеплением происходит перерыв, а уже в ноябре смог возвращается с показателем "нездоровый для чувствительных групп", - рассказали они.

В Алматы и Бишкеке также наблюдается наибольшая разница в загрязнении воздуха зимой по сравнению с летними месяцами, когда воздух чище и лучше в четыре и три раза соответственно. За теплый период 2021 года время воздух был в среднем "хорошим" - AQI не превышал 50.



