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Пакеты выросли как грибы: замусоренную степь показал в соцсетях известный блогер
Разбросанный по степи мусор является следствием безразличного отношения не только чиновников, но и нашего общества к окружающей среде, считает общественник
Актау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Известный казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев показал на видео заваленную мусором степь в Мангистауской области.
Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баянды. Близ села расположен мусорный полигон, куда сбрасывается и сортируется бытовые отходы целого города Актау, так же самого густонаселенного района Мангистауской области (Мунайлинский район)", - пишет блогер.
По его словам, весь разбросанный по степи мусор, является следствием безразличного отношения не только чиновников, но и нашего общества к окружающей среде.
Ведь подобного ужаса можно было бы избежать, если общественность была заинтересована и задавала бы правильные вопросы, куда девается весь бытовой мусор? Почему мусорный полигон не огорожен стеной? Почему не соблюдаются элементарные экологические нормы и требования? Почему на нашей с вами земле, на огромных территориях как грибы выросли целлофановые пакеты? Что с нами не так?", - задается вопросами общественник.
В комментариях люди пишут об эгоизме и равнодушии.
Проблема человечества, люди не думают о природе, только о себе -Эгоизм, последствия- изменение климата, природные катаклизмы. Коррупция - бич!";
Патриотизм" во всей своей красе";
Люди, что же вы делаете с планетой, ужасно осознавать какой вред от человека , не от животных именно от людей , но все же можно исправить , сколько безработных и кто хотел бы заработать можно организовать сбор мусора";
Печально. Но даже рядом с домами у мусорных контейнеров заметно, что люди безобразно относятся ко всему, что вне их дома. То, как выбросили мусор, уже беда! Начинайте сортировать мусор уже дома! Установите по всему городу сортировочные контейнеры! Люди ленивые, не желают отвозить куда-то мусор. Покупайте эко пакеты. Или хотя бы, как минимум используйте многоразово один пакет", - пишут пользователи.
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