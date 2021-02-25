Павлодарские экологи обследовали реку Иртыш после появления информации о повышенном содержании ртути

Павлодар. 24 февраля. Kazakhstan Today - Павлодарские экологи обследовали реку Иртыш после появления слухов о повышенном содержании ртути в воде, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте экологии Павлодарской областитборы проб на границе с Россией показали, что превышения предельно допустимой концентрации ртути нет, пишет Sputnik.kz

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что 15 февраля в границах Омска в Иртыше обнаружено превышение допустимой концентрации ртути в три-четыре раза. Ряд омских экологов и блогеров предположили, что утечка произошла с территории бывшего химзавода в Павлодаре, где в глиняном саркофаге хранится больше 900 тонн ртути. Сейчас поиском источника загрязнения Иртыша заняты и омские специалисты. Но пока установить, каким образом ртуть оказалась в реке, не удается.

В то же время в Казахстане мобильная группа департамента экологии совместно с филиалом РГП "Казгидромет" Павлодарской области выехала для отбора проб воды в реке Иртыш на границе с Российской Федерацией в район сел Прииртышское Железинского района и Мичурино Павлодарского района.

По результатам лабораторных исследований, содержание ртути в воде реки Иртыш по двум точкам отбора значительно ниже установленного норматива", - сообщили в ведомстве.

Заместитель руководителя департамента экологии Павлодарской области Дархан Исжанов заверил, что ситуация находится под контролем. Это подтвердили и в областном управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов.

Здесь сообщили, что для контроля состояния окружающей среды на территории, подверженной заражению, РГП "Казгидромет" с 2005 года ведет ежегодный гидрохимический ртутный мониторинг в девяти створах. За все это время превышения ПДК ртути в Иртыше не обнаружено. Водные ресурсы Иртыша оцениваются как "умеренного уровня загрязнения".

Отметим, ртуть в превышающих норму концентрациях в Иртыше и иных водоемах Омской области находят достаточно редко. Ее содержание фиксировали лишь один раз за последние два года - чуть больше года назад, в январе 2020 года, также в Иртыше в центре Омска.

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