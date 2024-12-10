Полностью предотвратить выбросы невозможно: аким Усть-Каменогорска ответил на жалобы горожан о плохом самочувствии
Усть-Каменогорск. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на пресс-конференции в СЦК 9 декабря 2024 года ответил жителям Усть-Каменогорска, жалующимся на ухудшение экологических условий, сообщает Zakon.kz.
По его словам, ранее средства, поступающие от экологических штрафов, использовались без видимого результата.
Поэтому совместно с общественностью мы пересмотрим нашу программу. Возможно, речь также пойдет о пересмотре соответствующих меморандумов, которые департамент экологии заключал с каждым предприятием. Есть ряд предприятий, которые в меморандуме убрали пункты относительно того, что вне неблагоприятных метеорологических условий соответствующие службы могут зайти на территорию предприятия и сделать замеры", - рассказал глава области.
Он пообещал, что вокруг всех предприятий поставят датчики, в районах, где зафиксировано наибольшее загрязнение.
По мнению Кошербаева, остановка заводов не выход из положения.
Технологии, улавливающие вредные вещества, на этих предприятиях сегодня установлены. С другой стороны - полностью предотвратить выбросы определенных частиц, элементов диоксида хлора, серы полностью невозможно", - сказал глава региона.
Также в Усть-Каменогорске около 28 тысяч домов, которые отапливаются углем. Топливо сгорает не полностью и выбрасывает в воздух твердые частицы.
Смешиваясь с туманом, водяной пылью, эти частицы создают неблагоприятные условия и являются причиной образования темного, черного воздуха, которым дышат наши граждане. Мы в этом году приняли решение, что проработаем вариант подключения этих домов к центральному отоплению. Это вопрос долгий, но самое главное - надо начать", - заявил аким.
Еще одна проблема - качество топлива для автомобилей.
Некоторые говорят, что 120-140 тысяч автомобилей не вносят свой вклад в загрязнение воздушного бассейна. Мы говорим: нет, это не так. Многие автомобили старые, и выхлоп у них старый. Даже если вы какое-то время постоите рядом с новым автомобилем, почувствуете эффект от того, что дышите выхлопным газами. Весь мир потихонечку переходит на электрификацию", - рассказал Кошербаев.
Учитывая наличие в РК завода, производящего зарядные станции для электромобилей, глава области также считает возможным оснастить весь город зарядными устройствами, чтобы расширять парк электрокаров.
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске создана инспекционная группа для постоянного мониторинга экологической ситуации.
Усть-Каменогорск входит в число городов Казахстана с самым загрязненным и опасным для здоровья воздухом. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 158 тысяч тонн в год. Об этом еще в 2023 году заявила депутат сената РК Ольга Булавкина. По ее словам, содержание загрязняющих веществ в атмосфере города превышено в 10 раз.
В 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ.