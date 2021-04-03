Посещение урочища Бозжыра стало платным

АКТАУ. 2 АПРЕЛЯ - В Мангистауской области за посещение урочища Бозжыра стали взимать плату, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь увидеть уникальный пейзаж туристы смогут за 291 тенге. Такая сумма в качестве входного билета была предложена депутатами областного маслихата. Местные власти поддержали идею и вынесли постановление, сообщает " Хабар 24 ".

Также принято решение о создании специального денежного счета. Все собранные средства пойдут на проведение субботников и установку шлагбаума при въезде на природоохранную зону.

Напомним, что знаменитое урочище Бозжыра находится на территории Жабайушканского заповедника. Вблизи этой местности на иностранные инвестиции планируют построить курортный отель , который смогут посещать и туристы со всего мира.

За 15 дней на счет поступило 98 тысяч тенге. Более 300 туристов за две недели посетили урочище. Был также установлен и дневной лимит, который не должен превышать 66 посетителей. Деньги пойдут на очистку территории и вывоз мусора, который чаще всего туристы оставляют после себя", - рассказал инженер Кызылсайского природного парка Наурыз Анесов.





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