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Превышение азота в атмосфере зафиксировали в Актобе

27.10.2021, 14:40 26812
АКТОБЕ. 27 ОКТЯБРЯ - В Актобе зафиксировали превышение азота в атмосфере. Причиной стал пожар на мусорном полигоне, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
24 октября поступило сообщение о пожаре на полигоне ТБО. На место направили экологических инспекторов, они проводили замеры по загрязнению атмосферного воздуха. Сероводород в воздухе не обнаружили, но есть превышение показателей по азоту, сообщает портал "Мой город".
 
После получения лабораторного протокола будут решать вопрос об административной ответственности по статье 336 КоАП (Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов).
 

У нас действует мораторий на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, поэтому проверки мы проводить не можем, от жителей заявления не поступало. Но мы ждём результаты расследования ДЧС и далее будем решать, какие меры принять", - сказал главный инспектор департамента экологии Актюбинской области Талап Уснадин.

 
За несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов согласно статье 336 КоАП предусмотрен штраф 200-300 МРП, пишет издание.


 

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Рысь с детенышами засняли фотоловушки в Бурабае

27.10.2021, 20:22 11692
Рысь с детенышами засняли фотоловушки в Бурабае
Фото: из открытых источников
КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - В объектив фотоловушки в Бурабае попала рысь с котятами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только недавно мы показывали вам ночные кадры гуляющей рыси, зафиксированные фотоловушкой. А сегодня хотим поделиться еще одним видео - представители семейства кошачьих резвятся на скалах Бурабая днем. Появление дружной семьи - редкое явление, так как в дикой природе рыси живут поодиночке", - сообщает в Instagram администрация нацпарка "Бурабай". 

 
Также сотрудники нацпарка рассказали несколько интересных фактов об этих хищниках. 
 

А вы знали, что самка кормит детенышей своим молоком в течение 60 дней? И в течение полугода обучает малышей всему, что потребуется им для самостоятельной жизни", - сообщается на странице нацпарка в соцсетях.

 
14 октября уже сообщалось о попавшей в объектив фотоловушки в Бурабае рыси.
 
 

Запретить добывать полезные ископаемые на лесных территориях предлагают депутаты

27.10.2021, 16:58 20629
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены обеспокоены выводом земель лесного фонда для различных хозяйственных целей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий депутатский запрос озвучил сегодня на заседании мажилисмен Елдос Абаканов. 
 

В последние годы участились случаи вывода земель лесного фонда для различных хозяйственных целей. В то же время возмещение потери лесохозяйственного производства лесных культур осуществляется только в двукратном размере. Возникает резонный вопрос: а не кощунство ли это, когда вместо многолетних деревьев будут посажены молодые саженцы? Приживутся ли эти деревья, восстановят ли таким образом объем потерянного леса, и кто это будет контролировать? В этой связи считаю, что необходимо прекратить практику выделения земель для добычи различных полезных ископаемых в лесных территориях. Это в первую очередь несет отрицательный экологический эффект. При такой системе управления возникает риск исполнения поручений главы государства по посадке более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде, что запланировано в Дорожной карте по исполнению Предвыборной программы партии Nur Otan до 2025 года "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" - отметил депутат. 

 
Он напомнил, что сегодня в стране действует двухуровневая система управления государственным лесным фондом: отдельно на республиканском уровне и отдельно на уровне областных акиматов. Нарушение и разделение целостности управления лесным хозяйством в Казахстане берет начало с 2000 годов, когда от лесхозов были отделены цеха промышленного производства, которые через несколько лет после их объединения на уровне областей были признаны банкротами и просто исчезли из виду. Вместе с этим постановлением правительства от 8 октября 2003 года 124 единиц государственных учреждении по охране лесов и животного мира были переданы в коммунальную собственность в ведение акимов областей, одновременно с передачей функций по ведению лесного хозяйства.
 

К сожалению, данная мера привела к расстройству налаженной системы лесоуправления и единой научно-технической политики в лесном хозяйстве", - резюмировал Абаканов. 

 
По его словам, анализ состояния лесного хозяйства в период с 2003 по 2018 годы, проведенный экспертами ООН в Казахстане, показал, что существенного улучшения в состоянии лесного хозяйства республики не наблюдалось. 
 

На сегодня численность лесной охраны и материально-техническое оснащение лесхозов осталось на прежнем уровне и не соответствует утвержденным нормативно-правовым актам. Заработная плата лесников остается на самом низком уровне в республике. Оценка профессионального уровня образования работников лесных учреждений показывает, что количество специалистов с профильным образованием составляет всего 33%, в том числе с высшим - 10% и со средне-специальным - 23%". 

 
По мнению мажилисмена, остро назрел вопрос принятия новой государственной политики в сфере лесного хозяйства, которая должна быть направлена на концептуальный пересмотр, уточнение и расширение задач обеспечения сохранности биологического разнообразия лесных экосистем на принципах устойчивого развития. 
 
Для этого Абаканов предлагает:
 
- вернуть под управление Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 124 единиц государственных учреждении по охране лесов и животного мира переданных в акиматы областей; 
 
- провести анализ существующей лесной политики и пересмотреть его с учетом формирования экологического лесного хозяйства на основе перехода от ресурсно-сырьевого принципа использования лесных ресурсов к эколого-экономическому и принять меры по остановке варварского освоения лесов с целью добычи полезных ископаемых; 
 
- обеспечить формирование высококвалифицированного кадрового потенциала за счет организации качественных условий труда, повышение заработной платы и соответствующего "социального пакета".
 
Ранее сообщалось, что Минэкологии отозвало лицензию на старательство у виновника загрязнения реки Калжыр. Как выяснилось, ИП "Хван" возвело на реке дамбу с изменением русла для добычи драгметаллов, не имея на то соответствующего разрешения. После возведения дамбы вода в реке стала мутной
 

Юрист: стройка на Малом Талдыколе будет приостановлена

27.10.2021, 11:38 31780
Юрист: стройка на Малом Талдыколе будет приостановлена
Фото: Facebook.com/SOS Taldykol
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Управление контроля и качества городской среды Нур-Султана выдало предписание застройщику ТОО SAT-NS прекратить строительную деятельность на территории озера Малый Талдыколь в Нур-Султане. Об этом рассказал юрист Коалиции корпоративных юристов Aqiqat Шынгыс Темир, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал правозащитник, 26 октября пришел ответ из столичного управления контроля и качества городской среды (ГАСК), в котором говорится, что в период с 14 по 20 октября была проведена проверка в отношении застройщика ТОО SAT-NS. В результате были выявлены следующие нарушения:
 
- строительство без прошедшей экспертизу проектно-сметной документации (часть 1 статьи 316 КоАП - штраф 583 400 тенге);
 
- строительство без сопровождения технического и авторского надзоров (статья 321 КоАП - штраф 583 400 тенге);
 
- строительство без уведомления (часть 1 статьи 463 КоАП - штраф 72 925 тенге).
 

Итого штраф составил более 1,2 млн тенге. Дополнительно выдано предписание прекратить строительную деятельность и устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней", - уточнил Темир на своей странице в Facebook.

 
Он также отметил, что неисполнение предписания чревато применением части 3 статьи 462 КоАП (штраф 291 700 тенге), продолжение строительства без ПСД также будет грозить приостановлением работ.
 

Это не единственные нарушения. Акимат тоже успел напортачить, но пока с нами не соглашается", - добавил юрист.

 
Напомним, на Малом Талдыколе собираются провести дноуглубительные работы, которые, по информации акимата Нур-Султана, позволят не допустить высыхания водного объекта. Минэкологии опровергло заявление акимата о "чрезвычайном" загрязнении озера Малый Талдыколь
 
Жители столичного ЖК City Lake записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь. 
 
 

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