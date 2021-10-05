Предприятия Актюбинской области загрязняют воду в реках Жайык и Елек - Минэкологии

Фото: из открытых источников

АТЫРАУ. 4 ОКТЯБРЯ - В реках Жайык и Елек обнаружено превышение загрязняющих веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данные комплексного обследования трансграничных рек опубликовало Министерство экологии.

С 26-30 апреля 2021 года проведено комплексное обследование бассейна реки на предмет выявления всех источников загрязнения и других факторов негативного воздействия на ее экосистему. В ходе проведенных обследований были отобраны пробы в местах, где наблюдаются сбросы сточных вод, на трансграничных территориях. Был проведен визуальный осмотр состояния водных объектов, его прибрежной зоны, проведены гидрологические обследования. В местах предполагаемого источника загрязнения проведено измерение уровня загрязнения воздуха по 6 показателям (сероводород, формальдегид, аммиак, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота) и гидрохимический анализ качества воды - по 33-38 показателям. По итогам комплексного обследования на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей установлено качество воды 4-го и 5-го класса, в Атырауской области - 1-го - 4-го класса", - сообщили в ведомстве.

Так, в Атырауской области в реку попадают отходы КГП "Атырау Су Арнасы", АО "Атырауская теплоэлектроцентраль", РКГП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод", РКГП "Атырауский осетровый рыбоводный завод", ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". Однако воздействия на качество воды данные предприятия не оказывают, сообщили экологи.

На территории Западно-Казахстанской области в пробах речной воды обнаружено небольшое превышение загрязняющих веществ, что может быть связано с таянием снега и размывом берегов в паводковый период. Также были отобраны пробы атмосферного воздуха. По результатам мониторинга превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

В районе поселка Индербор Индерского района на берегах найдены коммунальные отходы, отходы автотранспортных средств, древесина и другой мусор. В верхней и нижней частях Центрального моста Индербор обнаружены под водой бесхозные суда, загрязняющие реку".





Наибольшее загрязнение выявлено в Актюбинской области. Там в пробах воды реки Елек, которая является притоком реки Жайык, отмечаются превышения норм 1-го класса качества по аммоний-иону, ХПК, свинцу, фенолам, магнию, фторидам, хрому (6+), нитритам и минерализации.





Основными источниками загрязнения реки названы Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром" с шлакоотвалом, АО "Актобе ТЭЦ" и АО "Актюбинский завод хромовых соединений" с шлаконакопителями. Также загрязнять воду в реке могут многочисленные животноводческие хозяйства, расположенные в непосредственной близости от русла реки, отходы которых в паводковый период возможно попадают в реку. По течению реки Елек источником загрязнения являются пруды-испарители бывшего химического завода имени Кирова в городе Алга, считают в Минэкологии.





В пробах атмосферного воздуха превышений ПДК загрязняющих веществ в Актюбинской области не установлено.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства