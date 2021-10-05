Предприятия Актюбинской области загрязняют воду в реках Жайык и Елек - Минэкологии

Фото: из открытых источников
АТЫРАУ. 4 ОКТЯБРЯ - В реках Жайык и Елек обнаружено превышение загрязняющих веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данные комплексного обследования трансграничных рек опубликовало Министерство экологии.
С 26-30 апреля 2021 года проведено комплексное обследование бассейна реки на предмет выявления всех источников загрязнения и других факторов негативного воздействия на ее экосистему. В ходе проведенных обследований были отобраны пробы в местах, где наблюдаются сбросы сточных вод, на трансграничных территориях. Был проведен визуальный осмотр состояния водных объектов, его прибрежной зоны, проведены гидрологические обследования. В местах предполагаемого источника загрязнения проведено измерение уровня загрязнения воздуха по 6 показателям (сероводород, формальдегид, аммиак, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота) и гидрохимический анализ качества воды - по 33-38 показателям. По итогам комплексного обследования на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей установлено качество воды 4-го и 5-го класса, в Атырауской области - 1-го - 4-го класса", - сообщили в ведомстве.
Так, в Атырауской области в реку попадают отходы КГП "Атырау Су Арнасы", АО "Атырауская теплоэлектроцентраль", РКГП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод", РКГП "Атырауский осетровый рыбоводный завод", ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". Однако воздействия на качество воды данные предприятия не оказывают, сообщили экологи.
На территории Западно-Казахстанской области в пробах речной воды обнаружено небольшое превышение загрязняющих веществ, что может быть связано с таянием снега и размывом берегов в паводковый период. Также были отобраны пробы атмосферного воздуха. По результатам мониторинга превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.
В районе поселка Индербор Индерского района на берегах найдены коммунальные отходы, отходы автотранспортных средств, древесина и другой мусор. В верхней и нижней частях Центрального моста Индербор обнаружены под водой бесхозные суда, загрязняющие реку".
Наибольшее загрязнение выявлено в Актюбинской области. Там в пробах воды реки Елек, которая является притоком реки Жайык, отмечаются превышения норм 1-го класса качества по аммоний-иону, ХПК, свинцу, фенолам, магнию, фторидам, хрому (6+), нитритам и минерализации.
Основными источниками загрязнения реки названы Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром" с шлакоотвалом, АО "Актобе ТЭЦ" и АО "Актюбинский завод хромовых соединений" с шлаконакопителями. Также загрязнять воду в реке могут многочисленные животноводческие хозяйства, расположенные в непосредственной близости от русла реки, отходы которых в паводковый период возможно попадают в реку. По течению реки Елек источником загрязнения являются пруды-испарители бывшего химического завода имени Кирова в городе Алга, считают в Минэкологии.
В пробах атмосферного воздуха превышений ПДК загрязняющих веществ в Актюбинской области не установлено.
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Мажилис одобрил законопроекты для защиты экосистемы Каспийского моря
30.09.2021, 17:13 71065
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Мажилисмены одобрили законопроекты, направленные на защиту Каспийского моря от загрязнения, а также сохранение его биоразнообразия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии. Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ", - сообщает пресс-служба нижней палаты.
В ходе обсуждения депутаты особое внимание уделили вопросам участия общественности в процессах защиты окружающей среды, а также законодательного инструментария для решения и предупреждения экологических проблем.
Люди не должны метаться между государственными органами и недропользователями в поиске экологической информации. Обеспечить открытый доступ к ней - это прямая обязанность вашего министерства", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, обращаясь к министру экологии, геологии и природных ресурсов.
По словам Нигматулина, полная и достоверная информация по всем экологическим обязательствам недропользователей, отражённым в их контрактах, - это ключевое условие для участия общественности как в защите Каспийского моря, так и в целом защите окружающей среды.
Нужно обеспечить простые и прозрачные механизмы участия представителей гражданского общества. Надо прекращать практику, когда только общественный резонанс заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии. Да и не только экологии", - сказал Нигматулин.
В пакете одобренных законопроектов - протокол о сохранении биологического разнообразия. Документ регулирует деятельность, которая оказывает негативное воздействие на животный и растительный мир Каспийского моря, обеспечивает контроль и, при необходимости, позволяет запретить преднамеренный отлов, владение или убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны.
Особое внимание мажилисмены обратили на такое положение протокола, как выделение охраняемых районов в целях защиты прибрежных и морских экосистем Каспия.
Также перед Министерством экологии были подняты вопросы, касающиеся проектов, которые реализуют нефтегазодобывающие компании для охраны и сохранения биоресурсов Каспийского моря.
Путин предложил Казахстану помощь в восстановлении популяции туранских тигров
30.09.2021, 16:58 73954
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин пообещал Казахстану помощь российских специалистов в восстановлении популяции туранских тигров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Последние туранские тигры были замечены в Казахстане в 1930-х годах, рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, сообщает РИА Новости
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Сейчас этот вид тигров считается вымершим, но Казахстан планирует его восстановить с помощью биологов.
Мы с удовольствием подключимся и на правительственном, и на экспертном уровне. Это, безусловно, представляет интерес для наших специалистов, у которых за последние годы накоплен очень хороший опыт. С удовольствием поделимся этим опытом и с вами поработаем", - пообещал Путин Токаеву.
Только общественный резонанс заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии - Нигматулин
30.09.2021, 12:50 70282
Фото: Мажилис
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на необходимости прозрачных механизмов участия гражданского общества в защите окружающей среды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Депутаты одобрили ратификацию Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.
В соответствии с положениями Протокола каждая договаривающаяся сторона облегчает доступ общественности к информации о состоянии морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, о принятых или планируемых мерах по предотвращению и снижению загрязнения морской среды.
В связи с этим депутаты поставили перед министерством экологии, геологии и природных ресурсов вопрос о механизмах участия населения в мероприятиях по защите Каспийского моря.
Люди не должны метаться между государственными органами и недропользователями в поиске экологической информации. Обеспечить открытый доступ к ней - это прямая задача Вашего министерства", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, обратившись к руководителю профильного министерства.
По словам Нурлана Нигматулина, полная и достоверная информация по всем экологическим обязательствам недропользователей, отраженных в их контрактах, - это ключевое условие для участия общественности как в защите Каспийского моря, так и, в целом, защите окружающей среды.
Нужно обеспечить простые и прозрачные механизмы участия представителей гражданского общества. Надо прекращать практику, когда только общественный резонанс (какого-либо чрезвычайного происшествия) заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии. Да и не только экологии", - сказал Нурлан Нигматулин.
Согласившись, министр экологии, геологии и природных ресурсов отметил, что по всем проектам в новом Экологическом кодексе заложено проведение общественных слушаний.
Пришла компания разрабатывать, взяла месторождение, люди должны знать, какие обязательства она берет на себя в плане экологических мероприятий. В соответствии с Экологическим кодексом весь инструментарий у уполномоченного органа есть. Теперь законоприменительная практика должна быть эффективной в интересах нашего государства", - акцентировал внимание спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
В целом протоколом предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения.
Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии. Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ, сообщила пресс-служба мажилиса.