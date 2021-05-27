Президент поручил Минэкологии усилить борьбу с браконьерством

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Глава государства принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева. Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о ситуации на водоемах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как доложил Магзум Мирзагалиев, в последние годы проводится работа по недопущению дефицита воды, в том числе во взаимодействии с уполномоченными органами соседних стран, реконструкции водных объектов, цифровизации и обеспечению аграриев поливной водой, сообщает пресс-служба Акорды.

Достигнута договоренность с кыргызской стороной по дополнительному сбросу воды из Токтогульского водохранилища, утверждены графики подачи воды в бассейнах рек Шу и Талас Жамбылской области. Ведется работа с российской стороной по увеличению сброса воды из Ириклинского водохранилища в реку Жайык.

Президент также был проинформирован о принимаемых мерах по охране сайгаков и итогах проведенного учета их численности. По данным профильного ведомства, благодаря эффективной борьбе с браконьерством и ужесточению законодательства, за 2 года численность сайги выросла с 334 тысяч до 842 тысяч.

По поручению президента Магзум Мирзагалиев посетил Западно-Казахстанскую область, где совместно с экспертами, научными деятелями, местными фермерами и акиматом были комплексно рассмотрены вопросы определения мест обитания сайги. Глава государства принял решение о создании природного резервата "Бокейорда" и "Ашиозекского природного заказника" на общей площади 657 тысяч гектаров. Это решение будет способствовать миграции части уральской популяции сайги на левый берег реки Жайык.

Кроме того, министр рассказал о рыбоохранных акциях "Бекіре", "Нерест" и "Чистый водоем", по итогам которых возбужден ряд уголовных дел, наложены штрафы, изъято почти 300 километров сетей и несколько транспортных средств.

В рамках реализации поручения президента о высадке 2 миллиардов деревьев на сегодня посажено 80 миллионов деревьев. В целях развития экотуризма определены инвесторы по 4 крупным национальным паркам с общим объемом инвестиций более 31 миллиард тенге.

Президент положительно оценил работу министерства по данным направлениям.

В завершение встречи президент поручил держать на особом контроле вопросы регулирования водных ресурсов, а также усилить борьбу с браконьерством.

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