Президент провел заседание Совета безопасности

В ходе заседания были рассмотрены вопросы экологической и водной безопасности

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы экологической и водной безопасности, сообщает пресс-служба - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы экологической и водной безопасности, сообщает пресс-служба Акорды





Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова выступила с докладом о состоянии экологической безопасности. Кроме того, по отдельным аспектам отчитались руководители ряда государственных органов и акимы регионов.





Глава государства в своем выступлении отметил высокую актуальность борьбы с природными и антропогенными факторами, создающими угрозу экологической безопасности.





В последние годы активность правительств многих стран повысилась. Принимаются решительные меры по улучшению экологии, переходу на "зеленую" экономику и достижению углеродной нейтральности. Если мы хотим иметь здоровое поколение, жить в чистой стране и быть признанными во всем мире, нам нужно последовать их примеру", - отметил президент.





Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на проблемах в экологической сфере, требующих незамедлительного решения.





Многие промышленные предприятия, старые угольные электростанции и котельные, которые являются наследием еще советского периода, привели к ухудшению экологической ситуации", - отметил глава государства.





Был поднят ряд вопросов, касающихся формирования ответственного отношения к охране окружающей среды.





Президент обратил внимание руководства областей и городов республиканского значения на низкие показатели ликвидации стихийных свалок и переработки мусора.





По итогам рассмотрения Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений правительству по гармонизации национальных экологических стандартов с мировыми, сокращению выбросов промышленных предприятий, переработке твердых бытовых отходов, ликвидации стихийных свалок и рекультивации земель, подвергшихся эрозии.





Было поручено детально изучить опыт реализации пилотного проекта по рекультивации земель для возрождения полей и развития животноводства в Шетском районе Карагандинской области в целях его распространения на другие регионы страны.





В ходе заседания также был отмечен растущий уровень рисков в сфере водной безопасности.





Президент отметил необходимость системного подхода к рациональному использованию воды и снижению потерь во всех отраслях экономики, в том числе в агропромышленном комплексе, на который приходится основная доля всего водозабора и потерь водных ресурсов.





Наряду с внедрением водосберегающих технологий и развитием мер экономического стимулирования оптимального водопотребления повышенную актуальность приобретает цифровизация водохозяйственной инфраструктуры, в том числе для учета, мониторинга и прогнозирования использования воды.





Глава государства обратил особое внимание на вопросы эффективности функционирования водохозяйственных объектов, повышение прозрачности и результативности использования выделяемого финансирования.





Правительству поручено принять меры по укреплению научного и кадрового потенциала в экологической и водной сферах. В период до 2030 года будут реализованы целевые научно-исследовательские проекты в области оценки водных ресурсов, результаты которых будут учитываться в управлении водной отраслью.





По итогам обсуждения было отмечено, что ключевым индикатором водной безопасности является доступность качественной питьевой воды.





Наша прямая обязанность - обеспечить доступ населения к питьевой воде и принять исчерпывающие меры по ее сохранению для будущих поколений", - сказал глава государства.





Уполномоченным государственным органам был дан ряд поручений, направленных на обеспечение водной безопасности как важнейшего направления национальной безопасности.